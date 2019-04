Die Lage am Mittwoch

"Im Endeffekt kommt es nicht allein auf gute Vorschriften an, sondern auf gute Menschen, die sich im Wirtschaftsverkehr im Zweifel am Grundsatz ausrichten: Das tut man nicht."

Klingt gut, oder? Ist aus der Bundestagsrede eines Abgeordneten namens Reinhard Grindel zum Korruptionsbekämpfungsgesetz. Oktober 2015. Das Internet vergisst nichts.

Deshalb würde ich mir auch erlauben, leise Zweifel anzumelden, ob sich der neueste Ex-Präsident des DFB mit seiner larmoyanten Pressekonferenz (bitte genießen Sie den kompletten Wortlaut bei einer guten Tasse Kaffee) einen großen Gefallen getan hat. Es sei denn, sein Ziel war es, in der heavy rotation bei YouTube zu landen.

Man kann natürlich als Compliance-Beauftragter behaupten, gerade erst erkannt zu haben, dass der Wert der Uhr am Handgelenk die Freigrenze von 35 Euro übersteigt. Man kann auch unter den Tisch fallen lassen, Nebeneinnahmen über 78.000 Euro kassiert zu haben. Und natürlich kann man alles auf den vielen Stress schieben, verständnislos beklagen, nun das Feld räumen zu müssen - und am Ende um eine faire Beurteilung betteln. Man sollte es nur nicht in der Öffentlichkeit oder vor laufenden Kameras tun.

"Der nächste Präsident des DFB muss nicht nur ein guter Manager sein und eine angesehene Persönlichkeit. Er muss auch ehrlich sein. Ehrlich gegenüber der Öffentlichkeit. Und ehrlicher gegenüber sich selbst", fassen meine Kollegen Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch und Jörg Schmitt in ihrer Analyse zusammen.

Oder, um es mit Reinhard Grindel von 2015 zu sagen... Er muss ein Mensch sein, der sich im Zweifel an dem Grundsatz ausrichtet: Das tut man nicht.

Merkel berät sich mit Ost-Ministerpräsidenten

REUTERS

Gestern wurde eine interessante Studie veröffentlicht: Sie führt auf, dass Ostdeutsche in Deutschland in ähnlichem Maße stigmatisiert und benachteiligt werden wie ihre muslimischen Mitbürger. Beide hätten demnach mit Vorurteilen zu kämpfen, würden schlechter bezahlt und hätten größere Probleme, Arbeit zu finden. Eigentlich ein schönes Thema für die heute in Thüringen stattfindenden Ost-Ministerpräsidentenkonferenz, auf der Bundeskanzlerin Angela Merkel die ostdeutschen Regierungschefs zu Beratungen trifft.

Auf der Agenda stehen aber leider nicht überraschende Ähnlichkeiten, die ja durchaus das Potenzial zur Diskussion und zur Annäherung haben, sondern die Unterschiede. Es geht darum, die "immer noch bestehenden Benachteiligungen der neuen Länder öffentlich anzusprechen und Verbesserungen einzufordern", so Thüringens Ministerpräsident und Gastgeber Bodo Ramelow. Muss er sagen, als Vorsitzender der Ost-Ministerpräsidenten - denn im Herbst wird in drei der "neuen" Länder gewählt (wie lange nennen wir sie eigentlich noch so? Sie sind fast 30!).

Die Brexit-Meldung des Tages ist wirklich eine

DPA

Eigentlich hatte ich vor, den Brexit heute einfach Brexit sein zu lassen, doch dann kam gestern spät doch noch eine wirklich überraschende Nachricht: Großbritanniens Premierministerin Theresa May streckt der Opposition die Hand aus und will nun mit Labour-Chef Jeremy Corbyn nach einer Lösung für einen geordneten Ausstieg suchen. Die Zusammenarbeit könnte ihr die fehlenden Stimmen bescheren, um ihren Deal im vierten Anlauf durch das Unterhaus zu bringen - sie riskiert aber damit den Bruch ihrer eigenen Partei, wie mein Kollege Kevin "Brexit" Hagen analysiert. Wir können uns heute also auf einen Nachrichten-Marathon aus London gefasst machen. Zumal im Laufe des Tages weitere Abstimmungen anstehen.

Durch Mays Alleingang steigen die Chancen für einen von Labour bevorzugten "soften" Brexit mit weiterer Bindung an den EU-Binnenmarkt und einer Zollunion. Selbst ein zweites Referendum könnte wieder auf den Tisch kommen. Teile von Mays Konservativen toben bereits - ein führender Tory wird zitiert, May mache "aus katastrophalen Fehleinschätzungen eine Kunstform - das ist hier nicht einfach nur ein Rubens oder ein Van Gogh, es ist die gesamte Tate Modern!" Selbst wenn die Briten streiten, ist es Hochkultur.

Die Feierlichkeit des Tages...

DPA

... findet in Washington statt: Dort begeht die Nato den 70. Jahrestag ihrer Gründung. Am 4. April 1949 hatten zehn westeuropäische Staaten, die USA und Kanada den Nordatlantikvertrag geschlossen. Es war ein Pakt zur Demonstration von Einigkeit und Abschreckung durch militärische Stärke im Kalten Krieg. Heute hat die Nato 29 Mitgliedsstaaten und Einigkeit besteht vor allem in der Irritation, dass sich erstmals ein US-Präsident nicht der Tradition dieser Allianz verpflichtet sieht - und wahlweise mit Austritt droht oder den Bündnisfall infrage stellt.

Nun hat Donald Trump in einem kurzen Pressetermin den Ton für die Feierlichkeiten gesetzt und sein Lieblingsthema zurück auf die Tagesordnung gesetzt: Die Deutschen zahlen zu wenig (eine Einschätzung, die Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg übrigens teilt). Nun muss sich Außenminister Heiko Maas darauf einstellen, der Prügelknabe der Geburtstagsparty zu werden, wie mein Kollege Matthias Gebauer aus Washington schreibt.

And the winner is...

Scott Olson/ AFP

Gestern stellte ich Ihnen zwei Frauen vor, die in einem historischen Rennen um das Amt der Bürgermeisterin von Chicago kämpften, in der Nacht fiel die Entscheidung: Lori Lightfoot, ehemalige Chefin der Polizeibehörde, wird der drittgrößten Stadt der USA künftig vorstehen. Lightfoots Sieg ist in mehreren Aspekten historisch: Sie wird Chicagos erste Afroamerikanische Bürgermeisterin, sie ist die zweite Frau überhaupt - und sie ist das erste Stadtoberhaupt, das offen homosexuell lebt. Nach aktuellen Hochrechnungen bekam sie 74 Prozent der Stimmen. Und der wohl überraschendste Fakt: Lightfoot hatte noch nie ein gewähltes Amt inne.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

