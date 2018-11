Andrea Nahles hat derzeit nicht den allerbesten Lauf; und so gehen die Genossen, wie es so ist in der Politik, heimlich die Alternativen durch. Die einen schwören auf Kevin Kühnert, den jungen Rebellen, der heute in Düsseldorf den Juso-Kongress eröffnet. Die anderen setzen auf die alten weißen Männer: Martin Schulz, der sich in der Bundestagsfraktion nach vorne drängelt. Sigmar Gabriel, der sich mit Vorträgen in der ostdeutschen Provinz beliebt macht.

So besehen kann Nahles ganz beruhigt sein: Wenn Zukunft gegen Vergangenheit steht, gewinnt meist die Gegenwart.

Der Gipfel-Gastgeber schwächelt

Eigentlich wollte sich Argentinien, Gastgeberland des heute beginnenden G20-Gipfels, auf dem Treffen als Hoffnungsland präsentieren. Doch Kapitalflucht, Missernten und steigende US-Zinsen haben das Land in eine tiefe Wirtschafs- und Finanzkrise gestürzt. Zu allem Überfluss droht nun auch noch Cristina Kirchner, die einen Ruf als unfähigste Regentin Südamerikas zu verteidigen hat, mit einer Rückkehr in die Politik. Und was sagt die berühmte Schriftstellerin Isabel Allende dazu? "Das Leben ist nun einmal nicht fair."

Konsumparadies Ost

DPA

Unter Berlin-Besuchern gilt die Verbrauchermesse Ostpro als Kult. Mehr als hundert Erzeuger ostdeutscher Produkte, "die sich in der Marktwirtschaft behauptet haben", werden an diesem Wochenende in Friedrichshain ausstellen. Vom berühmten Vanillesoßenpulver Komet bis zum Badeschaum Badusan, von der Spreewaldgurke bis zur Mecklenburger Kartoffelveredelung versprechen die Aussteller reinen und unverfälschten Ostgenuss. Das Beste aber ist traditionell der Anfang: Messebesucher bilden "die längste Schlange seit DDR-Zeiten".

Die Ökologie-Ökonomen

Während die Regierung ihre Klimaziele verfehlt und verbissen über den Ausstieg aus der Braunkohle streitet, melden sich zwei der einflussreichsten Regierungsberater mit einem eigenen Vorschlag zu Wort. Der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, und der Potsdamer Umweltökonom Ottmar Edenhofer haben einen gemeinsamen Klimaplan für Deutschland entwickelt, über den ab heute 18 Uhr der digitale SPIEGEL berichtet. Das Motto: Ökonomisch denken, ökologisch handeln.

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist die Zugspitze. Wenige Zentimeter Schneedecke reichen, um heute die Skisaison auf Deutschlands höchstem Berg zu eröffnen, den Schneekanonen und Pistenraupen sei Dank. Wie sagte einst der amerikanische Literaturnobelpreisträger Sinclair Lewis? "Der Winter ist keine Jahreszeit, er ist eine Aufgabe."

