im Januar 2015 stand ich auf dem Dresdner Neumarkt. Irgendwo weit hinten sang Herbert Grönemeyer auf einer Bühne, der Platz war voll, dies hier war eine Demonstration der Dresdner Bürger gegen die Pegida-Märsche, ich war als Beobachterin hingekommen. Die Demonstranten projizierten Worte aus Licht auf die Kuppel der Frauenkirche, mit diesen Worten wollten sie ein Zeichen setzen gegen den Hass auf den Straßen. Die Worte waren: Liebe, Hoffnung, Humanismus, Nächstenliebe.

Ich sah die Absicht, aber zweifelte schon damals daran, dass das funktionieren kann: mit guten Worten einen scharfen Konflikt zuzukleistern. Acht Monate später kam das, was als "Flüchtlingskrise" in die Geschichte eingehen wird. Drei Jahre später, also in diesen Tagen, stehen sich in einer anderen sächsischen Stadt, in Chemnitz, Demonstranten und Gegendemonstranten gegenüber - hasserfüllt hier, fassungslos dort. Die Lage in Chemnitz war zeitweise so gefährlich, dass selbst unbeteiligte Augenzeugen um ihr Leben bangen mussten.

Sachsen ist zu einem Fallbeispiel geworden. Was nämlich aus einem Bundesland werden kann, wenn die Rechten nicht nur die Straße übernehmen, sondern an die Macht streben. Sachsen ist ein Fallbeispiel für etwas, das seine spezifischen Ursachen zwar im Bundesland selber hat, so ähnlich aber woanders ebenfalls passieren kann.

Michael Trammer/ imago Aufmarsch von Rechten in Chemnitz

Die Titelgeschichte in unserem neuen Heft rekonstruiert, wie es zu der Tat kommen konnte, die die Ausschreitungen auslöste. Ein Deutscher mit kubanischen Wurzeln ist am vergangenen Wochenende in Chemnitz erstochen worden, Hauptverdächtigter: Yousif A., ein Flüchtling aus dem Irak. Sofort sammelte sich in den Straßen der Mob, alle Flüchtlinge standen nun unter Generalverdacht. Der Mob brüllte, skandierte Parolen, lieferte sich Schlachten - all das schadet jetzt dem Ansehen Deutschlands in der Welt.

Meine Kollegen haben für die Titelgeschichte etliches über Yousif A. herausgefunden, zum Beispiel, dass er in seinem Asylverfahren gefälschte Papiere vorgelegt hat. Mit Freunden des Opfers haben meine Kollegen ebenfalls gesprochen. Einer von ihnen sagt, dass ihr Freund niemals gewollt hätte, dass die Hasserfüllten eine solche Tat derartig für ihre Zwecke ausnutzen.

Im Video: Was denken die Sachsen?

Video Arne Kulf / Der Spiegel

So - sagen wir mal - verwickelt ist allein schon die Ausgangslage. Und alles drum herum ist es auch. Das Versagen Sachsens ist das Versagen eines komplexen Systems, in dem die wenigsten von sich sagen können: Ich war's nicht. Auch die Westdeutschen haben ihren Anteil daran, dass in Sachsen so viel Frust herrscht.

Und auch jener Teil ostdeutscher oder westdeutscher AfDler, der mit Fug und Recht von sich behaupten kann, nicht rechtsextrem zu sein, sollte sich die Schmerzen der Selbsterkenntnis nicht ersparen, dass er massiv zu einer Lage beigetragen hat, die für das ganze Land brandgefährlich werden kann. Und auch die Bürger, die sich links oder in der Mitte der Gesellschaft wähnen, müssen sich die Frage stellen, ob sie nicht traumverloren eine Situation mit geschaffen haben, die für alle beschämend ist.

Liebe, Hoffnung, Humanismus, Nächstenliebe? Ja klar, darum geht es in westlichen Gesellschaften. Aber wer diese Begriffe wirklich ernst nimmt, weiß, dass sie eine Herausforderung sind. Der weiß, dass man mit eben diesen Worten Konflikten nicht ausweichen kann, sondern dass diese Worte auf produktive Weise mitten hineinführen in Konflikte. Nur wer sich selbst und den anderen in Konflikten nicht schont, wird der Größe eines Wortes wie Humanismus gerecht.

