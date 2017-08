es gibt kaum etwas Schmerzhafteres als Schuld einzugestehen und damit umzugehen. Auch die Schuld der Vorväter muss durchlitten werden, das zeigt die Geschichte immer wieder. Da es ohne Schmerzen nicht geht, müssen wir berührt werden, damit ein solcher Prozess überhaupt in Gang kommt. Deswegen sind es oft fiktive Erzählungen und nicht unbedingt historische Studien, die den Anstoß geben. Das bekannteste Beispiel ist die US-Serie "Holocaust" aus dem Jahre 1978. Diese Serie, die auch in Deutschland ausgestrahlt worden ist, beförderte eine tiefgreifende Aufarbeitung des Grauens. 1978 wurde in den USA die Serie "Roots" gesendet, ebenfalls ein Familienepos. Es ging um die Verbrechen der Sklaverei. Auch dies war ein Anstoß, vielleicht wurde auch dadurch Jahrzehnte später der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten möglich. Was aber sagt es über Amerika aus, dass sich Barack Obamas Nachfolger in den vergangenen Tagen als Rassist gezeigt hat? Dass ein Ku-Klux-Klan aktiv ist, als seien es noch jene fernen Zeiten, in denen "Roots" spielte?

Die Titelgeschichte des neuen SPIEGEL heißt "Das wahre Gesicht des Donald Trump". Unser Washington-Korrespondent Christoph Scheuermann schreibt in seiner politischen Analyse der vergangenen Tage: "Einen Präsidenten, der Neonazis verharmlost, hat es noch nicht gegeben. Für viele Republikaner ist Donald Trump zu weit gegangen." Gleichwohl sei die Diskriminierung von Afroamerikanern im Land immer noch allgegenwärtig: "Die dunkle Sklavenhalterzeit kracht gerade mit großer Wucht in die Gegenwart der Trump-Ära."

Unser New York-Korrespondent Philipp Oehmke hat Dorothy Counts getroffen, von der vor fast sechzig Jahren ein berühmtes Foto gemacht worden ist. Sie sollte damals die erste schwarze Schülerin einer Highschool werden, auf dem Weg dorthin wurde sie von einem weißen Mob drangsaliert. Oehmke traf auch einen der Weißen, der auf dem Foto zu sehen ist. Sind die Zeiten besser geworden? Ja, natürlich. Viel besser? Die USA sechzig Jahre später seien, so Oehmke, ein moralisch zermürbtes Land.

Im Video: USA - Was ist "Alt Right"?

Flughafen Berlin-Brandenburg - ein Roman

Wenn wir in der Redaktion über Texte sprechen, dann über Themen und Erzählformen: Wir unterscheiden zum Beispiel zwischen Nachrichtengeschichten und Reportagen, Essays und Meldungen. Ich würde Ihnen hier gerne einen wichtigen und gewichtigen Text im neuen SPIEGEL vorstellen, weiß aber nicht so recht, wie ich ihn klassifizieren soll. Also erst einmal das Thema: der Flughafen Berlin-Brandenburg.

DPA Flughafen Berlin-Brandenburg (BER)

Vor elf Jahren war Baubeginn. Das Ding wird womöglich niemals fertig. Meine Kollegen Ullrich Fichtner, André Geicke, Matthias Geyer und Andreas Wassermann erzählen nach sieben Monaten Recherche die umfassende BER-Story, sie haben Gerichtsurteile, Untersuchungsberichte, Lärmgutachten durchforstet, etliche Zeitzeugen gesprochen, haben sich mit Sprinkleranlagen und Entrauchungsmatrizen beschäftigt. Sie schildern ein so umfangreiches deutsches Versagen, dass auch die Geschichte umfangreich geworden ist. Sie sprengt den Rahmen selbst großer SPIEGEL-Reportagen. Stellen Sie sich also einen SPIEGEL-Roman aus Fakten vor. Das trifft es. Die Story ist opulent, entwickelt einen ungeheuren Sog - ich könnte weiter schwärmen, aber lesen Sie selbst und stellen Sie sich auf einen spannenden, sagen wir, Nachmittag ein. Der Text hat 20 Seiten.

Im Video: Zugfahrt - Nächster Halt BER

Video DER SPIEGEL

Und das ist Deutschland?

Jeden Mittwoch treffen wir uns hier im SPIEGEL mit den Kollegen aus den optischen Abteilungen zu einer ersten Heftvorlage, da sind Teile des Heftes schon angelegt, oft sehe ich aber nur die Bilder, die Texte sind noch nicht unbedingt verknüpft. Bei der Heftvorlage am vergangenen Mittwoch wähnte ich mich noch im Deutschlandteil des entstehenden Heftes, sah aber Fotos, bei denen ich mir sicher war, sie kämen aus den ärmsten Regionen Südeuropas oder weiter entfernten bitterarmen Ländern. Nein, es waren tatsächlich Bilder aus Deutschland. Aus Duisburg-Marxloh, einem Viertel, in dem es sogenannte No-go-Areas gibt.

DPA Duisburger Stadtteil Marxloh

Meine Kollegin Katja Thimm porträtiert diesen Stadtteil, beschreibt, wie die Stadt ganze Häuser von hier auf jetzt räumen lässt, weil diese quasi sofort einstürzen könnten. Der Wahlkampf in Deutschland sei so ruhig, weil es dem Land so gut gehe, heißt es immer. Irgendetwas kann daran nicht stimmen.

Im Video: Duisburg-Marxloh - "Ich hatte noch nie Angst hier auf den Straßen"

Video DER SPIEGEL

Gewinnerin des Tages ist ...

... Maralde Meyer-Minnemann, die Übersetzerin des portugiesischen Schriftstellers António Lobo Antunes. Mein Kollege Dirk Kurbjuweit hat beide besucht, den Schriftsteller und seine Nachdichterin, und zeigt in seiner Geschichte im Kulturteil des neuen SPIEGEL, wie mühsam eben nicht nur das literarische Schreiben selber ist, sondern auch die Übertragung in eine andere Sprache. Jede Sprache folgt ihrem eigenen Gesetz, im Deutschen hängt alles am Verb - was tun, wenn das im Portugiesischen ohnehin anders ist, der Schriftsteller aber zudem einen neuen Ehrgeiz entwickelt hat, Verben wegzulassen? Die Übersetzerin muss dann welche finden, sie muss etwas erschaffen, was nicht vorgegeben ist. Ihre Arbeit ist schöpferisch.

Die jüngsten Meldungen

Ihnen eine spannende Lektüre und ein schönes Wochenende,

Ihre

Susanne Beyer