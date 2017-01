dass Sigmar Gabriel entschlossen ist, als SPD-Kanzlerkandidat anzutreten, macht er mit einem umfassenden Gespräch im neuen SPIEGEL deutlich. Der Parteichef wirbt für eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP, knöpft sich Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht vor ( "Fundamentalopposition") und mahnt seine Genossen, das Gefühl für die kleinen Leute nicht zu verlieren.

Nur bei einem Thema zeigt sich Gabriel auffällig verschlossen. Zum Bericht der "Bild"-Zeitung, er habe sich den Magen verkleinern lassen, mag er nichts sagen. Auch als Politiker habe er "Anspruch auf Schutz der Privatsphäre". Offenbar will sich der SPD-Chef im Wahlkampf den Wahlspruch der Frauenbewegung zu eigen machen: "Mein Bauch gehört mir".

REUTERS

Die Tastaturen des George W.

Heute verlassen Barack Obama und sein Team das Weiße Haus, damit die Mannschaft von Donald Trump schon mal die Vorhangstangen ausmessen kann. Als vor 16 Jahren die Mitglieder der Clinton-Administration auszogen, entfernten sie die "W"-Taste von Laptops und Computern, um die Truppe von Clinton-Nachfolger George W. Bush zu ärgern. Nun fragen sich Washingtoner Insider, was sich Obamas Leute einfallen lassen. Werden sie die Twitter-App von den Dienst-Smartphones löschen?

DPA

Die Anzüge des Christian L.

Mode in der Politik ist ein schwieriges Thema. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde wegen seiner eleganten Einreiher einst als Brioni-Kanzler verspottet. Jetzt zieht CDU-Generalsekretär Peter Tauber über den "überteuerten Maßanzug" von FDP-Chef Christian Lindner her. Vielleicht sollte sich der Liberale, der heute in Düsseldorf zum Jahresauftakt der Landtagsfraktion lädt, ein Zitat von Mode-Guru Wolfgang Joop zu Herzen nehmen. Der beklagte kürzlich in einem Interview, dass "die Deutschen sehr empfindlich" seien, "wenn Sachen sitzen". Der Politiker habe dann "gleich verschissen", denn die Bürger fragten sich: "Hat der nichts anderes zu tun, als sich die Sachen auf Maß arbeiten zu lassen?"

DPA

Die Leber des Günther O.

Günther Oettinger redet bekanntlich gern "frei von der Leber". Wie vor ein paar Wochen, als er von chinesischen "Schlitzaugen" sprach und orakelte, in Deutschland könne es bald eine "Pflicht-Homoehe" geben. Heute muss sich der EU-Kommissar in Brüssel den Fragen von Vertretern des EU-Parlaments stellen, damit er das wichtigste Kommissariat übernehmen kann, das in Brüssel zu vergeben ist: das für den EU-Haushalt. Nicht nur sein Umfeld fürchtet nun, dass der politisch oft unkorrekte Christdemokrat auch diesmal loslebern könnte. Schließlich startet die Anhörung erst um 18 Uhr, nach Feierabend also, wenn Oettingers Motto gilt: "Ich habe die Absicht, in meiner Zeit außerhalb der Kernarbeitszeit gesellig zu bleiben, leutselig und bürgernah."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verlierer des Tages ...

... ist Markus Söder. Wenn konservative Politiker auf der Karriereleiter nach oben klettern wollen, geben sie sich gern ein bisschen wilder, als sie sind. Vor Jahren war es der CDU-Finanzexperte Friedrich Merz, der von verwegenen Moped-Jagden durchs Sauerland berichtete. Jetzt beichtete der täglich am Zaun der bayerischen Staatskanzlei rüttelnde Markus Söder der "Bunten", er sei in seiner Jugend in Nena verliebt gewesen. Auch habe er Cowboy-Stiefel getragen. Wow, eine Punk-Sängerin! Oho, der Wilde Westen! Ob solche Bekenntnisse die Beliebtheitswerte des Christsozialen substanziell steigern werden, ist aber alles andere als sicher. Schließlich weiß der Volksmund: "Die Rebellen von heute sind die Despoten von morgen".

Ich wünsche Ihnen aufregenden Start in die Woche,

Ihr Michael Sauga