mega war es nicht, was der Schulz-Effekt im Saarland bewirkt hat, sondern eher: mager. Um mehr als zehn Prozentpunkte deklassierte die CDU bei den Landtagswahlen die SPD, die sich in Saarbrücken nun wieder mit der ungeliebten Rolle des Juniorpartners in einer CDU-geführten Koalition zu bescheiden hat.

Wenn es im Herbst im Bund anders laufen soll, muss der Kanzlerkandidat dringend Lehren aus der Schlappe ziehen. Erstens: Eine rot-rote Allianz, wie sie viele in der SPD bevorzugen, ist für einen Teil der Wähler eher ein Grund, bei der CDU ihr Kreuzchen zu machen. Zweitens: Es reicht nicht, auf einer Welle der Sympathie und der Gefühle zu surfen - "Sankt Martin" braucht dringend ein Programm. Sonst verkehrt der Schulz-Zug bald auch im Bund in umgekehrter Wagenreihung.

Der Freund in den Alpen

Während das schottische Parlament heute darüber abstimmt, ob es ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien auf den Weg bringt, bekommt Premierministerin Theresa May Zuspruch von unerwarteter Seite. Der Schweizer Finanzminister Ueli Maurer prognostiziert in einem Interview mit der "Financial Times", dass sich Großbritannien bei einem Brexit wirtschaftlich "sehr positiv" entwickeln werde. Außerdem finde das Land in der Schweiz einen treuen Verbündeten, wenn es darum gehe, die Zuwanderung aus der EU zu beschränken. Sorgen macht sich der Minister allerdings, dass die britische Regierung seinem Land künftig mit niedrigen Steuersätzen für Unternehmen Konkurrenz machen könnte. Der Schweizer Politiker weiß: Wer eine Steueroase lenkt, muss darauf achten, dass es nicht zu viele davon gibt.

Riester und die Frösche

Als die Bundesregierung vor 15 Jahren die Riester-Rente einführte, folgte sie weitgehend den Ratschlägen der privaten Versicherungswirtschaft. Die Policen wurden nach den Usancen der Branche ausgestaltet; zugleich sorgten ihre Lobbyisten dafür, dass die Vertreter beim Abschluss satte Provisionen einstreichen können. Das Ergebnis ist bekannt: Weil die Verträge häufig nur geringe Renditen bei hohen Kosten abwerfen, haben viel weniger Deutsche eine Privatvorsorge abgeschlossen als erwünscht. Deshalb sollten die Berliner Politiker die Empfehlungen der Branche besser ignorieren, wenn sie heute in Berlin eine neue Studie zum Thema vorstellt. Stattdessen ist bei einer Reform der Riester-Rente eher die alte Gärtner-Regel zu beachten: Wenn Du den Sumpf trocken legen willst, darfst Du nicht die Frösche fragen.

Ein Fahrrad für die Bosse

Auf dem Mobilitätskongress der Zeitschrift "Auto, Motor, Sport" werden die Konzernchefs Dieter Zetsche (Daimler) und Harald Krüger (BMW) heute einmal mehr die Innovationskraft ihres Wirtschaftszweigs beschwören. Wie wenig sie in Wahrheit für die Zukunft gerüstet sind, ist dagegen einer Studie des Instituts "Agora Verkehrswende" zu entnehmen, über die der aktuelle SPIEGEL berichtet. Wollen die Deutschen ihre Klimaziele einhalten, müssen sie nicht nur mehr Elektromobile kaufen. Sie müssen auch häufiger Fahrrad fahren, auf Bus und Bahn umsteigen und Car-Sharing-Angebote nutzen. Es gilt eine Leitlinie, die in den Chefetagen bislang eher unpopulär war: Weniger ist mehr.

Gewinnerin des Tages...

... ist die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Im konservativen CDU-Flügel ist die liberale Politikerin eher unbeliebt, weil sie den Kurs von Kanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik stets verteidigt hat. Die Wähler dagegen goutierten, dass sie wie ihre SPD-Kollegin Malu Dreyer im benachbarten Rheinland-Pfalz Kurs hielt. Nun ist damit zu rechnen, dass auch Merkel jenem Motto folgt, das Kramp-Karrenbauer dem Partei-Übervater Konrad Adenauer entlehnt hat: keine Experimente.

