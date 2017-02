einen Tag bevor am Freitag in München die Sicherheitskonferenz beginnt, treffen sich heute in Bonn die Außenminister der G20. Es ist der bisher größte Auftritt Sigmar Gabriels auf der internationalen Bühne, auch für Trumps neuen Secretary of State Rex Tillerson ist es das erste internationale Treffen. Sie werden unter anderem auch dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und dem Chinesen Wang Yi begegnen.

Es soll nicht um aktuelle Krisendiplomatie gehen, sondern um eine Diskussion über die Rolle der Außenpolitik. Und sicherlich auch um die Welt im Zeitalter von Donald Trump. Gestern hatte US-Verteidigungsminister James Mattis beim Nato-Treffen in Brüssel ultimativ höhere Rüstungsausgaben der Europäer bis Ende des Jahres gefordert - sonst gilt die Sicherheitsgarantie der USA offenbar nur noch eingeschränkt.

Merkel im Zeugenstand

Nach drei Jahren befragt der NSA-Untersuchungsausschuss heute seine bisher prominenteste und wohl auch letzte Zeugin: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ihre Vernehmung soll kurz vor Mittag starten, manche Beobachter rechnen mit einer Sitzung bis in den späten Abend hinein. Als der SPIEGEL 2013 enthüllte, dass Merkels Handy von der NSA abgehört worden war, sagte sie bekanntlich: "Abhören unter Freunden - das geht gar nicht." Doch dann stellte sich heraus, dass der Bundesnachrichtendienst von sich aus jahrelang europäische Ziele abgehört hatte. Freunde, sozusagen. Deshalb lautet eine der Fragen heute: Was wusste Merkel darüber?

Donald Trump und Israel

US-Präsident Donald Trump will bei Friedensgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern nicht mehr auf einer Zweistaatenlösung beharren. Beim Besuch des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu hat er das in seiner typischen Weise deutlich gemacht: "Ich mag das, was beide Seiten mögen. Ich bin sehr glücklich mit dem, was beide Seiten mögen. Ich kann mit beidem leben." Aber was heißt das konkret? Mein Kollege Christoph Sydow erklärt, welche Lösungen sonst noch im Raum stehen - und warum sie weder für die Israelis noch für die Palästinenser besser wären.

Trudeau in Europa

Der kanadische Premier Justin Trudeau spricht heute im EU-Parlament in Straßburg - um das Freihandelsabkommen Ceta zu feiern, das dort gestern mit 408 zu 254 Stimmen ratifiziert wurde und nun vorläufig in Kraft treten kann. Allerdings muss es jetzt noch in den nationalen Parlamenten angenommen werden. Trudeau, der zu Beginn der Woche mit seinem Besuch bei Donald Trump für Schlagzeilen sorgte, wird anschließend nach Deutschland weiterreisen: Am Freitag besucht er Bundeskanzlerin Angela Merkel und nimmt in Hamburg am traditionellen Matthiae-Mahl teil.

Exklusive Reportage aus Syrien

In der kasachischen Hauptstadt Astana finden heute iranisch-russisch-türkische Friedensgespräche mit Vertretern des syrischen Regimes und der Rebellen statt. Große Fortschritte sind nicht zu erwarten. Kommende Woche sollen in Genf breiter abgestützte Gespräche unter Schirmherrschaft der Uno stattfinden. Zum Thema Syrien möchte ich ihnen hier eine Geschichte aus dem aktuellen SPIEGEL ans Herz legen: Der Reporter Fritz Schaap und der Fotograf Christian Werner haben für uns den Rumpfstaat von Baschar al-Assad bereist. Lesen Sie ihre Reportage und sehen Sie sich die beeindruckenden Bilder und 360-Grad-Videos an - aus einer Trümmerlandschaft, die einmal ein Staat war.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinnerin des Tages...

... ist für mich Daniela Schadt, die Lebensgefährtin von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. Fünf Jahre lang war sie Deutschlands "First Lady". Meine Kollegen Florian Gathmann und Britta Stuff haben sie zum Abschiedsgespräch getroffen - es ist sehr ehrlich geworden. Schadt verrät, "dass Jochen am Anfang größere Mühe damit hatte, dass er nicht mehr so einfach frei von der Leber weg sprechen konnte wie zuvor". Sie erzählt, warum sie in Indien einmal weinen musste und worauf sie sich am meisten freut: "Nicht mehr für Staatsbesuche die Koffer packen zu müssen. Das liegt mir nicht so. Man bekommt als First Lady eine Liste mit den Anlässen und den Dresscodes und dann muss man das abarbeiten und aufpassen, dass man nichts vergisst." Das ganze Gespräch lesen Sie heute im Verlauf des Tages bei SPIEGEL ONLINE.

