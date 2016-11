Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn es gilt, schwarz-grüne Politikprojekte voranzutreiben, lässt sich der Münchner Siemens-Konzern ungern von anderen Industrieunternehmen übertreffen. Als Angela Merkel nach Fukushima den Atomausstieg einleitete, rief der frühere Siemens-Chef Peter Löscher die "grüne Revolution" aus. Und um die Folgen der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt zu mildern, forderte sein Nachfolger Joe Kaeser vergangene Woche "eine Art Grundeinkommen" - ein Vorschlag, der auf grünen Parteitagen genauso gern verbreitet wird wie auf christdemokratischen Zukunftskongressen.

Nun fragen sich die Siemens-Beschäftigten, mit welchen Öko-Initiativen wohl zu rechnen ist, wenn die Kanzlerin heute zur Feier des 200. Geburtstag des Konzerngründers nach Berlin kommt: Sojawürste für die nächste Aktionärsversammlung? Urban Gardening an der Münchner Firmenzentrale?

Die Sendestörung

Nach der Informationstheorie ist eine Kommunikation dann erfolgreich, wenn die Nachricht, die der Sender abschickt, mit der Nachricht, die beim Empfänger ankommt, identisch ist. So besehen ist die Kommunikation in der Regierung offenbar ernsthaft gestört. Vergangene Woche verkündete Arbeitsministerin Andrea Nahles, die Große Koalition habe sich beim Rentenpaket geeinigt: Die sogenannte Ost-West-Angleichung werde aus Steuermitteln bezahlt. Tags drauf sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble, die Finanzierung erfolge selbstverständlich aus der Rentenkasse. Zuvor hatte Unions-Fraktionschef Volker Kauder festgestellt, das Vorhaben werde aus Steuermitteln bezahlt, die in die Rentenkasse fließen.

Nun haben die Fraktionen von Union und SPD, die sich heute zu ihren turnusmäßigen Sitzungen in Berlin treffen, einiges zu klären: Wer war der Sender, wer der Empfänger und wie lautete eigentlich die Nachricht? Gab es eine Einigung oder bestand die Einigung darin, dass man sich nicht geeinigt hat? Wie heißt es noch im Volksmund: "Wenn zwei das gleiche sagen, müssen sie noch lange nicht dasselbe meinen."

Partei der Rentner

In 42 von 70 Nachkriegsjahren regierte in Österreich eine Große Koalition. Der Sozialdemokratie ist das nicht gut bekommen. Beim ersten Wahlgang der jüngsten Präsidentschaftswahlen bekam der SPÖ-Kandidat ganze elf Prozent der Stimmen, zuvor hatte die Partei in 18 Bundes- oder Landeswahlen teils schwere Verluste erlitten, die einstige Arbeiterpartei gilt inzwischen als Partei der Beamten und Rentner. Heute trifft sich SPD-Chef Sigmar Gabriel in Wien mit seinen Kollegen aus Österreich und Schweden, um über die schwierige Lage der Sozialdemokratie in Europa zu beraten. Eine Botschaft darf inzwischen als gesichert gelten: Die Große Koalition ist ein Verhängnis, nicht nur in Österreich.

Pop und Politik

"Sag mir, wo Du stehst" war mal ein Agitationslied der DDR-Singbewegung. Bei der Berliner Soulsängerin Joy Denalane heißt es heute: "Sag mir, ich muss wissen, wo wir stehen." Das klingt deutlich weniger entschieden - und könnte gerade deshalb ein guter Anknüpfungspunkt für die Debatte über Musik und Politik sein, die Denalane, der Berliner Musikkritiker Jens Balzer und SPIEGEL-ONLINE-Autor Andreas Borcholte heute im Berliner Spiegelsaal führen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Carsten Spohr. Als er sein Amt antrat, wollte der Lufthansa-Chef die Fluglinie aus den Schlagzeilen bringen und den jahrelangen Arbeitskampf mit den Piloten beenden. Stattdessen beginnen die Flugzeugführer heute den 15. Streik der laufenden Tarifauseinandersetzung. Wieder werden Hunderte Flüge ausfallen und Zehntausende Passagiere am Boden bleiben. Die Lufthansa erinnere ihn manchmal "mehr an eine Familie als an ein Unternehmen", sagt Spohr. Wie heißt es in China? "Es ist leicht, über ein Königreich zu herrschen, aber schwer, die eigene Familie zu regieren."

Ich wünsche Ihnen einen konfliktarmen Tag,

Ihr Michael Sauga