"Wir müssen akzeptieren, dass wir da, wo wir gewonnen haben, die Herzen unseres Volkes erobert haben, und da, wo wir verloren haben, nicht erfolgreich genug waren."

Nein, das ist keine Analyse des 1:1 des FC Bayern beim SC Freiburg - sondern kommt aus dem Munde eines Mannes, der sich bislang ebenso selten der Fähigkeit zur Selbstkritik verdächtig gemacht hat, nämlich vom Staats- und Regierungschef der Türkei, Recep Tayyip Erdogan.

Niemand Geringeres als Erdogan hatte die gestrigen Regionalwahlen in der Türkei zu Schicksalswahlen erklärt. Das Land geht durch die schwerste Wirtschaftskrise seit Erdogans Machtübernahme vor 17 Jahren - nun wurden die AKP und ihr Parteichef abgestraft. Ankara fällt an die sozialdemokratische CHP, erstmals seit 20 Jahren. In Istanbul, wo Erdogans politische Karriere als Bürgermeister einst begann, wird es auf jede einzelne Stimme ankommen.

So oder so: Dass es Erdogan trotz enormer finanzieller, logistischer und politischer Überlegenheit nicht geschafft hat, die Großstädte eindeutig für sich zu sichern, ist nicht nur ein Macht-, sondern vor allem ein herber Prestigeverlust. Es zeigt, wie tief der Frust über die Regierung und ihre Wirtschaftspolitik sitzen. Mein Kollege Maximilian Popp, ab heute stellvertretender Leiter des Auslandsressorts beim SPIEGEL, nennt das Wahlergebnis in einer ersten Analyse ein "Misstrauensvotum gegen Erdogan" - Istanbul und der Türkei stünden nervenaufreibende Tage bevor. Die Wahl und ihre Folgen werden uns diese Woche begleiten.

Ein Comedian zum 1. April

Wenden wir den Blick über das Schwarze Meer: Die Ukraine war gestern aufgerufen, eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten zu wählen. Es ist vermutlich der Zeitgeist, dass weder Amtsinhaber Petro Poroschenko, noch die Oppositionsführerin Julija Tymoschenko den ersten Wahlgang für sich entschieden, sondern ein absoluter Politikneuling. Wolodymyr Selensky, Schauspieler, Kabarettist, 41 Jahre jung, und Präsidentendarsteller in der überaus erfolgreichen TV-Serie mit dem programmatischen Titel "Diener des Volkes" (lesen Sie hier ein Selensky-Porträt meines Kollegen Christian Esch).

Selensky tritt nun in der Stichwahl am 21. April voraussichtlich gegen Poroschenko an. Ein politikferner Schauspieler mit realistischen Chancen auf das Präsidentenamt des zweitgrößten Landes Europas: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es - auch im Jahr 2019 und im Jahr drei nach der Trump-Wahl - immer noch irritierend, dass uns an solchen Nachrichten scheinbar gar nichts mehr irritiert.

Dass sich die Politik an der Fiktion, und nicht die Fiktion an der Politik orientiert, scheint also weiter Schule zu machen. Wenn Politik auf Probleme, die das Land und seine Menschen plagen (wie es in der Ukraine Korruption, niedrige Löhne und der Krieg im Donbass tun) keine Antworten findet, schlägt meist die Stunde der Populisten. Oder die der Selbstdarsteller. Im Zweifel gibt es da Schnittmengen. Selensky hat sich bislang vornehm zurückgehalten, er inszenierte sich als Zuhörer, der Politik lernen will - aber wenig zu seinen eigenen Positionen sagt. In diesem Fall kann man ja noch froh sein, dass Selensky Komiker ist und kein Reality-TV-Star.

Unsere Korrespondentin Christina Hebel (der Sie hier auf Twitter folgen können) ist in Kiew vor Ort und wird Sie im Laufe des Vormittags mit einer ersten Analyse versorgen. Ihr Blick gilt nun auch den zu erwartenden Entwicklungen in den Tagen danach: Wie reagieren Tymoschenko und ihre Anhänger auf das Verpassen der Stichwahl? Es wird ein weiterer Stresstest für die junge ukrainische Demokratie.

Order! Brexit-Pause bis kurz vor Tea-Time

Gönnen wir uns eine wohlverdiente Brexit-Pause bis 15.30 Uhr. Dann beginnt in London eine erneute Debatte über mögliche Alternativen zum Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May - oder über mögliche Alternativen zu Premierministerin Theresa May. Nachdem das Unterhaus vergangenen Mittwoch bereits acht Vorschläge krachend abgeschmettert hat, hatten hoffentlich alle Beteiligten ein geruhsames Wochenende und können den Brexathon fortsetzen. Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker fasste seine Gemütslage gestern Abend im italienischen Fernsehen folgendermaßen zusammen: "Wir wissen bislang nur, wozu das britische Parlament Nein sagt; aber wozu sie Ja sagen könnten, wissen wir nicht."

Zugegeben, es ist ermüdend - gefühlt gibt es alle zwei Stunden einen neuen Stand, und wenn man glaubt, nun seien alle Register gezogen, zieht jemand ein 415 Jahre altes Gesetz aus dem Hut. Ist ja nicht so, als hätten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, nichts anderes zu tun, als sich tagtäglich neu über die Fallstricke des Westminster-Parlamentarismus einzulesen. Oder wir.

Für die wirklich unerschütterlichen Fans unter Ihnen: Wir streamen die Debatte sowie die Abstimmung (etwa ab 21 Uhr) auf der SPIEGEL-ONLINE-Homepage und auf unserer Facebook-Seite. Für alle anderen fasst mein Kollege Kevin Hagen die neusten Volten in Textform zusammen - gewohnt verständlich und unaufgeregt.

Zur Gewinnerin des Tages...

... erkläre ich die neue Präsidentin der Slowakei, Zuzana Caputová (lesen Sie hier ein Porträt). Die 45-jährige liberale Bürgerrechtlerin bricht mit ihrer Wahl den Trend von EU- und migrationsfeindlichen Wahlergebnissen in osteuropäischen EU-Staaten. Ihre Themen: mehr Umweltschutz, mehr Rechtsstaat, Gleichstellung homosexueller Paare, Recht auf Abtreibung. Den Sound bewahrte sie sich auch in einem ersten Statement nach ihrer Wahl, in dem sie sich auch in den Sprachen der ungarischen und der Roma-Minderheit, sowie auf Tschechisch für das Vertrauen bedankte.

"Sie hat zwar keinen mächtigen Posten ergattert", schrieb mir mein Kollege Jan Puhl vorhin, "aber es ist ihr gelungen, die Hegemonie einer lange regierenden, migrationskritischen Partei zu brechen". Puhl wird Caputovás Wahl heute für Sie politisch einordnen, mit besonderem Blick auf ihre künftigen Amtskollegen in den Nachbarländern. Mir bleibt nur übrig, ihr in der Zusammenarbeit mit den Herren zwischen Wien, Prag, Warschau und Budapest viel Ruhe zu wünschen.

