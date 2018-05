heute ist es genau ein Jahr her, dass Sonderermittler Robert Mueller seine Aufgabe antrat - seine Ernennung war eine direkte Folge der Entlassung von FBI-Chef James Comey durch Donald Trump. Seither versucht Mueller herauszufinden, ob das Wahlkampfteam von Trump sich 2016 mit Russland verschworen hat, um die US-Wahl zu beeinflussen. Und es fühlt sich natürlich so an, als sei in Wahrheit mindestens doppelt so viel Zeit vergangen angesichts der konstanten Neuigkeiten aus dem Umfeld der komplizierten Russland-Story. Nach diesem Jahr hat Mueller aber schon einiges vorzuweisen: Gegen 19 Personen und drei Unternehmen hat er bisher Anklage erhoben, von einigen hat er auch ein Schuldeingeständnis erhalten - darunter sind hochrangige Ex-Mitarbeiter Trumps wie der ehemalige Wahlkampfleiter Paul Manafort und der kurzzeitige Sicherheitsberater Michael Flynn.

Mueller ist sehr schnell, ruhig und professionell vorgegangen, sein Team arbeitet diskret, kaum etwas dringt vorzeitig nach außen. Dennoch versuchen Donald Trump und sein Umfeld seit einiger Zeit immer aggressiver, den Republikaner und angesehenen Ex-FBI-Chef Mueller in Misskredit zu bringen. Wie einst Richard Nixon beklagt Trump eine "Hexenjagd", traut sich aber bisher nicht, den Sonderermittler zu feuern (was er theoretisch wohl könnte). Auch viele Republikaner kritisieren den Mann immer giftiger, den sie selbst einst uneingeschränkt lobten - die Macht des Präsidenten über seine Partei ist groß. Als nächstes müssen die Mueller-Ermittlungen wohl ein paar Monate pausieren: Sie sollen nicht den Wahlkampf vor den Midterm-Wahlen im November beeinflussen.

Streit im Bundestag

Getty Images

Dass die Opposition die Regierung in der gestrigen Generalaussprache heftig angreifen würde, war zu erwarten - aber dass die Regierungsparteien SPD und CDU sich untereinander so offen um Verteidigungsausgaben oder die Arbeitslosenversicherung streiten würden, kam doch eher überraschend. Gar keine Überraschung war hingegen der rüpelhafte Ton, der kalkulierte Skandal, mit dem AfD-Fraktionschefin Alice Weidel im Reichstag zu punkten versuchte: Kopftuchträgerinnen pauschal als "Taugenichtse" zu bezeichnen - dafür erhielt sie von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine Rüge, bestimmt waren Fans auch begeistert. Bundeskanzlerin Merkel ignorierte sie hingegen und versuchte, mit einer womöglich allzu demonstrativen Sachlichkeit über allen Dingen zu stehen. Lesen Sie hier alles nach, was sie über die Debatte wissen müssen.

Gehört der Balkan zur EU?

AFP

In Sofia begrüßt die bulgarische Ratspräsidentschaft heute die Staats- und Regierungschefs der EU, um über einen Teil Europas zu reden, der seit Jahren meist ignoriert wird: den Westbalkan. Auch der heutige Gipfel wird kein Bekenntnis der EU-Staaten zu einer Vollmitgliedschaft Serbiens, Montenegros, Albaniens, Mazedoniens, Bosnien-Herzegowinas oder des Kosovo bringen. Das Dilemma: Es gibt in den meisten EU-Ländern kein Interesse an einer weiteren Ausdehnung, aber wenn sich die EU nicht um den Balkan kümmert, kann er schnell wieder zum großen Problem für Europa werden: Wirtschaftlich und politisch sind viele Länder instabil, die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr hoch - und Russland beansprucht aus historischen Gründen eine Einflusszone auf dem Balkan. Eine Strategie dafür, was die EU diesen Ländern anbieten kann und muss, sollten die Mitgliedsländer deshalb dringend führen.

Wie der Westen erstmals Nowitschok erhielt

AFP

Seit dem Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter wird über die dort eingesetzte Chemiewaffe Nowitschok viel geschrieben. Die Kollegen von der "Zeit", der "Süddeutschen", vom NDR und WDR haben in einer gemeinsamen Recherche ein interessantes Detail aus der Geschichte des ursprünglich hochgeheimen russischen Gifts ausgegraben: Der deutsche Auslandsnachrichtendienst BND hat in den Neunzigerjahren ein winziges Muster des Gifts von einem Überläufer erhalten und es analysiert. So kam es erstmals in die Hände westlicher Geheimdienste - und auf diese Weise waren die Briten wohl auch in der Lage, den verwendeten Kampfstoff so schnell zu identifzieren.

Verlierer des Tages...

AFP

... ist John Bolton, Donald Trumps Sicherheitsberater, der auf sehr viele Fragen die immer gleiche Antwort bereithält: Krieg. Er war einer der Hauptverfechter der US-Invasion im Irak im Jahr 2003 (ein Gastbeitrag, den er vor drei Jahren für die "New York Times" schrieb, trug die Überschrift: "Um Irans Bombe zu stoppen, muss man Iran bombardieren".) Doch nun ist er womöglich auch in den Augen Trumps zu weit gegangen: Der Präsident freut sich seit Wochen über sein geplantes Treffen mit Kim Jong Un - doch nach einem Interview mit Bolton haben die Nordkoreaner plötzlich schwere Bedenken gegen den Falken vorgebracht. Sie haben ihn "widerwärtig" genannt und überlegen laut, das Treffen mit Trump platzen zu lassen. Warum? Bolton hatte ein mögliches Abkommen mit Nordkorea mit der nuklearen Abrüstung Libyens verglichen. Das passte den Nordkoreanern gar nicht, das Schicksal des letzten libyschen Herrschers sehen sie nicht als nachahmenswert an. Prompt distanzierte sich das Weiße Haus von den Aussagen des eigenen Sicherheitsberaters. Und obwohl Trump ausrichten ließ, es wäre auch okay, wenn der Gipfel nicht stattfinde, wirkte es so, als ob das für ihn wirklich alles andere als okay wäre.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr