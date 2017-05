nur vier Monate vor der Bundestagswahl muss die SPD ihr Führungsteam umbauen. Eine schwere Erkrankung zwingt den Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, zum Rücktritt, nun soll ihm Familienministerin Manuela Schwesig nachfolgen. An ihre Stelle im Kabinett rückt Katarina Barley, die jetzige Generalsekretärin - jene Frau, die eigentlich den Wahlkampf managen sollte und deren Job nun Hubertus Heil übernimmt, der ihn schon einmal innehatte.

Dieses Job-Karrussell ist für die Partei ein Risiko, könnte aber auch eine Chance sein. Denn so richtig erfolgreich ist der Wahlkampf der SPD bisher nicht in Gang gekommen, die Partei hat im aktuellen SPON-Wahltrend zum sechsten Mal in Folge an Zustimmung verloren. Doch ist Hubertus Heil der Mann, der die SPD wieder in Fahrt bringt? Meine Kollegen Horand Knaup und Annett Meiritz zweifeln daran. Ihr Fazit: Die Personalie lasse sich "kaum als echter Neustart verkaufen, sie fällt eher in die Kategorie 'pragmatische Lösung'."

Chinesischer Ministerpräsident bei Merkel

Die Beziehungen zu den USA scheinen angeschlagen, obwohl Angela Merkel gestern versichert hat, dass die transatlantischen Beziehungen trotz ihrer vieldiskutierten Worte vom Wochenende "von herausragender Bedeutung" seien, "unabhängig davon, welche spezifischen Diskussionen es gibt". Dennoch passt gut, dass diese Woche zuerst der indische Ministerpräsident Narendra Modi in Deutschland war und heute auch noch der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang in Berlin eintrifft - es gibt Gespräche zu den wirtschaftlichen Beziehungen und zum G20-Gipfel. Es wird wohl nicht nur harmonisch zugehen. Denn obwohl China sich im Moment gerne als Vorkämpfer für den Freihandel präsentiert, kritisiert Deutschland die in Wahrheit noch immer äußerst protektionistischen Handelspraktiken. Trotzdem ist eine Botschaft dieser Woche auch: Für den Fall, dass sich die Entfremdung von den USA fortsetzt, schaut Deutschland sich bereits nach weiteren wirtschaftlichen Partnern um.

Junckers Pläne für den Euro

Auch wenn gerade keine Eurokrise ist - der Euro bleibt ein sehr umstrittenes Thema auf dem Kontinent. Wie soll die Eurozone reformiert werden, damit es keine weiteren Krisen gibt? Franzosen, Deutsche und die übrigen Eurozonenmitglieder haben da sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und die einen haben Angst, für die anderen leiden oder zahlen zu müssen. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will nun heute in einem Weißbuch fünf Reformvorschläge vorstellen, über die bestimmt sofort wieder gestritten wird. Dazu könnten auch Ideen gehören, über die zwischen Deutschland und Frankreich schon viel geredet worden ist - etwa einen gemeinsamen Finanzminister oder ein Eurozonenbudget.

Verlierer des Tages...

... ist Sean Spicer. Manchmal muss man mit dem Pressesprecher von Donald Trump fast Mitleid haben. Zum Beispiel gestern, als er nach mehr als einer Woche wieder vor die Presse trat und sich zu all den Zerwürfnissen und Enthüllungen äußern musste, die sich in der Zwischenzeit ereignet hatten. Kurz bevor er ans Podium trat, hatte Trump getwittert: "Wir haben ein MASSIVES Handelsdefizit mit Deutschland. Und sie zahlen VIEL WENIGER als sie sollten für die Nato und ihr Militär. Very bad für die USA. Das wird sich ändern." Und dann kam Spicer und musste sagen, Merkel und Trump "kämen sehr gut miteinander aus" und er habe "großen Respekt vor ihr". Außerdem sei ihr Statement, dass die Europäer ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen müssten, "eine gute Sache für die Nato und eine gute Sache für Amerika". Dann stritt er sich mit den Reportern und trat wieder ab. Ob dieser Job wirklich Spaß macht?

