wer hat noch nicht, wer will noch mal? Nach der Äußerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass Europa sein Schicksal in seine eigenen Hände nehmen müsse, weil die "Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten" ein Stück weit vorbei seien, beeilen sich die führenden SPD-Politiker, Donald Trump noch deutlicher zu kritisieren als Merkel. Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte, es sei "das Gebot der Stunde, sich diesem Mann mit allem, was wir vertreten, in den Weg zu stellen, übrigens auch seiner fatalen Aufrüstungslogik, die er uns aufzwingen will."

Deutschlands oberster Diplomat Sigmar Gabriel sagte, wer der US-Politik nicht entgegentrete, mache sich "mitschuldig" und verschickte außerdem eine Pressemitteilung: "Die kurzsichtige Politik der amerikanischen Regierung steht gegen die Interessen der Europäischen Union." Andere SPD-Vertreter attackierten Merkel, weil sie bisher zu weich zu Trump gewesen sei - nur FDP-Chef Christian Lindner wünscht sich Mäßigung. Merkels Worte sind damit, nachdem sie weltweit für Aufruhr gesorgt haben, nun da wieder angekommen, wo sie ihren Ausgang genommen haben: im deutschen Wahlkampf.

David Giesbrecht/Sky Deutschland/obs

Die neue Staffel von "House of Cards"...

Heute feiert die fünfte Staffel von "House of Cards" Premiere - ein großer Tag für alle Fans der amerikanischen Politserie, die sich um einen ruchlosen fiktiven Präsidenten dreht. Eine Frage stelle ich mir allerdings: Welche Verrücktheiten könnten sich die Drehbuchschreiber ausgedacht haben, die von der Wirklichkeit im Zeitalter von Donald Trump nicht längst übertroffen wurden?

REUTERS

... und Trumps echtes "House of Cards"

Das jüngste Drama im echten Weißen Haus dreht sich um Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Eigentlich war er als Mann von Ivanka Trump der unantastbare engste Berater des Präsidenten, doch nun steht er im Mittelpunkt der Russland-Ermittlungen des FBI. Unter anderem weil er nach dem Wahlsieg den russischen Botschafter bat, in dessen Räumlichkeiten eine Geheimkommunikation mit dem Kreml zu installieren. Nun berichtet die "New York Times", dass die FBI-Ermittler wissen wollen, warum sich Kushner mit einem russischen Banker und engen Putin-Mitarbeiter traf. Bei seinem Schwiegervater ist er laut "NYT" auch nicht mehr ganz so gut angesehen - weil seine Familie mit seiner Nähe zum Präsidenten um chinesische Investoren warb. Jetzt wollen manche enge Trump-Mitarbeiter, dass Kushner zurücktritt. Wie in jeder guten Serie stellt sich auch hier die Frage: Wie geht es weiter?

AP

Juncker und die "Panama Papers"

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich in den vergangenen Wochen als Vorkämpfer für Europa präsentiert und sich der britischen Premierministerin Theresa May und ihren Brexit-Plänen in den Weg gestellt. Heute allerdings erwartet Juncker kein ruhmreicher Auftritt. Er muss vor dem "Panama Papers"-Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments aussagen, der ihn zu seiner Rolle als luxemburgischer Premier befragen wird - und vor allem zu seiner Verantwortung für die Steuervermeidungsgeschäfte luxemburgischer Banken ab dem Jahr 2000. Insbesondere die europäischen Grünen wollen Juncker nachweisen, dass er politisch mitverantwortlich dafür war, dass das Land sich zu einem internationalen Steuerparadies entwickelte.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

REUTERS

Gewinner des Tages

Der französische Präsident Emmanuel Macron tat bei seinem Treffen mit Wladimir Putin, was vor ihm noch niemand tat: Er griff in Putins Beisein die russischen Staatsmedien "Sputnik" und Russia Today an, die im Westen aggressiv Russlands Sicht auf die Dinge verbreiten. Macron sagte, sie seien "Werkzeuge der Einflussnahme und der Propaganda - der falschen Propaganda" und begründete auf diese Weise, warum er ihren Mitarbeitern keinen Zugang zu seinem Wahlkampf gewährt hatte. Sie seien keine Journalisten. Macron erinnerte darin, dass RT und "Sputnik" Unwahrheiten über sein Privatleben verbreitet hatten - dass er homosexuell sei. Putin blieb stumm.

