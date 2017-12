Die Lage am Donnerstag

Parteitage der SPD verlaufen mitunter anders als geplant. 1995 sollte es einen Jubelkongress für Rudolf Scharping geben, doch dann wurde er von Oskar Lafontaine gestürzt. 2015 wollte Sigmar Gabriel gegen Kanzlerin Angela Merkel durchstarten, aber nach einem desaströsen Parteitag musste er ein gutes Jahr später zurücktreten.

Heute stellt sich der einstige Hundert-Prozent-Mann Martin Schulz den Delegierten, und wieder prognostizieren die gewöhnlich gut unterrichtete Kreise einen harmonischen Kongress-Verlauf. Kommt es anders, sollten die Genossen den berühmten Satz Franz Münteferings demnächst mit einem kleinen Zusatz versehen: Der SPD-Vorsitz ist das schönste Amt nach dem Papst - es sei denn, es ist Parteitag.

Draghis Bowle

AFP

Heute stellt Mario Draghi neue Regeln für das internationale Bankgeschäft vor, um die Risiken im Finanzsektor zu minimieren. Ein schöner Plan des obersten europäischen Geldpolitikers, nur sind die eigentlichen Gefahrenherde heute mit anderen Schlagworten verbunden: Bitcoin, FinTechs, Immobilienblase. "Du musst die Bowle vom Tisch räumen, bevor die Party richtig losgeht", lautet seit jeher die Losung von Draghi und seinen Kollegen. Das Problem ist nur: Was tut man, wenn die Party inzwischen woanders steigt?

Die Computerauto-Kids

picture alliance / Waymo/dpa

Dass schon bald Roboterautos über Deutschland Straßen flitzen, gilt vielen Experten als ausgemacht. Mein Kollege Wolfgang Dworschak ist sich da nicht so sicher, wie seine Reportage über einen wissenschaftlichen Großversuch im holländischen Städtchen Delft zeigt, die Sie heute bei SPIEGEL Plus lesen können. Weil die Computer-Mobile viele menschliche Gesten und Signale nicht richtig deuten können, droht der Verkehr zum Erliegen zu kommen, zum Beispiel durch den Schabernack von Kindern. Sie könnten sich einen Spaß daraus machen, schreibt Dworschak, "in den Straßen die autonomen Autos aufzustauen wie Bachläufe".

Ein Zug wird kommen

DPA

Auf Angela Merkel wartet heute ein Termin der angenehmeren Art. Die Kanzlerin darf die neue Schnellbahnstecke zwischen Berlin und München eröffnen. Zwei Sonderzüge sind angekündigt, und es ist damit zu rechnen, dass sie ihr Ziel heute ausnahmsweise einmal pünktlich erreichen. Merkel wird sich angesichts der schwierigen Debatte um eine Neuauflage der Großen Koalition allerdings eher mit einer anderen Frage beschäftigen: Wo bitte hält der Schulz-Zug?

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Heinrich Hiesinger. Der Vorstandschef müht sich seit Jahren, den angeschlagenen Thyssen-Krupp-Konzern zu sanieren; doch nun wächst überall der Widerstand. Auf der heutigen Betriebsversammlung werden die Gewerkschaften gegen die geplante Fusion der Stahlsparte mit der indischen Tata-Gruppe protestieren. Zugleich fordern Großinvestoren, den Konzern komplett zu zerschlagen, um mehr Geld zu verdienen. Merke: Ein Manager sollte sich entweder mit seinen Eigentümern oder mit seinen Arbeitnehmern anlegen - aber nie mit beiden zugleich.

DIE LAGE - Der kompakte Nachrichtenüberblick am morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Tag,

Ihr Michael Sauga