wer vor den Augen der Weltöffentlichkeit bei einem Betrug erwischt wird, müsste eigentlich alles daransetzen, dass so etwas nie und nie und nie wieder passiert. Der VW-Konzern hat mit dem Diesel-Skandal, der 2015 aufflog, dem Ansehen deutscher Ingenieure in der Welt geschadet und somit dem ganzen Land, das ja erheblich von diesem Ansehen abhängt. Kann es sein, dass Verantwortliche, die ebendiesem Konzern angehören, das Tricksen nicht lassen können?

Am 27. Februar meldete sich ein Autoexperte in unserem Wirtschaftsressort. Er habe Informationen. Wir SPIEGEL-Leute sollten einen Porsche Cayenne mit einem Drei-Liter-Diesel-Motor testen, wir würden feststellen, dass er mit einer illegalen Betrugssoftware ausgestattet sei. Meine Kollegen Frank Dohmen, Dietmar Hawranek und Gerald Traufetter begannen eine monatelange Recherche, schließlich landeten sie, ausgestattet mit Wagenhebern, in einem Prüfstand auf dem Gelände des TÜV Nord. Unter den Augen verblüffter Prüfleiter stießen sie auf Indizien, die die Aussagen des Anrufers bestätigen. Meine Kollegen konfrontierten Porsche mit diesen Ergebnissen und schrieben eine atemberaubende Geschichte, die Sie im neuen SPIEGEL nachlesen können. Wie aber verteidigten sich die Porsche-Leute gegenüber meinen Kollegen? Der SPIEGEL-Test sei "nicht plausibel nachvollziehbar". Nachvollziehbar ist für uns SPIEGEL-Leute, dass unsere Recherchen bei Porsche nicht gut ankommen. Nicht nachvollziehbar wäre, wenn der Konzern seinen eigenen Ruf, und damit auch den des Landes, leichtfertig riskierte.

Zugespielte Unterlagen

Der SPIEGEL wäre nicht der SPIEGEL ohne seine Informanten. Mal erreichen uns Hinweise über Telefonate, mal werden uns Unterlagen zugespielt. Zwei meiner Berliner Kollegen konnten zum Beispiel Papiere einsehen, aus denen hervorgeht, dass der AfD-Politiker Marcus Pretzell eine erhebliche finanzielle Unterstützung aus der Schweiz erhielt - eine Zahlung, die nach Ansicht von Parteienrechtlern bedenklich sei.

Warten auf die Hauptperson

Im Nachhinein sind alle Recherchen aufregend, die Stunden der Ödnis, die manchmal mit ihnen einhergehen - Aktenstudium, Telefonate, die ins Leere führen - sind schnell vergessen, wenn sie dann doch zum Ziel führen. Mein Kollege Claas Relotius reiste für eine Reportage, die Sie im neuen SPIEGEL nachlesen können, ins Nirgendwo der USA und verbrachte eine Woche im Auto vor der Wohnung einer Frau - er wollte sie unbedingt sprechen, denn ihre Geschichte ist abenteuerlich und erschreckend. Sie hatte beim FBI als Übersetzerin angeheuert, dort sollte sie dann den deutschen IS-Kämpfer Denis Cuspert überwachen. Sie heiratete ihn aber, wurde deswegen verhaftet und versteckte sich nach der Haft in eben jener Wohnung, vor der mein Kollege dann wartete. Er schaffte es tatsächlich, von dieser Frau in die Wohnung gebeten zu werden.

Harte Recherchen, weiche Recherchen?

Wenn wir SPIEGEL-Leute uns über Texte unterhalten, dann unterscheiden wir häufig zwischen "harten" und "weichen" Themen. Die harten Geschichten sind die, die auf einer investigativen Recherche beruhen. Weiche Texte nennen wir diejenigen, die Themen aus Familie und Partnerschaft behandeln. Wir alle wissen, dass diese Unterscheidung nicht fair ist. Für eine substanzielle Auseinandersetzung mit - auch so ein SPIEGEL-Wort - "Gesellschaftsthemen" bedarf es einer erheblichen Recherche. Meine Kollegin Kerstin Kullmann hat mit Forschern, Therapeuten und Betroffenen über Trennungen gesprochen, und zwar darüber, wie Paare friedlich auseinandergehen können. Trennungen, auch friedliche, sind hart. Unsere neue Titelgeschichte "Happy End" ist kein weicher Text geworden.

Im Video: Wie gelingt die perfekte Trennung?

Gewinner des Tages...

... ist EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Der Mann hat nun wirklich keinen lustigen Job - stellen Sie sich vor: in diesen Zeiten! -, er war aber durchaus zu Scherzen aufgelegt, als meine Kollegen Dirk Kurbjuweit und Peter Müller ihn am Donnerstag in Brüssel besuchten. Angela Merkels Rhetorik bezeichnet er als "bundeskanzlerische Formulierungskünste", er gibt zu, dass er Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán seit Jahren schon mit "Hello, dictator" begrüße, und seinen eigenen Tatendrang kommentiert er folgendermaßen: "Ich habe noch nicht alle Milch gegeben, ich bin noch vollbrüstig unterwegs." Auf eine scharfe Frage meiner Kollegen antwortet er, natürlich mit bester Laune: "Ich verstehe die feindliche Absicht und bin verstimmt."

Das Wahlergebnis in Großbritannien haben wir im aktuellen Heft nicht berücksichtigen können, wir mussten das Heft drucken, bevor ein valides Ergebnis feststand. Ein QR-Code im Heft führt Sie aber zu einem Text, der den Ausgang der Wahl analysiert. In unserer Digitalausgabe können Sie diese Analyse ebenfalls nachlesen, hier finden Sie auch eine aktualisierte Version des Juncker-Gesprächs, in dem er sich zur Wahl äußert.

Lassen wir uns anstecken von Monsieur Juncker und fröhlich ins Wochenende starten.

