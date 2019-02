wenn Eltern sich trennen, ist das für die Kinder meist ein Drama - in Deutschland leben die meisten danach bei der Mutter und sehen den Vater eher selten. Einer kümmert sich, der andere zahlt. Doch in vielen anderen europäischen Ländern - in Belgien, Frankreich, Italien oder Schweden - ist das längst nicht mehr so: Dort ist die Regel das sogenannte Wechselmodel, bei dem beide Ex-Partner sich die Betreuung und Erziehung teilen und die Kinder bei beiden Elternteilen leben können.

Ist das für die Kinder besser? Darum geht es in der Titelgeschichte des neuen SPIEGEL. Denn auch in Deutschland arbeitet die Politik daran, die veraltete bisherige Regelung zu reformieren, mehrere Verbände lobbyieren - für und gegen das Wechselmodell. Mein Kollege aus dem Deutschland-Ressort, Christopher Piltz, hat die Argumente an der Wirklichkeit getestet: Er hat monatelang Trennungspaare gesucht, die ihre Kinder bereits jetzt im Pendelmodell erziehen, und die bereit waren, über ihre Erfahrungen zu reden. Lesen Sie seinen Report hier.

Peter Jülich/ DER SPIEGEL

Auch mit Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) sprach er. Sie propagiert das Modell - und kennt er aus eigener Erfahrung. Sie und ihr Ex-Mann betreuten so ihre beiden Söhne. "Wir sind keine Familie wie früher, aber wir bleiben gemeinsam Eltern unserer Kinder. Das sind wir bis heute", sagt Barley. Das Interview finden Sie hier.

Was will Gabriel?

Sigmar Gabriel ist der Untote der deutschen Politik. Immer, wenn man denkt, er sei weg vom Fenster, kommt er wieder - oder er versucht es zumindest. Meine Kollegen Christoph Hickmann und Veit Medick sind Gabriel bei seinen Auftritten in der Provinz hinterhergereist und haben recherchiert, wie der Ex-Vorsitzende sich im Schatten der SPD-Führungskrise neu aufbaut. Sie haben beobachtet: Je weiter Gabriel sich von der Partei entfernt, desto populärer wird er. In ihrem Porträt stellen sie die Frage: Was will dieser Mann? Die SPD dümpelt bei 15 Prozent, nach der Europawahl im Mai könnte es mit der jetzigen Parteiführung aus Andrea Nahles und Olaf Scholz vorbei sein. Es sieht ganz so aus, als stünde Gabriel bereit.

Matthias Jung/ DER SPIEGEL Sigmar Gabriel

Als Merkel eine Träne im Auge hatte

Sie erinnern sich bestimmt daran, wie der damalige US-Präsident Barack Obama für Syrien eine "rote Linie" zog für den Fall, dass Chemiewaffen eingesetzt würden. Sie wurden eingesetzt und nichts geschah. Mein Kollege Christoph Scheuermann hat einen Mann getroffen, der damals an Obamas Seite war und alle Beratungen mitbekommen hat: seinen engsten außenpolitischen Berater Ben Rhodes. "Ich habe darüber viele schlaflose Nächte verbracht", sagt er im SPIEGEL-Gespräch, versucht aber auch zu erklären, warum er glaubt, dass es "wenig gibt, was die USA hätten tun können, um diesen Bürgerkrieg zu verhindern". Er sei, sagt er, ins Zweifeln geraten, ob Militäreinsätze im Nahen Osten überhaupt etwas bringen. Rhodes berichtet auch vom letzten Treffen Merkels mit Obama: Sie habe eine Träne im Auge gehabt. Obama habe ihm gesagt: "Ich habe niemals gedacht, dass ich das bei Angela jemals sehen würde. Sie ist jetzt ganz allein."

Rex Features Barack Obama mit Berater Ben Rhodes

Die Verdoppelung Afrikas - und die Folgen für Europa

Wussten Sie, dass Nigeria im Jahr 2050 mit 400 Millionen Einwohnern das drittgrößte Land der Welt sein könnte? Vier meiner Kollegen aus dem Auslandsressort sind in jene Entwicklungsländer gereist, deren Bevölkerung sich alle paar Jahrzehnte verdoppelt - und sie beschreiben in Niger, Nigeria und Indien, aber auch im Gespräch mit Experten, was das für die Menschen vor Ort und für die Welt bedeutet. Wenn sich die wirtschaftliche Lage, insbesondere in Afrika, nicht bessert, drohen Verteilungskämpfe um Land, Nahrung, Wasser und Arbeit. Das könnte auch zu mehr Migration nach Europa führen. Eine Lektüre, die schlauer macht, aber auch Lösungen anbietet. Sie finden den Bericht hier.

Lustreisen für Fußballfunktionäre

Seit Jahren leistet sich die Spitze des Deutschen Fußball-Bunds Lustreisen, Partys und andere Prassereien auf Kosten ihrer Mitglieder - das zeigt die Recherche meiner Kollegen Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch und Jörg Schmitt. Die Funktionäre sind laut einem Geheimbericht für 370.000 Euro nach Brasilien geflogen, haben für 20.000 Euro Geburtstag gefeiert. Warum das ein Problem ist? Der DFB ist ein gemeinnütziger Verein und damit steuerbegünstigt - das könnte für ihn jetzt zum Problem werden. Das ganze Ausmaß lesen Sie hier.

Was am Wochenende wichtig wird

Der Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 geht weiter. Der Preis, den Deutschland dafür zahlt, ist zu hoch, findet mein Kollege Benjamin Bidder . Lesen Sie seinen Kommentar hier. Meine Kollegen Markus Becker und Peter Müller beschreiben, wie robust Berlin vorging, um doch noch einen Kompromiss zu finden.

geht weiter. Der Preis, den Deutschland dafür zahlt, ist zu hoch, findet mein Kollege . Lesen Sie seinen Kommentar hier. Meine Kollegen und beschreiben, wie robust Berlin vorging, um doch noch einen Kompromiss zu finden. In Frankreich werden am Samstag voraussichtlich wieder Zehntausende Gelbwesten auf die Straße gehen, um gegen Staatspräsident Emmanuel Macron zu demonstrieren.

zu demonstrieren. Iran feiert am Sonntag offiziell den 40. Jahrestag der von Ajatollah Ruhollah Chomeini angeführten Islamischen Revolution.

