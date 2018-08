an diesem Wochenende startet Sahra Wagenknecht ihre lang angekündigte neue Sammlungsbewegung. Im aktuellen SPIEGEL, der heute ab 18 Uhr digital abrufbar ist, können Sie lesen, wie die Gruppierung heißt, was die Linken-Politikerin vorhat und wer sie unterstützt. Umstritten bleibt das Projekt in jedem Fall. Die einen sehen Chancen für ein neues rot-rot-grünes Bündnis.

Die anderen warnen vor einer noch tieferen Spaltung im linken Lager. Wagenknecht selbst folgt dabei wohl eher dem Motto ihres großen politischen Vorbilds, der Sozialistin Rosa Luxemburg, die stets dafür plädierte, zu handeln statt abzuwarten. "Wer sich nicht bewegt", pflegte sie zu sagen, "spürt seine Fesseln nicht".

Kamikaze in London

Seit eineinhalb Jahren verhandeln Briten und EU-Politiker nun schon über den Brexit, und längst ist klar, wer dabei im Vorteil ist. Während die Staatengemeinschaft erstaunlich geschlossen agiert, zeigt sich die Londoner Regierung panisch und zerstritten. Heute spricht die britische Premierministerin Theresa May mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über das Projekt, doch wie es aussieht, bleiben der Regierungschefin nur noch wenige Optionen. Entweder macht sie Brüssel weitere Zugeständnisse, oder sie wählt den sogenannten Hard Brexit, einen Austritt ohne Anschlussvertrag, der zwar beiden Seiten Nachteile bringen würde, aber nicht im selben Ausmaß. Es wäre ganz ähnlich wie beim Kamikaze: Der Pilot fliegt in den Tod, der Schaden für die Angegriffen ist überschaubar.

Die Allianz und der ehemalige Innenminister

Während Allianz-Chef Oliver Bäte heute die jüngsten Geschäftszahlen seiner Firma vorstellt, sorgen sich seine Kunden um die Sicherheit ihrer Lebensversicherungen. Schließlich warnen Experten seit Monaten, dass bald jeder dritte Anbieter der Branche Probleme bekommen könnte. Bäte dagegen versuchte die Bürger erst kürzlich mit dem Satz zu beruhigen, dass "die Damen und Herren" der Finanzaufsicht "hochqualifiziert und stark im Einsatz" seien. Die passten schon auf, dass "kein Unsinn passiert". Da müsse man "auch ein bisschen Vertrauen haben". Das war gut gemeint, klang aber in verdächtig nach Thomas de Maiziere: Wenn ich sagen würde, was ich weiß, könnte das die Bevölkerung verunsichern.

Verlierer des Tages ist

Recep Tayyip Erdogan. Im Konflikt um die Auslieferung eines in Izmir festgesetzten US-Pastors bedrohen sich der türkische Präsident und sein amerikanischer Amtskollege Donald Trump wechselseitig mit Sanktionen. Erdogan gibt sich wie immer selbstbewusst, tatsächlich aber steht der Alleinherrscher stark unter Druck, weil sich die Wirtschaft des Landes in einer gefährlichen Abwärtsspirale befindet. Die Inflation erreicht zweistellige Raten, die Konjunktur schwächelt, die Währung stürzt ab. Vielleicht würde es helfen, wenn Erdogans Berater ihrem Chef eine Weisheit des früheren US-Präsidenten Bill Clinton nahebringen könnten: "Its the esonomy, stupid".

