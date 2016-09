Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Vizekanzler Sigmar Gabriel zu einer Reise aufbricht, ist er meist ein angenehmer Gast. So war es, als er zwei Tage nach der Bombardierung eines Uno-Konvois in Aleppo den russischen Präsidenten Wladimir Putin besuchte. Und so könnte es auch jetzt wieder sein, wenn er sich am Sonntag mit einer Wirtschaftsdelegation nach Iran aufmacht - zum zweiten großen Unterstützer des Assad-Regimes. Im Interview mit SPIEGEL ONLINE stellt Gabriel klar, dass es eben ein "doppeltes deutsches Interesse" gebe, ein moralisches und ein wirtschaftliches, zumal "als ein Land, das vom Export lebt". Man brauche aber auch einen "klaren Kompass". Gabriel will in Iran deshalb "darauf hinweisen, wie groß die Empörung gegenüber den mit Assad verbündeten Kriegsparteien angesichts der schrecklichen Lage in Syrien inzwischen in Deutschland ist". Ein normales, freundschaftliches Verhältnis zu Deutschland werde erst möglich sein, wenn Iran das Existenzrecht Israels akzeptiere. Gabriel rechnet aber damit, dass während des Besuchs Abschlüsse zwischen deutschen Unternehmen und der iranischen Seite zustande kommen könnten.

AFP

Was hat Putin in Syrien erreicht?

Heute ist es ein Jahr her, dass Russland seine Intervention in Syrien begann, damals unter dem Vorwand, den IS bekämpfen zu wollen. Heute ist der eigentliche Zweck, die bedingungslose Unterstützung für das Regime von Baschar al-Assad, für die ganze Welt sichtbar. Was hat Russland in dem Jahr erreicht? Wenn man zwei Karten übereinander hält, die den Frontverlauf zwischen Regime und Rebellen damals und heute zeigen, sieht man: Viel hat sich nicht bewegt, trotz Tausender Luftschläge und dem Einsatz von Spezialtruppen. Dennoch ist es Moskau gelungen, das Assad-Regime zu stabilisieren. Doch zu welchem Preis? Der Westen kann den schrecklichen Bildern aus Aleppo nur entsetzt zusehen. Diplomatisch hat Moskau in der Zeit nichts erreicht. Dabei wollte es durch seinen Einsatz im Nahen Osten wieder ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne werden. Russland fehlt eine Exit-Strategie. Außer wenn es wirklich - wie Assad - an eine rein militärische Lösung glaubt, egal wie viel Blut und wie viele Trümmer sie kostet.

AP

Zschäpe macht den Mund auf

Am 313. Verhandlungstag brach Beate Zschäpe vollkommen überraschend ihr Schweigen im NSU-Prozess. Sie las mit klarer Stimme und leichter thüringischer Färbung von einem Blatt ab und distanzierte sich von ihrer früheren rechtsradikalen Einstellung. Doch sie zeigte keine Empathie für die Opfer, ihr Gesicht blieb unbewegt, sagt SPIEGEL-Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen in ihrem Videokommentar. Es bestehe der Verdacht, dass sich Zschäpe vor allem auf Anraten ihrer Anwälte äußerte. Auch im neuen SPIEGEL, der heute um 18 Uhr digital erscheint, schreibt Friedrichsen über den Stand im NSU-Prozess.

AP

Ungarn stimmt über Flüchtlinge ab

Am Sonntag findet ein für die EU wichtiges Referendum statt. Die Regierung von Premier Viktor Orbán lässt über den Beschluss über die Verteilung von Flüchtlingen abstimmen. Die Frage an die Bürger lautet: "Wollen Sie, dass die Europäische Union ohne Zustimmung des ungarischen Parlaments die verpflichtende Ansiedlung von nicht-ungarischen Bürgern in Ungarn anordnet?" Damit die Abstimmung gültig ist, ist eine Wahlbeteiligung von mindestens 50 Prozent notwendig - ob die erreicht wird, ist ungewiss.

AFP

Obama, Gauck und Abbas an Peres' Grab

Staatschefs aus aller Welt werden heute zur Beisetzung des verstorbenen Staatsmanns Shimon Peres auf dem Herzlberg in Jerusalem erwartet. Barack Obama wird anreisen, auch John Kerry und Bill Clinton nehmen teil. Von deutscher Seite sind Bundespräsident Joachim Gauck, Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Arbeitsministerin Andrea Nahles dabei. Auch Frankreichs Präsident François Hollande, der britische Ex-Premier David Cameron und Prinz Charles haben sich angekündigt. Teilnehmen wird auch Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, der mit Peres einst den Oslo-Friedensprozess begann. Abbas und Israels Premier Benjamin Netanyahu haben sich hingegen nichts zu sagen; die beiden streiten sich üblicherweise nur aus der Ferne. Am Sarg von Peres werden sie zusammentreffen, doch eine Verständigung ist deshalb nicht zu erwarten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AP

Verlierer des Tages...

... ist Gary Johnson. Der libertäre US-Präsidentschaftskandidat, der in Umfragen bei rund neun Prozent liegt, will sich als ernsthafte Alternative zu Trump und Clinton ins Spiel bringen. Doch nun hat er schon zum zweiten Mal katastrophale Wissenslücken erkennen lassen. Vor ein paar Wochen antwortete er auf die Frage, was er wegen Aleppo unternehmen würde, mit: "Was ist Aleppo?" Und als er nun sagen sollte, welchen ausländischen Regierungschef er am meisten bewundere, fiel ihm kein einziger Name ein. Johnson: "Ich glaube, ich habe einen Aleppo-Moment." Das ist dann wohl das neue Codewort für totale Ignoranz. Verlierer der Woche schließlich ist Donald Trump. Einige Tage nach seiner katastrophalen Performance in der TV-Debatte zeigen die ersten Umfragen Zugewinne für Hillary Clinton - sie liegt wieder drei bis fünf Prozentpunkte vor Trump. Sie kann also kurz aufatmen. Aber vermutlich wirklich nur kurz.

