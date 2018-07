der umstrittene Fall des abgeschobenen Islamisten Sami A. könnte heute um eine Episode erweitert werden: Die tunesische Justiz will voraussichtlich über ihr weiteres Vorgehen in der Sache entscheiden. Es ist sehr gut möglich, dass Tunesien den angeblichen Ex-Leibwächter von Osama Bin Laden selbst anklagen wird.

Der Islamist sitzt seit seiner Abschiebung aus Deutschland vor zwei Wochen in seinem Heimatland in Gewahrsam. Er war in einer fragwürdigen Hauruckaktion der Sicherheitsbehörden ausgeflogen worden, obwohl noch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen ausstand. Die Richter haben die Abschiebung deshalb als "grob rechtswidrig" bezeichnet und gefordert, dass Sami A. spätestens bis zum nächsten Dienstag wieder zurückgeholt werden müsse. Sollten die Tunesier nun tatsächlich entscheiden, ihn selbst anzuklagen, dürfte das so gut wie unmöglich werden. Falls Sie noch nicht dazu gekommen sind, empfehle ich Ihnen, hier die SPIEGEL-Recherchen zu diesem unglaublichen Fall nachzulesen.

Söder startet Abschiebe-Amt

DPA

Das Thema Asyl und Abschiebungen wird heute auch in Bayern erneut im Mittelpunkt der Debatte stehen: Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann wollen das umstrittene Landesamt für Asyl und Rückführungen in Manching bei Ingolstadt offiziell gründen. Mehrere Organisationen wie zum Beispiel der Bayerische Flüchtlingsrat haben Proteste gegen die neue Behörde angekündigt. Das erklärte Hauptziel des bayerischen Amtes ist die Beschleunigung von Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Durch die Bündelung von Aufgaben soll die Bürokratie effizienter arbeiten. Ob der Verwaltungsumbau wirklich etwas bringt, ist umstritten. Aber das dürfte für Söder und die CSU ohnehin zweitrangig sein: Eher geht es ihnen wohl darum, vor der Landtagswahl im Oktober bei dem heiklen Thema Abschiebungen noch einmal schnell Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.

Donald Trump, Gründungsvater der EU

DPA

In den USA ist die Vereinbarung zwischen Donald Trump und Jean-Claude Juncker über einen Waffenstillstand im Handelskonflikt fast ein wenig untergangen. Gleichwohl gibt es eine schöne Ironie bei der Geschichte: Weil Trump seinen Deal mit dem Präsidenten der EU-Kommission und nicht mit Angela Merkel oder Emmanuel Macron geschlossen hat, werden das oberste EU-Amt und die Zentrale Brüssel insgesamt aufgewertet. Auf dem Weg zur weiteren Stärkung der europäischen Idee könnte der "Deal von Washington" so vielleicht als Meilenstein in die Geschichtsbücher eingehen. Der EU-Chef gewinnt an politischem Gewicht und Statur - und Trump wäre am Ende sogar indirekt einer der Gründungsväter der "Vereinigten Staaten von Europa". Nett, daran hat er selbst sicher am allerwenigsten gedacht.

Ein heißer Blick zum Mars

NASA/ AP

Deutschland schwitzt. Und weil Temperaturen um die 38 Grad in Hamburg, Köln oder München eher ungewöhnlich sind, ist das für viele Menschen natürlich eine Last. Auch die Natur leidet: Bei einem Waldbrand nahe Potsdam wurden schon viele Hektar Wald zerstört. Die Löscharbeiten wurden erschwert, weil alte Munition aus dem Zweiten Weltkrieg in dem Gebiet explodierte. Doch die Hitze hat auch ihre guten Seiten. Dank der größtenteils klaren Sicht kann am Freitagabend auch von Deutschland aus die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts beobachtet werden. Die totale Phase der Finsternis beginnt etwa um 21.30 Uhr. Zugleich soll es auch möglich sein, einen so hellen und großen Mars zu beobachten wie zuletzt vor 15 Jahren.

Gewinner des Tages...

Getty Images

... ist Jeff Bezos, der Amazon-Boss. Er kontrolliert inzwischen bei vielen Familien das alltägliche Leben, vielleicht noch nicht in Deutschland, aber in den USA: Im Online-Shop des Konzerns kann man inzwischen praktisch alles bestellen, sogar das Abendessen vom Lieblingsrestaurant. "Alexa" steuert das Licht, den Fernseher und die Musik im Wohnzimmer; im Bio-Supermarkt "Whole Foods" um die Ecke gibt's die Erdbeeren nur billiger, wenn man Amazon Prime Kunde ist. Via "Kindle" werden die Bücher gelesen und auch eine der zwei wichtigsten Zeitungen des Landes gehört ihm, die "Washington Post". Diese Marktmacht ist unheimlich und führt im Einzelhandel zu grausamen Arbeitsplatzverlusten. Aber die Kunden lieben es: Bezos konnte im zweiten Quartal dieses Jahres erstmals einen Gewinn von mehr als zwei Milliarden Dollar vermelden.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Roland Nelles