Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

in Berlin beginnen heute die Sondierungsgespräche für eine neue Regierungskoalition, an deren Ende höchstwahrscheinlich ein rot-rot-grünes Bündnis im Roten Rathaus stehen wird. Auch wenn es nach aktuellen Umfragen im Bund 2017 nicht für R2G reichen würde, beflügelt das Berliner Ergebnis die politischen Fantasien in der Hauptstadt. Der nächste Realitätscheck wird die Bundespräsidentenwahl im Februar.

In Berlins Hinterzimmern wird also gemunkelt, abgetastet und sondiert. Im Zentrum des Gezerres stehen die Grünen: Werden sie ein schwarz-grünes Signal senden? Oder setzen sie auf ein Linksbündnis?

DPA

Anerkennung für Gabriel

SPD-Chef Sigmar Gabriel reist heute mit einer Wirtschaftsdelegation nach Moskau. Präsident Wladimir Putin ließ bereits wissen, dass er den deutschen Vize-Kanzler empfangen wird. Üblicherweise lässt der Kremlchef rangniedrigere Politiker im Vorfeld eines Besuchs gerne im Unklaren, ob er Zeit zu einem Treffen findet. Putins Geste dürfte daher als Anerkennung gedacht sein. Gabriel hatte zuletzt für eine Lockerung der Russland-Sanktionen geworben, in Moskau wird man zudem bemerkt haben, dass sich die SPD in jüngster Zeit russlandfreundlicher positionierte als das Kanzleramt.

AFP

Konfrontation der Großmächte

Man dachte nicht, dass das überhaupt noch möglich sei, aber in Syrien verschlimmert sich die Lage immer weiter. Nachdem der gemeinsame Vorstoß für eine Waffenruhe gescheitert ist, sind die Großmächte USA und Russland dort offen auf Konfrontationskurs. Während in Aleppo wieder gekämpft wird, tobt am Rande Uno-Vollversammlung in New York ein Krieg der gegenseitigen Vorwürfe.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages

ist für mich Kardinal Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Unmissverständlich erinnerte er daran, welche Flüchtlingspolitik eine Partei machen sollte, die das C im Namen führt. Die CSU sollte sich schämen, das war seine Botschaft. Vielleicht hat der Kardinal sich auch daran erinnert, dass die Kirchen in der deutschen Geschichte nicht immer so klar auf Seiten der Humanität gestanden haben. Seine Worte haben mich beeindruckt, sie sind mutig und berührend.

AFP

Verlierer des Tages

Ist dagegen CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Er hatte Anfang der Woche über den "fußballspielenden, ministrierenden Senegalesen" räsoniert. Der sei "das Schlimmste", "den kriegen wir nie wieder los." Doch nun stellt sich heraus, dass der Mann falsch zitiert wurde. Was er tatsächlich sagte: "Den wirst Du nie wieder abschieben." Das ist zwar nicht ganz dasselbe. Das Schlimmste ist aber trotzdem nicht der Senegalese, sondern die deutsche Asylbürokratie, für die er nichts kann, und der rassistische Unterton, der im CSU-Sprech zur Normalität geworden ist. Pech für Scheuer: Das kriegt er nie wieder los.

Mit herzlichem Gruß,

Ihre Christiane Hoffmann,

stellvertretende Leiterin Hauptstadtbüro, Der SPIEGEL