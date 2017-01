dann saßen sie da, auf einem zweisitzigen Sofa, rechts die Bundeskanzlerin, links der Vizekanzler, der bald nicht mehr SPD-Vorsitzender ist und nicht Kanzlerkandidat seiner Partei wird. Gestern Abend, nach 21 Uhr, im Hauptstadtbüro des SPIEGEL. Wir haben dort unser 70-jähriges Jubiläum gefeiert, ein volles Haus, Kollegen, Minister, Bundestagsabgeordnete, Landespolitiker. Um halb neun kam Angela Merkel. Wir haben uns mit ihr in das Zimmer von Büroleiter Michael Sauga gesetzt, die Kanzlerin und ein paar Leute von SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE.

Merkel redete, über Trump, über die Medien, über die Stimmungslage in Deutschland. Wenn die Tür aufging, weil Essen oder Getränke reingebracht wurden, dröhnte das Fest herein, Stimmen, Musik, ziemlich laut. Dann kam ein Überraschungsgast, der erste. Die Schauspielerin Martina Gedeck stellte sich Merkel vor, die aber wusste, dass diese Frau Martina Gedeck ist. Gedeck setzte sich, schwieg, hörte zu. Merkel redete weiter, Tür auf, Lärm, Tür zu, Merkels Stimme, immer noch zu Trump. Hinter ihr drei Skulpturen, kleine Männer mit seltsamen Köpfen, wie eine Axt, wie ein Hammer.

Tür auf, Lärm, der zweite Überraschungsgast, Sigmar Gabriel, Tür zu, eine kurze Begrüßung. Gabriel setzte sich neben Merkel auf das Sofa. Vor wenigen Stunden hatte er verkündet, dass er nicht Kanzlerkandidat wird und hat damit nicht nur seine Partei überrascht. Merkel redete noch eine Weile, leider kann ich hier nicht schreiben, was sie gesagt hat, weil für diesen Abend Vertraulichkeit vereinbart war. Da bitte ich um Verständnis. Dann redete Gabriel, der Mann, für den ein Lebenstraum zerplatzt ist, weil seine Aussichten, gewählt zu werden, nach allen Umfragen schlecht stehen. Deshalb hat er das Feld geräumt. Merkel hörte ihm interessiert zu. Sie wusste, dass es ihm besonders schwer fallen würde, den Parteivorsitz aufzugeben, weil sie ihn als leidenschaftlichen SPD-Chef erlebt hatte. Dann ging Gabriel, Tür auf, Lärm, Tür zu. Merkel blieb bis um 22 Uhr. Heute um kurz vor 9 Uhr wird sie Gabriel vor der Kabinettssitzung treffen und mit ihm über die neue Lage reden.

Falsche Fakten

In Berlin tagt heute der Ausschuss Digitale Agenda des Bundestags. Das Thema sind Fake News und Bots. Dazu kommt hier der Versuch einer Begriffsklärung, weil in der Debatte manchmal die Begriffe Wahrheit und Fakten gleichgesetzt werden: Meines Erachtens kann es durchaus mehrere Wahrheiten geben. Wahrheit ist ein umfassender, auch subjektiver Begriff. In Wahrheiten können Interpretationen einfließen, weshalb jeder in seiner eigenen Wahrheit leben kann. Mit den Fakten ist das anders. Fakten sind konkret, sind objektiv vorhanden. In einem Stadion sind 70.000 Zuschauer oder 80.000. Nur eine Zahl kann gelten, ist Fakt. Die andere ist falsch. Welche falsch ist, lässt sich ermitteln. Der Begriff "alternative Fakten", den eine Beraterin Trumps eingeführt hat, ist demnach widersinnig. Zu einem Faktum kann es keine Alternative geben, denn die wäre falsch, also nicht Faktum.

Bandwurmindex

Achtung, jetzt kommt ein Bandwurmwort: Korruptionswahrnehmungsindex. Der wird heute für das Jahr 2016 veröffentlicht, von Transparency International. Dieser Index misst, was faul ist im öffentlichen Sektor eines Landes. Das Wort ist so lang geraten, weil nur mess- und vergleichbar ist, was Transparency wahrnehmen kann, die ermittelten Fakten also. Naturgemäß spielt sich sehr viel im Verborgenen ab. 2015 war, soweit ersichtlich, am wenigsten faul im Staate Dänemark, am meisten in Nordkorea und Somalia. Kaum anzunehmen, dass es diesmal umgekehrt ist. Deutschland lag auf Platz zehn von 168, andere Anrainerstaaten der Donau zum Teil deutlich dahinter. Einen Donaudampfschiffahrtskapitänskorruptionswahrnehmungsindex gibt es jedoch nicht.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinnerin des Tages...

... ist Maren Ade, deren Film "Toni Erdmann" für den Oscar nominiert ist, und das passiert nicht vielen deutschen Filmen. Der Preis für den besten fremdsprachigen Film gilt ein bisschen als zweitklassig, obwohl dort künstlerisch oft absolute Spitzenfilme ausgewählt werden. Ade hätte auch eine Nominierung in den allgemeinen Kategorien verdient gehabt, bester Film, bestes Originaldrehbuch und beste Regie.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit