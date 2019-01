nach der CSU-Fraktionsklausur in Kloster Seeon und dem Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart geht ab heute der Vorstand der Grünen für zwei Tage in Klausur: in Frankfurt an der Oder, in Brandenburg also, wo im Herbst ein neuer Landtag gewählt wird. Die Jahresanfangsrituale der Parteien sind also in vollem Gange, und natürlich geht es in diesem Jahr vor allem darum, ob am Ende von 2019 noch dieselbe Koalition das Land regieren wird wie zu Beginn.

Im Moment, so viel kann man sagen, gibt es keine größeren Fans der Großen Koalition als die Grünen. Während Christian Lindner um eine zweite Chance für Jamaika barmt, damit er nicht als Der-nicht-regieren-will in die nächste Bundestagswahl ziehen muss, hofft der Grüne Ko-Chef Robert Habeck offensichtlich, dass sich diese Frage nicht stellen wird. Die Grünen haben schließlich von einem neuen Anlauf zu Jamaika nichts zu gewinnen. Entweder sie lassen sich darauf ein und werden entzaubert, oder sie sagen Nein und sind schuld - also die neuen Dienichtregierenwollen.

"Je weiter die Legislaturperiode voranschreitet, desto unwahrscheinlicher wird ein Regierungswechsel", sagte Habeck am Wochenende, was sicher richtig ist, aber es klang doch ein bisschen so, als würde Habeck für den Fortbestand der Großen Koalition beten wie Winfried Kretschmann für Angela Merkel.

Deutschland in der digitalen Steinzeit

REUTERS

In der Debatte um den großen Diebstahl privater Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten gibt es jetzt erste Rücktrittsforderungen. Und wie so oft ist es nicht der Skandal selbst, sondern der Umgang damit, der die meiste Kritik auf sich zieht.

Drei Tage nach Bekanntwerden des Hacks gibt es immer noch keine verlässlichen und verständlichen Informationen, Innenminister Horst Seehofer will erst mal tagelang gar nichts erklären, Arne Schönbohm, Chef des zuständigen Bundesamtes für Unsicherheit in der Informationstechnik, erklärt bald dies und bald das. Insgesamt liefern die Behörden den Eindruck, dass es in Deutschland eigentlich niemanden gibt, der kompetent in Sachen Datensicherheit und Cyberunsicherheit sprechen kann, obwohl es bekanntlich nicht an Behörden und Ministerien mangelt, die sich mit diesem Thema befassen.

Man könnte fast zynisch werden: Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass Deutschland, was Digitalisierung angeht, in mancher Hinsicht ein Entwicklungsland ist. Vielleicht hat es sein Gutes, wenn der Netzausbau einfach nicht vorankommt. Vielleicht dient das alles der Sicherheit des Bürgers! Wo nichts fließt, kann schließlich auch nichts geklaut werden.

Trumps nächste Kehrtwende

CHRIS KLEPONIS/POOL/EPA-EFE/REX

Gleich zwei Emissäre von US-Präsident Donald Trump sind in dieser Woche im Nahen Osten unterwegs: sein Sicherheitsberater John Bolton und Außenminister Mike Pompeo. Ihre Mission: Sie sollen die Verbündeten in der Region beruhigen und die Aufregung dämpfen, die Trumps Ankündigung ausgelöst hat, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen. Dazu wird es nun offenbar doch nicht so bald kommen.

Bolton war gestern und heute in Israel, und er ist dort so weit zurückgerudert, dass von einem baldigen Rückzug der US-Truppen keine Rede mehr ist. Es gebe "keinen Zeitplan", sagte Bolton. Er verband den Abzug zudem mit der Bedingung, dass die Türkei Garantien für die kurdischen Verbündeten der Amerikaner in Syrien abgeben soll, eine Bedingung also, die nicht so leicht erfüllt werden dürfte. Wirklich beruhigen wird das die bedrängten Kurden allerdings nicht. Das einzig Verlässliche an der amerikanischen Politik ist in diesen Zeiten ihre Unberechenbarkeit.

Verlierer des Tages...

AFP

ist Kevin Spacey. Er wird heute in Massachusetts dem Haftrichter vorgeführt, es geht um Vorwürfe von unsittlichem Angriff und Körperverletzung. Das letzte, was ich von Spacey gesehen habe, war eine bizarre Videobotschaft, mit der er sich nach Manier von Frank Underwood, seiner Starrolle aus "House of Cards", an seine Fans wandte, zu denen ich, das gebe ich gerne zu, gezählt habe. In einer mit Weihnachtsmännern bedruckten Küchenschürze redet Spacey in einem Monolog auf seine Zuschauer ein, der irritierend zwischen seiner Filmrolle und der Realität changiert. Wenn es um die "tiefsten, dunkelsten Geheimnisse" geht, das, "wozu Menschen fähig sind", ist nie klar, ob da Frank Underwood spricht oder Kevin Spacey, der skrupellose Politintrigant oder der mutmaßliche Straftäter.

