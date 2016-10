Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

gibt es eine bundesdeutsche Schande? Ja, es gibt eine bundesdeutsche Schande. Sie heißt: Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Sie sind gestiegen. Das steht im Halbjahresbericht über die deutschen Waffenexporte, der heute im Bundeskabinett vorgestellt wird. Saudi-Arabien ist das Land, das im Jemen einen Krieg führt, der fast vergessen ist, weil nicht so viele Flüchtlinge wie aus Syrien nach Europa kommen. Saudi-Arabien ist das Land, das einen liberal gesinnten Blogger endlos auspeitschen lässt. Saudi-Arabien ist das Land, das mit unseren Werten überhaupt nichts im Sinn hat. Aber die Bundesrepublik schickt fleißig Waffen und Munition dorthin. Diese Euros nimmt man gern mit. Das ist die bundesdeutsche Schande.

Die Power der Postkarte

In derselben Kabinettssitzung wird Merkel und ihren Ministern ein weiterer Bericht präsentiert. Und diesmal werden sie staunen. Seit geraumer Zeit erforscht die Bundesregierung auf Wunsch der Kanzlerin das Thema "Gut leben in Deutschland". Was verstehen die Bürger darunter, was wollen sie? Von 15.750 Deutschen wurde die Meinung eingeholt, sie konnten sich in 203 Dialogrunden oder schriftlich äußern. Und was haben sie gesagt, was ist für sie gutes Leben? Jetzt kommt's: Frieden, die Deutschen wollen Frieden, das steht obenan. Huh. Wer hätte das gedacht? Die 3,5 Millionen Euro für den Bürgerdialog waren sehr gut angelegt. (Übrigens, weiß die "SZ", haben sich 2653 Bürger über das Internet geäußert, 4573 per Postkarte. Das ist nun wirklich eine interessante Erkenntnis über deutsche Zustände.)

Prosit Embargo

Politik kann auch gemütlich sein. Heute ist so ein Tag. In New York wird ein Jubiläum gefeiert, bei der Uno. Zum 25. Mal stimmt die Vollversammlung darüber ab, wie das Handelsembargo der USA gegen Kuba zu bewerten ist. Seit 1960 wird es praktiziert, und seit 25 Jahren richtet die Uno darüber. Zuletzt wurde das Embargo von 188 der 193 Mitgliedstaaten verurteilt, die USA und Israel stimmten naturgemäß dafür, drei enthielten sich, darunter Mikronesien, warum auch immer. Selbst Deutschland verurteilt die USA, es ist so eine Gelegenheit, bei der man das darf, wegen der Gemütlichkeit. Wie immer wird die USA den Einspruch der Uno wohlig empört zurückweisen. Vielleicht trinkt man diesmal ein Gläschen Champagner, ein runder Geburtstag muss gefeiert werden, und einen 50. wird es wohl nicht geben. Die beiden Länder haben sich längst angenähert.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist heute eindeutig Christopher Marlowe. Er war Zeitgenosse Shakespeares, auch ein Theaterautor, zu Lebzeiten berühmter als Shakespeare, aber diese Lebzeiten währten nicht lange, da er bei Saufhändeln ums Leben kam. Er ist fast vergessen, während Shakespeare als größter Schriftsteller aller Zeiten gilt. Aber wo lange Shakespeare draufstand, war nicht nur Shakespeare drin. Das Standardwerk "New Oxford Shakespeare" nennt neuerdings für die drei Teile von "Henry VI." nicht nur den Meister als Autoren, sondern auch Marlowe und bestätigt damit einen Verdacht, den es schon länger gibt. Neue Forschungen haben zu dieser Korrektur geführt. Glückwunsch an Marlowe, der auch Goethe beim "Faust" die Hand geführt hat. Das ist jetzt, zugegeben, übertrieben: Marlowe hat aber lange vor Goethe einen "Doctor Faustus" geschrieben.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit