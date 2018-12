in Saudi-Arabien werden wohl keine ernsthaften Konsequenzen aus dem Mord an dem Journalisten Jamal Kashoggi gezogen. König Salman hat zwar mehrere Regierungsposten neu besetzt, aber Kronprinz Mohammed bin Salman, den nicht nur die CIA als Drahtzieher des Verbrechens ansieht, bleibt, was er ist - Vizeministerpräsident und Verteidigungsminister. MbS profitiert davon, dass Donald Trump das Geschäft wichtiger ist als die Moral, weswegen der US-Präsident gar nicht daran denkt, MbS öffentlich zu verurteilen.

Auch die deutsche Regierung - besser gesagt Angela Merkel - hatte lange einen zu milden Blick auf das blutige Regime am Golf. Noch im Frühjahr 2017 stattete die Kanzlerin König Salman und MbS einen Besuch in Dschidda ab. Es war eine ungewöhnliche Geste, denn schon damals führte MbS einen grausamen Krieg im Jemen. Merkel besuchte den Kronprinzen dann auch noch in seinem Privathaus, auf der Reise war sie voll der Anerkennung für den jungen Mann, der sich doch redlich bemühe, sein Land zu reformieren. Merkel, die sonst keine schlechte Menschenkenntnis hat, lag selten so daneben in der Einschätzung eines Politikers.

Mehr Demokratie wagen

Derzeit wird viel darüber nachgedacht, wie man den Volksparteien, die so erschlafft und müde wirken, wieder etwas Leben einhauchen kann. Der Wettbewerb zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz um den CDU-Vorsitz war da - zumindest für den Anfang - keine schlechte Medizin. Die Partei jedenfalls hatte nach Jahren der Erstarrung endlich wieder das Gefühl, bei einer wichtigen Frage mitreden zu dürfen. Mir allerdings hat nicht eingeleuchtet, warum die Parteiführung nicht so konsequent war, alle Mitglieder über den neuen Chef (oder, wie sich dann herausstellte, die neue Chefin) abstimmen zu lassen. Das überwältigende Interesse bei den Regionalkonferenzen hatte ja gezeigt, wie groß das Engagement der Mitglieder ist. Warum aber entschieden dann am Ende wieder nur Profis auf dem Parteitag?

Martin Schulz hat nun vorgeschlagen, den nächsten SPD-Kanzlerkandidaten per Urwahl zu bestimmen. Ich halte das für eine gute Idee. Die Grünen tun das schon lange, und sie haben damit unterm Strich gute Erfahrungen gemacht - was sich auch daran zeigt, dass die Mitgliederzahlen der Partei kontinuierlich steigen.

Poltergeist Dobrindt

In den nächsten Tagen werden Sie wieder viel hören von der CSU, die schon immer ein Händchen für die politische Inszenierung hatte. Anfang Januar treffen sich die Bundestagsabgeordneten zu ihrer jährlichen Klausur, es ist die große Stunde des Alexander Dobrindt. Der CSU-Landesgruppenchef gehört nicht gerade zu den leisen Stimmen im Berliner Politikbetrieb; schon bevor sich CDU und CSU (unter der tätiger Mithilfe Dobrindts) diesen Sommer so furchtbar über die Asylfrage zerlegten, hatte er die "konservative Revolution" in Deutschland ausgerufen. Was immer er damit meinte - das Opfer solcher Sprüche war am Ende die CSU selbst, die den Machtkampf mit Merkel auf ganzer Linie verlor. Mein Kollege Ralf Neukirch hat Dobrindt in den vergangenen Wochen für ein Porträt begleitet, das im neuen SPIEGEL erscheint. Den gibt's am heutigen Freitag 18 Uhr digital und am Samstag im stationären Handel. Neukirch traf einen Mann, der, wenn überhaupt, nur aus taktischen Gründen etwas leiser geworden ist. Dobrindt ist nach wie vor davon überzeugt, dass die CSU - auch rhetorisch - scharf nach rechts ziehen muss, um die AfD zu bekämpfen. Dass seine Partei so kläglich untergegangen ist, führt er nicht etwa auf eine falsche Strategie seinerseits zurück - sondern auf den Umstand, dass nicht alle in der CSU ihm gefolgt sind.

Gewinnerin des Jahres

... ist Angela Merkel. Wahrscheinlich werden erst Historiker die Frage klären, ob sie wirklich schon im Sommer entschlossen war, sich vom CDU-Vorsitz zu verabschieden. Aber wenn man heute, abseits der aktuellen Aufgeregtheiten, auf das Jahr zurückblickt, dann war es sicher die richtige Entscheidung, selbst das Ende der eigenen Ära einzuläuten. Noch kein Kanzler der Bundesrepublik hat einen selbstbestimmten Abgang geschafft, Merkel hat dazu nun immerhin den ersten Schritt getan. In den vergangenen Monaten wurde viel darüber geschrieben, was von den Merkel-Jahren bleiben wird. Wenn es am Ende ein souveräner, vielleicht sogar eleganter Verzicht auf die Macht ist, dann wäre das mehr als nur ein Zeichen guten Stils.

