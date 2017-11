es war wieder einmal eine lange Nacht in Berlin, dieses Mal für die SPD. Acht Stunden saß die Parteiführung im Willy-Brandt-Haus zusammen bis tief in die Nacht. Das Ergebnis: Die Sozialdemokraten rücken von ihrem kategorischen Nein zur Großen Koalition ab, sie sind nun doch gesprächsbereit. Deutschland hat nach einer turbulenten Woche die Aussicht auf eine Regierung. Das ist beruhigend, auch wenn eine Neuauflage des Bündnisses von Union und SPD alles andere als ideal wäre. Aber für Deutschland ist sie das kleinere Übel, und wohl auch für die SPD. Besser als Neuwahlen, besser als ein Experiment namens Minderheitsregierung.

Für SPD-Chef Martin Schulz war die Kehrtwende offenbar der einzige Weg, den Parteivorsitz zu behalten. Wie wird er sie nun begründen? Und wie reagiert die Parteibasis? Heute Abend spricht Schulz beim Bundeskongress der Jusos in Saarbrücken, da dürfte er es vor allem mit Gegnern eines Bündnisses mit der Union zu tun haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er nach einer solchen Wende noch glaubwürdig sein kann.

Kanzlerin Angela Merkel dagegen dürfte sich freuen: Wenn es nun doch noch mit der Großen Koalition klappt, bekäme sie das, was sie eigentlich die ganze Zeit gewollt hatte.

Harmonie und Kameradschaft

AFP

Er hat es wieder getan: Trotz aller Ankündigungen, nun endlich Klarheit herzustellen, hat CSU-Chef Horst Seehofer die Entscheidung über seine Zukunft als Parteichef und Ministerpräsident noch ein weiteres Mal verschoben. Dabei entgleitet ihm diese Entscheidung mit jeder Volte seines politischen Überlebenskampfes immer mehr. Um Markus Söder zu verhindern, dazu ist Seehofer schon zu schwach, das hat der gestrige Tag noch einmal gezeigt.

Statt der versprochenen Klarheit wurde nun ein Arbeitskreis gegründet, der Seehofer den Abschied von der Macht erleichtern soll, ein Ältestenrat , der mit der geballten Altersweisheit eines Edmund Stoiber und Theo Waigel einen gesichtswahrenden Weg aus der Führungskrise weisen soll. Das Ganze soll laut Seehofer dazu dienen, "Harmonie und Kameradschaft" in der CSU wiederherzustellen. Dazu der Kommentar von Söder: Auf ein paar Tage komme es nun auch nicht mehr an.

Petersburger Dialog

DPA

Heute geht in Berlin der Petersburger Dialog zu Ende, zum ersten Mal seit Russlands Eingreifen in der Ukraine fanden die Gespräche zwischen Vertretern von Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft wieder in der deutschen Hauptstadt statt. Der Dialog war deutlich breiter angelegt und hochrangiger besetzt als in den vergangenen Jahren, die Wirtschaftsminister beider Länder nahmen teil. Das alles sind Schritte einer Normalisierung im deutsch-russischen Austausch.

Der Dialog wird auf deutscher Seite von Merkels ehemaligem Kanzleramtsminister Ronald Pofalla geleitet, man darf also davon ausgehen, dass die Wiederbelebung des Formats auch im Interesse der Kanzlerin geschieht. Das war höchste Zeit. Gerade in schwierigen Zeiten ist es eben falsch, den Dialog abzubrechen. Besser kontrovers reden als nicht reden, könnte man in Abwandlung von Christian Lindner sagen.