Jens Gyarmaty/ Visum Deutschafghanin Esmaeli

Unsere Titelgeschichte schildert die Lage in Sachsen und die übergeordneten Zusammenhänge. Weil aber das Thema Flüchtlinge allein schon so groß ist, kommt es im Heft auch an anderen Stellen vor: Wir bringen den Gastbeitrag des deutsch-afghanischen Models Zohre Esmaeli. Sie ist selber im Alter von 13 Jahren geflohen und schreibt nun, warum es so viele Missverständnisse zwischen Deutschen und Flüchtlingen gibt. Manche Flüchtlinge glaubten, so schreibt sie, "wenn sie auf Kosten von 'Ungläubigen' lebten, rechnet ihnen Gott das nicht als Sünde an". Unser Wirtschaftsaufmacher wiederum zeigt, wie Integration gelingen kann, und zwar vor allem durch Integration in den Arbeitsmarkt. Er erzählt die Geschichte eines Flüchtlings, der in kürzester Zeit zur begehrten Fachkraft geworden ist.

Christian A. Werner/ DER SPIEGEL Arbeitnehmer Alabojumaa

Bärchenzigaretten

Eines der großen Themen unserer Zeit ist auch der Kult um das gesunde Leben. Wie ergeht es da Firmenchefs, deren Produkte nachweislich ungesund sind? Gummibärchenherstellern? Zigarettenproduzenten? Hans Guido Riegel, der Chef von Haribo, erzählt im SPIEGEL-Gespräch, wie er als Kind in die Fabrik seines Vaters gegangen und in den Drageekesseln Karussell gefahren ist. Gummibärchen sind ungesund? Nicht abzustreiten, meint Riegler: "Haribo-Produkte sind und bleiben eine Süßware und stehen für eine kleine Freude im Leben."

Matthias Jung Hans Guido Riegel

So unbefangen mögen sich die Chefs der Tabakkonzerne nicht geben. Sie wissen, wie dringend sie wegkommen müssen vom Image der Krankmacher. Also geben sie sich bereit zur Buße und loben elektronische Dampfer als Alternative. Natürlich stellen sie die auch selbst her. Es ist ihr Zukunftsmarkt. Den radikalen Strategiewechsel der Tabakkonzerne beschreibt unsere große Wirtschaftsgeschichte.

Romain Gaillard / REA / LAIF Iqos-Gerät

Gewinnerin des Tages....

...ist die Bundeskanzlerin. Wie man so etwas als Journalistin schreiben kann? Sind diese Zeilen hier nun endlich mal ein handfester Beleg dafür, dass Journalisten mit den Regierenden kungeln, dass sie letztlich eine einzige elende Bande sind? Nein, sind sie nicht. Wir sind keine Bande, die Bundeskanzlerin ruft hier nie an, sie äußert nie Themenwünsche - man kann das ja heutzutage nicht oft genug betonen. Warum nenne ich dann trotzdem Angela Merkel hier eine Gewinnerin? Weil sie eine Romanfigur geworden ist.

Getty Images

Der schwedische Bestsellerautor Jonas Jonasson hat die Fortsetzung seines Buches über einen Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg, geschrieben. Angela Merkel ist hier eine strahlende Protagonistin. Mein Kollege Volker Weidermann hat Jonasson in Kenia getroffen, im Gepäck hatte er ein Exemplar der deutschen Ausgabe. Jonasson bestand darauf, dieses Exemplar signieren zu dürfen, mit einer Widmung nicht für meinen Kollegen, sondern für die Bundeskanzlerin: "Liebe Kanzlerin Merkel, Sie sind die Hoffnung der Welt für eine gute Zukunft." Nun hat mein Kollege die schwierige Aufgabe, der Kanzlerin ein Buch übergeben zu müssen im Wissen, dass sich Geschenke von Journalisten an die Kanzlerin verbieten. Von der Kanzlerin ist wiederum bekannt, dass man ihr mit Geschenken nun gar nicht kommen sollte. Wie die beiden das jetzt lösen, weiß ich noch nicht. Wir werden berichten. Bleiben Sie dran.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Ihnen eine anregende Lektüre des neuen Heftes und beste Grüße,

Ihre

Susanne Beyer

Anmerkung: In einer ersten Version des Textes hieß es, der Hauptverdächtige aus Chemnitz, Yousif A., sei ein Flüchtling aus Syrien. Tatsächlich kommt er aber aus dem Irak. Die entsprechende Stelle wurde korrigiert.