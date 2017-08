Die Lage am Samstag

wir leben im Zeitalter des Terrorismus, Paris, Brüssel, Istanbul, Berlin, London, Barcelona, Afghanistan, Ägypten. Ich denke oft: "Die armen Kinder." Die Anspannung beim Fliegen ist den Erwachsenen ja längst anzumerken, nun ist sogar der Bürgersteig zu einem unsicheren Ort geworden.

Wer heute heranwachsende Kinder hat und selber im Deutschland der Siebzigerjahre herangewachsen ist, kennt zwar die Anspannung, die der Terrorismus im Alltag hervorrufen kann, interessanterweise wird der Terrorismus von damals aber selten mit dem von heute verglichen. Das hat gute Gründe. Der Terrorismus der Roten Armee Fraktion ist nicht mit dem islamistischen Terrorismus gleichzusetzen, weil Phänomene aus verschiedenen Phasen der Geschichte sowieso nie gleichzusetzen sind. Die Unterschiede sind auch tatsächlich groß. Selbst mit Vergleichen muss man vorsichtig sein. Einige wenige wesentliche Parallelen gibt es aber doch, so sagen Experten: Das Ohnmachtsgefühl der Täter, deren adoleszente Arroganz, die zu Allmachtsfantasien führt. Ausgangspunkt ist hier wie dort eine Ideologie, Zielpunkt eine neue Weltordnung.

DPA Tatort der Schleyer-Entführung

Vor 40 Jahren, am 5. September 1977, begann der sogenannte Deutsche Herbst: Terroristen der RAF verschleppten in Köln den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer nachdem sie vier Begleiter Schleyers erschossen hatten. Einer der Todesschützen war Peter-Jürgen Boock. Er wurde drei Jahre später festgenommen, bekam "lebenslänglich". Mein Kollege Michael Sontheimer hat ihn im Hamburger Gefängnis Fuhlsbüttel 1987 das erste Mal besucht. Der Journalist und der Terrorist hielten Kontakt, Boock wurde ein wichtiger Zeitzeuge für die Aufarbeitung der RAF-Taten.

Nun trafen sich die beiden in Berlin wieder, sprachen drei Tage lang über den Terror von damals und auch über den Terror von heute. Daraus entstand ein SPIEGEL-Gespräch auf elf Seiten, zu dem wir eine Analyse über das Phänomen des Terrors gestellt haben. Dies ist der Titelkomplex im neuen Heft. Titelzeile: "Es ist scheiße, ein Mörder zu sein". So sagt es Boock.

Im Video: SPIEGEL-Redakteur Michael Sontheimer über die Ereignisse im Herbst 1977

Video DER SPIEGEL

Nervenkitzel am Schalthebel

Die Lufthansa in Zahlen: 300.000 Passagiere jeden Tag, 110 Millionen im vergangenen Jahr. 4,6 Tonnen Kaviar im Jahr, 1,4 Millionen Liter Tomatensaft und 250.000 Liter Champagner. Rund 60 Zwischenlandungen im Jahr wegen medizinischer Notfälle. 2792 Starts und Landungen an einem durchschnittlichen Tag. 128 500 Mitarbeiter überall auf der Welt, darunter allein 5400 Piloten, fast 32 Milliarden Euro Umsatz, 1,8 Milliarden Euro Gewinn. Eine Flotte aus 674 Flugzeugen. 1,63 Millionen Tonnen Fracht.

Dieses Unternehmen zu führen ist, nun ja, kompliziert. Dieses Unternehmen umzubauen, was nötig ist, weil die Zeiten und somit die Anforderungen sich rasant geändert haben, das ist, nun ja, eine Herkulesaufgabe. Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender, stellt sich dieser Herausforderung und wie er das macht, das beschreiben vier unserer Wirtschaftsredakteure auf sieben Seiten im neuen Heft. Als ich die Geschichte - und das war eine Freude - gelesen habe, erinnerte ich mich an ein Treffen mit Spohr vor einigen Jahren. Er sprach von seinen Aufgaben als Manager und über das Fliegen selbst - Spohr ist gelernter Pilot. Die beiden Aufgaben, so schien mir, sind miteinander verwandt: Nervenkitzel, notwendige Ruhe und die Genugtuung, jedes Mal, wenn die Landung gelungen ist.

Verfluchter Segen

SPIEGEL-Redakteurin Schulz

Meine Kollegin Sandra Schulz war im vierten Monat schwanger, als sie erfuhr, dass ihr Kind das Down-Syndrom haben wird. Es blieb nicht die einzige Diagnose. Ärzte legten ihr eine Abtreibung nahe. Soll sie ihr Kind leben lassen, soll sie es töten? Eine schlimmere Frage kann sich ein Mensch ja gar nicht stellen. Die Pränataldiagnostik bringt es mit sich, dass werdende Eltern mit solchen Fragen konfrontiert werden, sie ist Fluch und Segen. Die Pränatalmedizin rettet Leben. Schwere Herzfehler können zum Beispiel früh erkannt, die Kinder gleich nach der Geburt operiert werden. Die frühen Diagnosen führen aber eben auch dazu, dass Eltern in Gewissensnöte geraten, die kaum auszuhalten sind. Sandra Schulz hat sich entschieden. Das Protokoll ihrer Entscheidung lesen Sie im neuen Heft.

Außerdem...

...im neuen SPIEGEL: Das erste Gespräch mit der venezolanischen Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz über ihre Flucht vor wenigen Tagen nach Kolumbien, ihre Vorwürfe gegen Präsident Maduro und die Angst um ihr Leben. Ein Essay über Lady Diana, die vor 20 Jahren starb und die Frage, warum sie, die meistfotografierte Frau der Welt, heute kein Vorbild mehr wäre. Ein Stück im Wissenschaftsressort, das erklärt, warum die Deutschen verlernt haben, was ein normaler Sommer ist. Im Auslandsteil eine Einschätzung von Christoph Reuter, ob der IS am Ende ist. Und wiederum im Wirtschaftsteil eine Geschichte, wie sich ausgerechnet Daimler beim Ausspionieren der Konkurrenz erwischen ließ.

Gewinner des Tages...

...ist der New Yorker Künstler Edel Rodriguez. Er hat für den SPIEGEL fünf Titelbilder über Trump gestaltet, die zu Bildikonen geworden sind. Das erste haben wir direkt nach Trumps Wahlsieg gebracht: Der neue Präsident, ein auf die Erde herabstürzender Komet. Gestern war er in Hamburg und ließ sich vor Publikum von SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer befragen.

Matthias Roeckl/ DER SPIEGEL Rodriguez

Bei seinem Besuch erzählte er, wie er 1980 als Neunjähriger mit seinen Eltern aus Kuba nach Amerika geflohen ist; sie durften nichts mitnehmen. Für ihn sei die Flucht zunächst ein Abenteuer gewesen, dann aber habe er die Angst seiner Eltern gespürt. Der Vater wurde LKW-Fahrer, nahm den kleinen Edel oft auf seine Fahrten mit. Sie haben über die Welt geredet, über das, was wichtig sei im Leben: "Man braucht einen Auftrag, eine Aufgabe." Edel Rodriguez hat seine Aufgabe gefunden. Die amerikanische Bevölkerung teilt er in drei Gruppen ein: Diejenigen, die gegen Trump seien. Diejenigen, die für Trump seien. Und eine mal schweigende, mal abwiegelnde Gruppe. Die dritte Gruppe sei die gefährlichste.

Ihnen eine anregende Lektüre und ein schönes Wochenende,

Ihre Susanne Beyer