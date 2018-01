der österreichische Regierungschef Sebastian Kurz besucht heute Angela Merkel. Man wird nett miteinander sein, Floskeln austauschen, aber wenn Merkel ihre Verantwortung als deutsche Bundeskanzlerin ernst nimmt, wird sie Kurz fragen, was für Hintergedanken dessen Innenminister Herbert Kickl wohl hatte, als er davon sprach, er wolle Flüchtlinge "konzentriert" in Grundversorgungszentren unterbringen. Das wäre doch mal ein interessantes Thema zwischen der Deutschen und dem Österreicher.

Würde Kurz sagen, Kickl habe damit nichts andeuten wollen, könnte Merkels Antwort lauten: Wer als Deutscher oder Österreicher dieses Wort im Zusammenhang mit Flüchtlingen verwendet, wer überdies nicht für sich reklamieren kann, keine Schule besucht zu haben oder wahrnehmungsgestört zu sein, will natürlich etwas andeuten, will den Bezug zu den Konzentrationslagern der Nazis herstellen. Wie finden Sie das, könnte Merkel den Kollegen fragen, Chef einer Regierung zu sein, deren Innenminister diesen Bezug herstellen möchte?

Ganz unten

AFP

Das schöne Wort Wadlbeißer definiert das "Bairische Wörterbuch" so: "1. kleiner, bissiger Hund. 2. Stänkerer, Zyniker; einer, der um boshafte Kommentare nicht verlegen ist." Ob Hund oder Mensch, der Wadlbeißer zählt nicht zu den allgemein geschätzten Sozialfiguren, sein Auftreten gilt als würdelos, als unangenehm. Wo sich der Wadlbeißer aufhält, ist naturgemäß unten.

Gleichwohl finden sich immer wieder Politiker, die diese Rolle einnehmen. Ein aktuelles Beispiel ist Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag. Er nannte die Debatten der SPD einen "Zwergenaufstand" und verlangte "mehr Mut und weniger Wackelpudding". Die Strategie ist klar: In der CSU führt der Weg nach oben manchmal für eine Weile nach ganz unten. Edmund Stoiber, später Ministerpräsident, galt lange als Wadlbeißer von Franz Josef Strauß.

Die SPD sollte jetzt einen schönen Satz von Michelle Obama beherzigen: When they go low, we go high. Dobrindt tritt heute bei der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz auf.

Katalanische Niederlande

AFP

Sie finden, dass die Regierungsbildung in Deutschland schwierig ist? Seien Sie froh, dass Sie nicht Katalane sind. Heute tagt in Barcelona zum ersten Mal das neu gewählte Parlament, in dem die Separatisten wieder die Mehrheit haben. Regierungschef in spe ist der ehemalige Amtsinhaber Carles Puigdemont, aber der hat sich persönlich separiert und sitzt im Exil in Belgien. Er muss damit rechnen, verhaftet zu werden, sobald er spanischen Boden betritt. Wie soll er da regieren?

Es gibt schon Überlegungen, dass er sein Kabinett per Skype führen könnte. Wenn man aber Katalonien von Brüssel (früher übrigens ein Teil der Spanischen Niederlande) aus regieren kann, belegt das nur, wie sinnlos Grenzen in diesen Zeiten sind. Wie sinnlos ist dann erst Separatismus.

Gewinner des Tages...

DPA

... könnte, theoretisch, das deutsche Fernsehprogramm sein. Denn es gibt keine Quote. Aus technischen Gründen kann derzeit nicht ermittelt werden, wie viele Zuschauer die jeweiligen Sendungen sehen. Da die Quote oft ein Argument ist, gute Filme, zum Beispiel Dokumentationen, erst gegen Mitternacht oder gar nicht zu zeigen, können die Sender jetzt ein anspruchsvolles Programm machen, ohne sich für den gefürchteten Quotenabsturz rechtfertigen zu müssen. Dann macht es auch.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch,

Ihr Dirk Kurbjuweit