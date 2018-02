auch heute gehen die Verhandlungen zwischen SPD, CDU und CSU um einen Koalitionsvertrag weiter, damit ist die Deadline schon zum zweiten Mal verschoben worden. Heute soll nun aber auch wirklich die Einigung erfolgen - vielleicht. Denn die wirklich schwierigen Fragen zu befristeten Arbeitsverträgen und Gesundheitswesen sind weiterhin ungeklärt.

Heute ist übrigens auch noch ein anderer Stichtag: Wer als Neumitglied der SPD über den künftigen Koalitionsvertrag abstimmen möchte, muss spätestens bis heute 18 Uhr in die Partei eingetreten sein. In den vergangenen zwei Wochen sind schon mehrere Tausend Menschen SPD-Mitglieder geworden, die meisten von ihnen sind wohl GroKo-Gegner.

Börse unter Druck

Viele haben es in den vergangenen Jahren fast vergessen, aber auch Börsenkurse können nicht ewig nach oben gehen. Nach den immer neuen historischen Höchstständen seit der Finanzkrise von 2008 ist es jetzt wieder einmal soweit: Weltweit sind die Börsenkurse stark unter Druck geraten. Der Dow-Jones-Index in den USA stürzte gestern um 1175 Punkte oder 4,6 Prozent ab, auch der Dax hatte vergangene Woche schon deutlich verloren. Bis jetzt sind die prozentualen Einbußen nicht zu vergleichen mit den großen Börsencrashs der Vergangenheit - und ob es sich nur um eine vorübergehende Korrektur, eine Antwort auf die Zinswende oder den Vorboten eines echten Crashs handelt, wird sich erst noch zeigen. Vielleicht schon heute früh an der Frankfurter Börse.

Steinmeier in Asien

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender beginnen heute eine mehrtägige Asienreise. An deren Ende wird der Bundespräsident in Südkorea an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang teilnehmen - aber um den engen Verbündeten Japan nicht zu brüskieren, reist Steinmeier erst nach Tokio. Hier wird er sich mit Ministerpräsident Shinzo Abe treffen und beim Empfang mit Abendessen sicherlich auch den Nordkorea-Konflikt mit ihm besprechen. Während Abe ein Anhänger der kompromisslosen Haltung von US-Präsident Donald Trump ist, ist Steinmeier bekanntlich ein großer Kritiker von Trumps Außenpolitik.

Die EU-Balkanerweiterung

Heute will die EU-Kommission ihre Pläne für den Westbalkan bekannt geben: Wenn alles ganz rund läuft, könnten Serbien und Montenegro schon bis 2025 EU-Mitglieder sein, doch zugleich warnt Brüssel vor übersteigerten Hoffnungen. Auch Mazedonien und Albanien soll ein möglicher Beitritt in Aussicht gestellt werden. Die Prognose für die Krisenstaaten Kosovo und Bosnien-Herzegowina sieht dagegen zurückhaltender aus. Natürlich wird es an diesen Erweiterungsplänen reichlich Kritik geben. Gerade in diesen Tagen wird ja von manchen wieder in Zweifel gezogen, ob die damalige Strategie der EU-Osterweiterung richtig war.

Es ist allerdings stark zu bezweifeln, dass Polen und Ungarn heute stabiler oder reicher wären, wenn sie nicht EU-Mitglieder wären. Gern vergessen wird auch, welche enormen wirtschaftlichen Vorteile gerade Deutschland aus der Osterweiterung gezogen hat, ganz zu schweigen von der geostrategischen Bedeutung. Europa könnte deshalb keinen größeren Fehler begehen, als den Balkan weiterhin mit dem Desinteresse der vergangenen Jahre zu behandeln. Die Gefahr ist zu groß, dass der Nationalismus auf dem Balkan wieder die Oberhand gewinnt. Sie ist viel größer als das Risiko, Verhandlungen zu beginnen, die längst keine Garantie für einen Beitritt sind, während derer auf die Länder aber viel Druck ausgeübt werden kann - etwa was die Rechtsstaatlichkeit angeht oder die weiterhin bestehenden Konflikte zwischen den Staaten.

Gewinner des Tages...

... ist der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Er fordert ein Ende des Cannabis-Verbots und der Kriminalisierung von Kiffern. Damit hat er eine sinnvolle Debatte über den langjährigen Kampf gegen die weiche Droge entfacht, die auch in mehreren US-Bundesstaaten bereits komplett legalisiert wurde (lesen Sie mehr zu dem Thema bei SPIEGEL DAILY). Der BDK-Vorsitzende André Schulz sagte der "Bild"-Zeitung, das Verbot von Cannabis sei "historisch betrachtet willkürlich erfolgt und bis heute weder intelligent noch zielführend". Laut Umfragen ist eine Mehrheit der Deutschen allerdings immer noch dagegen, Cannabis gleich zu behandeln wie Alkohol.

