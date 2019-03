wie ein Gewitter entlud sich gestern im Europaparlament all die Emotion, die sich im Streit um die Urheberrechtsreform aufgestaut hatte. Selten diskutierten die Abgeordneten so leidenschaftlich, selten blickten so viele so gespannt nach Straßburg. Und dann? Mit 348 zu 274 stimmten die Parlamentarier für die Reform, die Plattformen wie YouTube oder Facebook haftbar macht, wenn Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Musik, Bilder oder Videos ohne Genehmigung verwenden. Schnell kehrte Ruhe ein, der Himmel klarte auf. Nun haben die Mitgliedsländer zwei Jahre Zeit, den Beschluss in nationales Recht zu verwandeln.

Vielleicht war es nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Netzaktivisten kündigten an, weiter auf die Straße zu gehen, zumindest bis zur Europawahl. Sie fürchten, dass die Plattformen automatisierte Filter einsetzen, die das Hochladen von urheberrechtlich geschütztem Material verhindern. Das kommt in ihren Augen einer Zensur gleich.

Die Proteste werden uns also weiter begleiten, der berühmt gewordene Uploadfilter somit auch.

Die Sache mit der Moral

Stefan Sauer/ DPA

Manchmal sorgen die Protokolle der Institutionen in der Hauptstadt für kuriose Zufälle. Wenn um 9.30 Uhr Bundeskanzlerin Angela Merkel die Kabinettssitzung eröffnet, ist als Gast Jean-Yves Le Drian zu Gast, der Außenminister Frankreichs. Eine halbe Stunde später akkreditiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den neuen Botschafter Saudi-Arabiens.

Beide Länder spielen eine zentrale Rolle, wenn kurz darauf der geheim tagende Bundessicherheitsrat zusammenkommt und über ein Thema diskutiert, das seit Wochen die Große Koalition belastet: der Exportstopp für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien (lesen Sie dazu auch die Meldung meiner Kollegen).

Nachdem der regierungskritische Journalist Jamal Khashoggi im November im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul brutal getötet wurde, hatte die Bundesregierung das Moratorium verhängt. Nun muss sie entscheiden, ob sie es verlängert. Die CDU würde die Blockade gerne lockern, die SPD nicht. Zumindest solange nicht, bis sich eine Friedenslösung im brutalen Krieg im Jemen abzeichnet, an dem Saudi-Arabien maßgeblich beteiligt ist.

Mit ihrer Haltung steckt die SPD in einem Dilemma.

Deutschland ist an mehreren Rüstungsprojekten europäischer Partner beteiligt, auch an Produktionen französischer Firmen. Diese können ihre Güter nach Saudi-Arabien derzeit nicht ausliefern, weil die deutschen Komponenten fehlen. Der Ärger über die Blockadehaltung der Deutschen wächst, auch bei den Briten.

Es ist eine der großen Fragen in der Politik, die sich hier auftut: Wie konsequent muss ich mich an meine ethischen Überzeugungen halten, damit ich glaubwürdig bleibe, wie sehr darf ich abweichen? Wie sehr muss ich sogar abweichen, um einen Kompromiss zu ermöglichen, ohne den Politik nicht funktioniert? Es ist eine Moralspirale.

Die meisten Mitglieder der SPD wollen nicht, dass Deutschland Waffen oder Panzer in Kriegsgebiete liefert. Das war mehrstimmig auf dem Parteikonvent zu vernehmen, den ich am Samstag besucht habe. Ein Redner erinnerte daran, dass die SPD eine Friedenspartei sei.

Auf der anderen Seite gibt sich die SPD als Europapartei. Ihr Slogan heißt: "Europa ist die Antwort". Wer Europa will, muss mit den Partnern zusammenarbeiten. Auch in der Verteidigungspolitik, auch bei Rüstungsfragen. Die französische Regierung hat nicht die moralischen Bedenken wie die deutsche Sozialdemokratie. Was also ist die richtige Antwort?

In der CDU und im Kanzleramt hegt man die Hoffnung, die SPD zumindest zu einem kleinen Kompromiss überzeugen zu können: Freigabe der Lieferungen für gemeinsame Rüstungsprojekte, Moratorium für die eigenen Produkte.

Der Schwur der Minister

DPA

In Berlin diskutieren am Vormittag Experten über bessere Arbeitsbedingungen in der Altenpflege. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) reist nach Sindelfingen in Baden-Württemberg, um sich mit Tanja Pardela zu treffen. Die Krankenschwester hatte dem Minister zweimal einen Brief geschrieben und fordert neben einem besseren Pflegeschlüssel grundsätzlich mehr staatliches Geld für die Pflege.

Als ich darüber las, habe ich mich an ein Bild erinnert, das Ende Juni vergangenen Jahres in der "Bild am Sonntag" erschienen ist. Darauf ist zu sehen, wie Jens Spahn, Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu einem Schwur einschlagen. Sie versprechen, den Pflegenotstand in Deutschland innerhalb eines Jahres zu beenden. "Wir werden bis zu 50.000 zusätzliche Pflegekräfte brauchen", sagte Spahn.

Ende des Jahres 2018, also ein halbes Jahr nach dem Schwur, melden die Zeitungen, dass die Personallücke im Pflegesektor im Vergleich zum Vorjahr noch gewachsen ist. Knapp 40.000 Stellen sind zu diesem Zeitpunkt unbesetzt.

Ende Juni 2019 ist das Versprechen der drei Minister ein Jahr alt, dann sollte ein Schwur-Gericht darüber befinden, ob es eingehalten wurde. Ich finde, Tanja Pardela sollte eine der Richterinnen sein.

Verlierer des Tages...

DPA

... sind der Wegwerfteller und die Zeitumstellung.

Um 17 Uhr will das EU-Parlament über das Verbot von Einweg-Plastikprodukten abstimmen. Bereits gestern hat es beschlossen, ab Herbst 2021 auf das halbjährliche Zeigerdrehen zu verzichten. Die Mitgliedstaaten sollen dann selbst bestimmen dürfen, ob sie die Sommerzeit behalten oder auf die Winterzeit umschwenken.

Stellen Sie sich also auf einen europäischen Flickenteppich der Zeitzonen ein und genießen Sie bis dahin das Ritual, das uns einmal im Jahr die frohe Kunde bringt, eine Stunde länger schlafen zu dürfen.

Ach ja, am Sonntag ist Zeitumstellung. Diesmal leider mit einer Stunde weniger Schlaf.

Schonpause

Über den Brexit lesen Sie heute ausnahmsweise nichts. Oder besser gesagt, nur das hier: Das britische Parlament will heute über Alternativen zum Austrittsabkommen abstimmen. Allerdings nur zur Probe, denn bindend sind die Ergebnisse für Premierministerin Theresa May ohnehin nicht. Man könnte fragen, was das dann soll. Aber das fragen wir erst morgen.

Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag!

Herzlich

Ihr Martin Knobbe