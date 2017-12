der Wähler ist ein widersprüchliches Wesen. Nach einer neuen ARD-Umfrage wünschen sich 61 Prozent der Deutschen eine Große Koalition, das sind sage und schreibe 16 Prozentpunkte mehr als noch vor einer Woche. Was derzeit blüht, ist die Sehnsucht nach Stabilität, die Deutschen sind offenbar von sich selbst erschrocken.

Bei der Bundestagswahl im September waren sie in der Wahlkabine so experimentierfreudig, dass am Ende ein Parlament mit sieben Parteien herauskam. Das macht die Regierungsbildung naturgemäß kompliziert. Nun aber, nach drei zermürbenden Monaten erfolgloser Verhandlungen, hätten die Bürger doch langsam wieder gerne geordnete Verhältnisse. Aber die SPD weiß leider nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Wovor soll sie mehr Angst haben? Vor Merkel? Oder Neuwahlen? Heute will die SPD-Spitze - zum wievielten Mal eigentlich? - darüber beraten, ob sie die Gespräche mit der Union fortsetzen soll.

Todesfalle Grußwort

KOPATSC/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

Kaum ein Begriff wird in der Politik so gedehnt wie das "Grußwort". Jeder normale Mensch versteht darunter ein paar freundliche Sätze vor der Eröffnung des Buffets, aber wehe, die Bundeskanzlerin denkt so. Heute soll Angela Merkel ein "Grußwort" auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg sprechen, es ist wie immer eine delikate Angelegenheit.

Redet sie zu kurz, wird ihr das als Ignoranz ausgelegt, spricht sie zu lange, als Anmaßung. Redet sie, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, also zum Beispiel so wie im Jahr 2015, als sie gar nicht daran dachte, sich für ihre Flüchtlingspolitik zu entschuldigen, gibt es Ärger mit CSU-Chef Horst Seehofer. Wahrscheinlich hat Merkel das Jahr 2016 am besten in Erinnerung. Damals war der Ärger mit der "Schwesterpartei" so groß, dass sie gar nicht erst nach Bayern eingeladen wurde.

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Berlin. Heute soll ein neuer Eröffnungstermin für jenen Flughafen genannt werden, der eigentlich schon im Jahr 2012 seinen Betrieb aufnehmen sollte. Mein Kollege Andreas Wassermann begleitete von Anfang an das Drama um den BER, er hat längst den Glauben an die immer neuen Terminankündigungen verloren. Am Montag hat Wassermann zusammen mit Kollegen für seine Recherchen zum Flughafen den "Deutschen Reporterpreis" gewonnen. Wassermann glaubt, dass der BER nur noch eine Chance hat: "Der Flughafen wird erst dann in Betrieb gehen können, wenn es einen Ersatz für das technisch völlig vermurkste Terminal gibt."

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister