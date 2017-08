Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Lage am Freitag

sie hatten das Vorrundenspiel verloren, sie lagen 2:0 hinten, aber sie hatten Sepp Herberger, den Regen und die Schraubstollen. Das "Wunder von Bern" wurde einst von Sönke Wortmann verfilmt. Heute ist der Regisseur zu Gast beim Wahlkampfauftakt von Außenminister Sigmar Gabriel im niedersächsischen Salzgitter. Wahrscheinlich muss er dort vor allem eine Frage beantworten: Wo sind die Schraubstollen der SPD?

Guter Autokrat, böser Autokrat

AFP

Paul Kagame gilt manchen Entwicklungsexperten als Beleg, dass es gute Autokraten geben kann. Der Präsident Ruandas hat seinem Land ein Wirtschaftswunder beschert und eine der besten Infrastrukturen Afrikas. Zugleich ist er ein berüchtigter Gewaltherrscher, dessen korrupte Cliquenwirtschaft inzwischen den wirtschaftlichen Fortschritt hemmt. Heute wird in Ruanda gewählt, und niemand zweifelt, dass der umstrittene Despot als Sieger hervorgeht. Nicht zum Nutzen des Landes, wie der Londoner "Economist" meint: "Kagame löst keine Probleme mehr, er ist das Problem."

Wahnsinnig, blödsinnig

DPA

AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel ist lesbisch und zieht mit ihrer Partnerin zwei Söhne groß. Im Wahlkampf tritt sie heute gemeinsam mit ihrer Parteifreundin Beatrix von Storch auf, die Deutschland von der "Schwulen-Lobby" unterwandert sieht und es "wahnsinnig blödsinnig" findet, zu behaupten, Väter wären bei der Kindererziehung irrelevant. Auch Weidel ist gegen die "Ehe für alle". In Deutschland ist es aber verboten, Minderheiten zu benachteiligen. Vielleicht muss deshalb bald ein neuer Straftatbestand eingeführt werden: die Selbstdiskriminierung.

Bismarck und das Bier

DPA

Weil heute der Internationale Tag des Bieres begangen wird, enthält DIE LAGE ausnahmsweise eine Quizfrage. Warum geht die Bundesregierung traditionell in den Monaten Juli und August in Urlaub? Antwort: Weil in diesen Monaten der Bierkonsum besonders hoch ist und schon Bismarck wusste: "Es gehört zum deutschen Bedürfnis, beim Biere von der Regierung schlecht zu reden."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

REUTERS

... ist Wladimir Putin. Der Kreml-Chef hatte es sich so schön ausgedacht: Erst die US-Wahlen manipulieren, danach Donald Trump ins Amt bringen und schließlich mit seiner Hilfe die US-Politik russifizieren. Dumm gelaufen. Trump ist zwar im Amt, hat aber wenig zu sagen, außer auf Twitter und auf Kundgebungen wie heute in West Virginia. Die US-Außenpolitik dagegen wird vom Kongress bestimmt, der gerade schärfere Wirtschaftssanktionen gegen Russland durchgesetzt hat. Für den alten KGB-Offizier Putin gibt es deshalb einen neuen Ehrentitel: Der Spion, der's versiebte.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Ihr

Michael Sauga