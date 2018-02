es ist immer riskant, wenn man die Basis fragt: Bei Volksabstimmungen und Referenden, Urwahlen und Mitgliederentscheiden kann man nie sicher sein, worüber eigentlich abgestimmt wird. Über den Bahnhof, das Gesetz, die Große Koalition - oder doch eher über das Führungspersonal? Diese Erfahrung macht nun auch die SPD-Spitze.

Inzwischen besteht die reale Gefahr, dass die Sozialdemokraten beim Mitgliederentscheid nicht über eine Regierung mit der Union abstimmen, sondern ihrem Frust über Andrea Nahles, Olaf Scholz und Co. freien Lauf lassen. Der Ausgang ist jedenfalls offen. Juso-Chef Kevin Kühnert und seine #NoGroko-Initiative werben heute in Göttingen für das Nein zur Großen Koalition.

Yildirim bei Merkel

REUTERS

Antrittsbesuche finden, daher der Name, normalerweise bald nach Amtsantritt statt, aber im Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland ist im Moment einfach nichts normal. Und so wird der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim heute zum ersten Mal offiziell bei Kanzlerin Angela Merkel vorbeischauen - zwei Jahre, nachdem er ins Amt gekommen ist. Auf dem Weg zur Sicherheitskonferenz in München macht Yildirim einen Stopp im Kanzleramt, man spricht also wieder miteinander. Möge es Deniz Yücel helfen.

Kostenloser Nahverkehr

DPA

Die Bundesregierung denkt über kostenlosen öffentlichen Nahverkehr nach, um die Luftverschmutzung in deutschen Großstädten zu senken. Aber funktioniert das? Meine Kollegen von SPIEGEL DAILY sind der Frage nachgegangen, wie sich kostenloser Transport anderswo auf der Welt ausgewirkt hat, in Tallinn zum Beispiel, der Hauptstadt von Estland. Finanziell, so fanden sie heraus, war das Angebot durchaus machbar. Das Problem: Die Luft wurde nicht sauberer, denn die Menschen fuhren gar nicht weniger Auto. Sie gingen nur seltener zu Fuß.

Frauen beim Film

Getty Images

Heute Abend beginnt in der Hauptstadt die 68. Berlinale. Bei der feierlichen Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele (lesen Sie hier mehr zu den Highlights der Berlinale) werden die Stars wie jedes Jahr am Potsdamer Platz über den roten Teppich defilieren, auch wenn mehr als 20.000 Menschen in einer Unterschriftenaktion gefordert hatten, dass man in diesem Jahr stattdessen einen schwarzen Teppich ausrollen sollte - als Zeichen gegen Sexismus und Machtmissbrauch. #MeToo wird also auch in Berlin Thema sein.

Und überhaupt Gleichberechtigung. Schon Anfang Februar hatten Filmfrauen die Vergabe von Fördermitteln kritisiert. Die Zahlen sprechen für sich: 2016 etwa bewilligte der Deutsche Filmförderfonds 50 Millionen Euro, von denen 82 Prozent an Produktionen von Männern gingen. Und ARD und ZDF vergaben in den Jahren 2011 bis 2015 insgesamt 83 Prozent ihrer Regieaufträge an Männer. Geht gar nicht, würde ich sagen.

Gewinner des Tages...

DPA

... ist Schleswig-Holstein. Ich gebe zu, ich bin voreingenommen, ich bin dort aufgewachsen, aber es gibt einfach Gegenden in Deutschland, deren politische Bedeutung konsequent unterschätzt wird. Schleswig-Holstein eilt spätestens seit der Barschel-Affäre der Ruf voraus, dass der politische Wettbewerb dort mit besonders harten Bandagen ausgetragen wird. Was bisher wenig Beachtung fand: Mit seinen noch nicht einmal drei Millionen Einwohnern ist der raue Landstrich zwischen Nord- und Ostsee ein wahrer Talentpool für die Bundespolitik.

Nicht nur Robert Habeck, der Grüne Trudeau, kommt aus dem hohen Norden, auch die Union hat mit Daniel Günter einen Rising Star von der Waterkant, dessen Name zuverlässig fällt, wenn es um die kommende Führung der Partei geht. Endlich ist nun auch die SPD aufgewacht, bei den Sozialdemokraten drängen gleich zwei bislang eher vernachlässigte Talente auf die bundespolitische Bühne: Neben der Bürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange, schickt sich nun ein weiteres Nordlicht an, den schwierigsten Job der deutschen Politik, den Vorsitz der SPD, zu übernehmen: Dirk Diedrich aus Dithmarschen. Vorsicht, Frau Nahles, ich warne Sie, diesen ebenso eigenwilligen wie selbstbewussten Menschenschlag zu unterschätzen!

