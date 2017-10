es ist erschreckend, wie viele Frauen in diesen Tagen davon berichten, dass sie an ihrem Arbeitsplatz Sexismus ausgesetzt waren, dass sie sexuell belästigt oder vergewaltigt wurden. Auch der SPIEGEL lässt in seinem neuen Heft, das heute erscheint, einige von ihnen zu Wort kommen, in bedrückenden Protokollen.

Zudem beschreiben und analysieren wir, was sich ändern muss, damit sich Frauen in ihrem Alltag mit Männern immer wohlfühlen können. Laura Himmelreich erzählt, wie ihre Erfahrungen waren, nachdem sie Rainer Brüderles unverschämte Äußerungen über ihr Dekolleté öffentlich gemacht hatten. All dies und einiges mehr ist unser Titelkomplex in Deutschland.

Sehnsuchtsmann

Zwei junge Männer rollen derzeit die Politik in Europa auf, der eine aus Frankreich, der andere aus Österreich. Im letzten Heft hatten wir ein großes Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, in diesem Heft reden wir mit dem designierten österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Beide sind jung, fesch, beide haben sich nicht auf klassische Parteien gestützt, sondern auf Bewegungen. Macron ist europaeuphorisch, Kurz europaskeptisch. Zwischen ihnen steht Bundeskanzlerin Angela Merkel, ein bisschen eingequetscht. Kurz weckt die Sehnsüchte deutscher Konservativer, Macron die von deutschen Europafreunden. Es wird nicht leichter für Merkel.

Kurz ist unsere Titelfigur in Österreich und der Schweiz. Es gibt also zwei Titelbilder vom SPIEGEL in dieser Woche.

Fass enthält Leiche

Die Polizei findet ein Fass. Auf dem Fass steht in großen Buchstaben: "Faß enthält LEICHE". Die Polizei öffnet das Fass und findet das, was angekündigt war, die Leiche einer Frau. Vor 24 Jahren war diese Frau verschwunden. Ihr damaliger Mann steht im Verdacht, seine Frau umgebracht zu haben. Er behauptet, sie habe sich das Leben genommen, er habe die Leiche entsorgt, um nicht in den Verdacht zu geraten, ein Mörder zu sein. Die Frau galt dann als vermisst.

Maik Großekathöfer erzählt diesen bizarren, gruseligen Fall im neuen SPIEGEL. Er hat auch versucht, mit dem mutmaßlichen Täter zu reden. Er lebt mit einer neuen Familie zusammen. "Da steht ein schlaksiger Mann, 52 Jahre alt, rote Jogginghose, graue Haare, der Blick schläfrig, die Wangen jungenhaft rund", schreibt Großekathöfer. Diese Geschichte sollten Sie nicht verpassen.

Erfahren Sie im Video mehr über die Recherche zu diesem Fall.

Papierkrieg um Panzer

Ein paar Panzer wollen eine Grenze überqueren, friedlich, von Rumänien nach Bulgarien, von einem Nato-Land in ein anderes Nato-Land. Auch die Panzer stammen aus einem Nato-Land, aus den USA. Aber die Grenzer lassen sie nicht durch. Sie müssen erst Papiere abstempeln, als wollte ein Truck mit Gefrierfleisch passieren. Die Panzerfahrer warten anderthalb Stunden.

So beginnt Konstantin von Hammerstein seine Geschichte über den Zustand der Nato. Man muss ja nicht immer an den legendären SPIEGEL-Titel "Bedingt abwehrbereit" denken. (Damals musste Rudolf Augstein in Untersuchungshaft, weil sein Magazin angeblich Geheimnisverrat begangen hatte.) Aber abwehrbereiter ist die Nato heute auch nicht, wie ein Geheimbericht zeigt. Für einen Angriff aus dem Osten soll sie jedenfalls nicht gerüstet sein.

Habermas und Winkler

Nahezu zeitgleich kamen zwei große deutsche Intellektuelle auf die Idee, sich wieder einmal einmischen zu wollen, Jürgen Habermas und Heinrich August Winkler. Ihr Thema: Europa. Beide suchten sich den SPIEGEL als Ort für ihre Intervention aus.

Habermas ist Philosoph und Soziologe, Winkler ist Historiker, beide sind Herzenseuropäer, setzen aber verschiedene Schwerpunkte. Habermas plädiert dafür, den französischen Präsidenten Macron auf dem Weg zu einem wirklich vereinten Europa zu unterstützen. Winkler betont stärker die Rolle der nationalen Vielfalt in der Europäischen Union.

Gewinner des Tages

Ein Mann will nicht mehr reden. Er hat genug. "Ich bin mir bewusst geworden, dass ich das, was ich wirklich gern sagen möchte, nicht wirklich ausdrücken kann", sagt er. Aber schreiben will er noch: "Das, worüber man schreiben kann, erstreckt sich viel weiter als das, worüber man sprechen kann." (Ist mir aus dem Herzen geschrieben.) Dieser Mann heißt Michel Houellebecq, Schriftsteller aus Frankreich.

Aber einmal will er noch reden, ein letztes Mal. Dafür hat er sich den SPIEGEL ausgesucht, unseren Autoren Romain Leick. Es ist ein wunderbares Bilanzgespräch geworden. Es geht aber auch um die fremde Nähe zwischen Deutschland und Frankreich, die letzten Zuckungen der Linken und Houellebecqs heroischen Pessimismus. Er sei, sagt er, ein "Autor der totalen Schlaffheit". Er ist aber auch der Gewinner des Tages.

