willkommen bei "Guter Brexit, Schlechter Brexit", die wievielte Staffel noch mal?

Heute wäre es geschehen: Großbritannien hätte die EU verlassen, so war der ursprüngliche Plan - 46 Jahre, nachdem das Land den Europäischen Gemeinschaften beigetreten ist. Wann es nun wirklich geschieht, weiß keiner. Es ist wie in einer fulminant choreografierten Soap-Opera.

Was bisher geschah: Zweimal lehnte das britische Unterhaus Theresa Mays Vorschlag für ein Austrittsabkommen ab, im Januar und im März. Eine dritte Abstimmung verhinderte der Sprecher des Parlaments zunächst, weil erst ein deutlich veränderter Text vorgelegt werden müsse.

Was nun geschieht: Am Freitag darf nun doch ein drittes Mal über den EU-Ausstieg abgestimmt werden. Nimmt das Parlament das Austrittsabkommen diese Woche noch an, verlässt das Land am 22. Mai die EU und Premierministerin May, glaubt man ihrer Ankündigung vom Mittwoch, ihr Amt.

Bekommt der Antrag keine Mehrheit, droht am 12. April der ungeregelte Brexit. Außer man findet wieder eine kurzfristige Lösung, die sich als Cliffhanger gut eignet. Dann wäre jetzt Zeit für die nächste Staffel.

Zahme Rebellen

Robert Michael/ DPA

Wenn es nach der Wichtigkeit ginge, hätte Deutschland seit gestern einen neuen Kanzler. Im ZDF-Politbarometer bekam der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck auf die Frage nach dem wichtigsten Politiker die beste Bewertung und verdrängte Kanzlerin Angela Merkel auf Platz zwei.

Die Hochphase der Grünen hält an. Selbst in Sachsen, nicht unbedingt als grüne Hochburg bekannt, käme die Partei auf 16 Prozent. In München würden, traut man der Umfrage eines Marktforschungsinstituts, derzeit knapp 43 Prozent der Einwohner grün wählen.

Der Erfolg hat auch mit der Kompatibilität der Partei zu tun. Derzeit ist sie an neun Landesregierungen beteiligt, die Varianten sind sehr bunt. Sie reichen von schwarz-grün, schwarz-gelb-grün über rot-grün und rot-schwarz-grün bis hin zu rot-rot-grün und rot-geld-grün. Eine solche Vielfalt funktioniert nur mit maximalem Pragmatismus. Eine solche Vielfalt steht aber auch immer an der Schwelle zur Beliebigkeit.

Im Mai 1999 bekam der damalige grüne Außenminister Joschka Fischer einen Farbbeutel an den Kopf. Der Angreifer wollte gegen den Nato-Lufteinsatz im Kosovo protestieren, für den Fischer bei seinen Parteifreunden geworben hatte.

Undenkbar, dass Robert Habeck einen Farbbeutel ins Gesicht bekommt. Die Grünen haben ihr rebellisches Moment verloren, sie sind erwachsen geworden.

Heute treffen sich bis zu tausend Parteimitglieder in Berlin zu einem Konvent. Im Jahr 2020 will sich die Partei 40 Jahre nach ihrer Gründung ein neues Grundsatzprogramm geben. Dabei wird es auch darum gehen, die richtige Balance zwischen Anpassung und Radikalität zu finden.

Parteimitglieder wie Luisa Neubauer, eine der Klimaaktivistinnen, gehören nicht zu den Angepassten. Bevor sie morgen bei den Grünen mit Robert Habeck spricht, trifft sie in Berlin um 10 Uhr eine andere Unangepasste, Greta Thunberg, die Ikone der "Friday for Future"-Bewegung, um mit ihr zu protestieren. Die Radikalen sind heute auf der Straße.

Ärger bei der Verteidigung

REUTERS

Blickt man in alte Programme der Grünen, entdeckt man die Begriffe Sicherheit und Verteidigung nur sehr selten. Es waren Themen, die zu heiß für eine friedensbewegte Partei waren. Es waren die grünen Bäh-Themen.

Heute fordern grüne Politiker wie selbstverständlich mehr Polizisten auf den Straßen, Sicherheit und Verteidigung auf europäischer Ebene.

Das will auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, doch sie glaubt, dafür nicht genügend Geld zu haben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat ihren Etat nicht so erhöht, wie sie es geplant hatte. Erstmals kommentiert die Ministerin die Entscheidung ihres Kabinettskollegen in der Öffentlichkeit und sagt, was das für die Zukunft von Bundeswehr und Nato bedeutet. Das Interview mit Ursula von der Leyen lesen Sie am frühen Nachmittag auf SPIEGEL ONLINE.

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist Horst Seehofer, der als Bundesheimatminister das Privileg hat, während der Arbeitszeit Ausflüge in eben diese Heimat machen zu dürfen. Zum Beispiel nach Bernburg an der Saale, wohin Seehofer heute Mittag reist. Als eine von 18 Modellregionen will der Salzlandkreis Ideen entwickeln, wie man den Auswirkungen von Abwanderung und Demografiewandel entgegenwirken kann. Nach der Vorstellung des Projekts diskutiert Seehofer mit Bürgern in der Musikschule. Bernburg ist Auftakt einer großen Deutschlandreise des Ministers, der alle Bundesländer besuchen will. Von Seehofers Rückzugsgerüchten, die noch vor Wochen den Politgossip in Berlin beherrschten, ist nichts mehr zu hören. Sein Reiseprojekt ist bis 2020 angelegt.

