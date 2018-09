die SPD wirkt derzeit auf geradezu mitleiderregende Weise verloren. Was gestern galt, ist heute schon wieder überholt, die einzige Konstante bildet das sich ständige Widersprechen. Olaf Scholz zog ins Finanzministerium ein als Verteidiger der schwarzen Null. Dann versprach er in einer abenteuerlichen Volte, das Rentenniveau über Jahrzehnte stabil zu halten - was, wenn er es wirklich ernst meinte, ein gigantisches Loch in den Haushalt reißen würde. Sigmar Gabriel setzte sich erst mit einem "Refugees welcome"-Button auf die Regierungsbank, dann sagte seine Nachfolgerin Andrea Nahles, dass Deutschland natürlich nicht die ganze Welt aufnehmen könne. Eine Binse, die aber dennoch für einen Aufschrei bei der SPD-Linken sorgte.

Das Trauma der SPD ist, dass sie zu zwei großen Themen keine Haltung findet: zur Agenda und Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Das wird sich mutmaßlich auch auf der Klausurtagung der Fraktion nicht ändern, zu der Nahles heute lädt. Die Wähler aber werden der SPD erst wieder vertrauen, wenn sie ihre Selbstfindung abgeschlossen hat.

Das Kind im Weißen Haus

REUTERS

Donald Trump ist Kummer mit der Presse gewohnt. Insofern wird ihm das Buch der Reporterlegende Bob Woodward wohl nicht weiter schaden, der in "Fear" ähnlich saftige Szenen aus dem Weißen Haus präsentiert wie zuvor schon Michael Wolff in "Fire and fury". Die amerikanische Öffentlichkeit hat sich schon längst gespalten in die, die Trump innig ablehnen und jene, die mit dem Präsidenten glauben, Woodward produziere wie die meisten Journalisten nur "Fake News".

Doch wer den Zitaten von Woodward nicht glauben mag (Trumps Verteidigungsminister James Mattis etwa bescheinigt seinem Präsidenten angeblich die Auffassungsgabe eines "Fünft- oder Sechstklässlers"), der muss sich nur das Interview zu Gemüte führen, das Woodward ganz am Ende seiner Recherche mit Trump führen durfte - und das in seiner sagenhaften Schlichtheit die Einschätzung des Verteidigungsministers vollkommen bestätigt.

Konstruktiver Journalismus

Gestern schrieb ich an dieser Stelle, dass der Antrittsbesuch des amerikanischen Botschafters Richard Grenell bei Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner nicht presseöffentlich sein wird - womöglich auch deshalb, weil die Popularität der amerikanischen Regierung und ihres forschen Vertreters in Berlin nicht gerade auf dem Höhepunkt sei. Am Nachmittag aber dann twitterte das Landwirtschaftsministerium doch noch ein Foto der Ministerin mit Trumps Statthalter in Berlin, und damit dies nicht meiner Aufmerksamkeit entgeht, erhielt ich einen freundlichen Anruf aus der amerikanischen Vertretung am Pariser Platz. Die transatlantische Freundschaft, das war die Botschaft, ist noch nicht verloren, und weil diese Morgenlage streng den Grundsätzen des konstruktiven Journalismus gehorcht, will ich sie Ihnen keinesfalls vorenthalten.

Verlierer des Tages...

... bin ich. Gerade hat Alexander Gauland der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ein Interview gegeben, in dem er sagt, dass er alle aus der Verantwortung verjagen will, die das System Merkel stützen, auch in den Medien. Was mich umgehend zu der Frage führte, was mich erwartet, wenn die AfD einst die Macht ergreift. Werde ich vor den strengen Augen Gaulands bestehen? An dieser Stelle muss ich gestehen, dass ich schon zu Gesprächen mit Merkel im Kanzleramt war, was natürlich sofort den Systempresse-Verdacht auslöst. Einmal gab es sogar Linsensuppe zu essen, und ich habe, wie mir nun siedend heiß einfällt, zwei Teller gegessen, dazu Würstchen mit mittelscharfem Senf. Bei mir kommt also noch verschärfend der Vorwurf der Korruption hinzu. Ich fürchte, auf Gnade kann ich nicht hoffen.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr René Pfister