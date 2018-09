heute reist Recep Tayyip Erdogan nach Berlin, und der türkische Präsident ist sichtlich darum bemüht, all die schrägen Tone vergessen zu machen, die noch vor Kurzem das deutsch-türkische Verhältnis belasteten. "Wir wollen all die Probleme hinter uns lassen und wieder eine herzliche Atmosphäre zwischen der Türkei und Deutschland schaffen - genauso, wie es früher war", sagte Erdogan vor seinem Abflug Richtung Deutschland.

Dabei ist es noch nicht lange her, da verging kaum ein Auftritt des Präsidenten ohne eine Schimpfkanonade auf die Kanzlerin. Aber nun hat sich Erdogan mit Donald Trump angelegt, der mit Sanktionen die türkische Lira auf Talfahrt geschickt hat, und Ankara braucht Freunde und Freundschaftsgesten, die die Märkte beruhigen.

Wie Brinkhaus mit der Methode Merkel siegte

DPA

Vielleicht hat es einen Mann wie Ralph Brinkhaus gebraucht, um das Machtsystem von Angela Merkel ins Wanken zu bringen. Es wurden viele Scherze gerissen über den braven Revolutionär aus Rheda-Wiedenbrück, auch ich habe mich an dieser Stelle lustig gemacht über den Steuerexperten, der sich für seine Revolte erst einmal die Genehmigung der Chefin abholen wollte.

Wie sich nun aber zeigt, war Brinkhaus ein gelehriger Schüler Merkels, er hat jedenfalls seinen Wahlkampf so präsidial geführt wie die Kanzlerin das Land. Niemand musste vor ihm Angst haben, nicht einmal die Mitarbeiter des abgewählten Fraktionschefs Volker Kauder, die Brinkhaus nun alle übernimmt, wie er gestern ankündigte. Die Frage ist nur, wie lange die Abgeordneten, die sich einen Wechsel wünschen, zufrieden sind mit einem Chef, bei dem erst einmal alles bleibt, wie es ist.

Der furchtbar unentschlossene Herr Corbyn

AFP

In Meer des Leids der europäischen Sozialdemokratie gilt Labour als eine Insel. Ich muss gestehen, dass ich die Begeisterung für Parteichef Jeremy Corbyn noch nie so recht verstehen konnte, der von vielen als eine Art neuer Willy Brandt gefeiert wird. Die Stärke der britischen Linken beruht vor allem darauf, dass sich die Tories als politische Hasardeure erwiesen haben und nun von einer Frau geführt werden, die erkennbar keinen Schimmer hat, wie sie mit dem von ihren Parteifreunden angerichtet Brexit-Desaster umgehen soll. Viele Labour-Mitglieder wünschen sich inzwischen ein zweites Brexit-Referendum - nur vom Parteichef hört man kein klares Wort über die Schicksalsfrage der Insel.

Verlierer des Tages...

AFP

... ist die amerikanische Justiz. Schon seit Tagen läuft in den USA eine Schlammschlacht um die Neubesetzung einer Stelle am Supreme Court in Washington. Donald Trump hat den konservativen Juristen Brett Kavanaugh für den Posten vorgeschlagen, gegen den nun mehrere Frauen den Vorwurf erheben, er sei sexuell übergriffig geworden. Heute soll nicht nur Kavanaugh vor dem Justizausschuss des US-Senats angehört werden, sondern auch die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford, die Kavanaugh eine versuchte Vergewaltigung vorwirft. Am Freitag soll über die Ernennung Kavanaughs abgestimmt werden. In den Wirren der Ära Trump war es bisher immer ein Lichtblick, dass die Institutionen der amerikanischen Demokratie nicht von dem erratischen Präsidenten ins Wanken gebracht werden konnten. Nun spritzt der Schmutz der Ära Trump auf das höchste Gericht der USA.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr René Pfister