Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

heute treffen sich die eher links orientierten Rot-Rot-Grün-Anhänger der SPD-Bundestagsfraktion, um einmal mehr darüber zu räsonieren, mit welchem Exponenten des rechten Parteiflügels sie wohl in den Bundestagswahlkampf ziehen werden. Olaf Scholz? Will derzeit nicht. Sigmar Gabriel? Weiß nicht, ob er will. Martin Schulz? Will nur, wenn Gabriel nicht will.

Vielleicht würde es helfen, wenn die Genossen ihren zaudernden Vorleuten einen Satz des großen Künstlers, Wissenschaftlers und Menschenkenners Leonardo Da Vinci zurufen würden: "Wer nicht kann, was er will, muss wollen, was er kann. Zu wollen, was er nicht kann, wäre töricht."

DPA

Feucht und blau

Es ist nicht ganz klar, ob die Organisatoren des G20-Gipfels im kommenden Juli nun das Risiko lieben oder ob sie der militanten Protestbewegung eine Freude bereiten wollen: Jedenfalls planen sie ihr Treffen, zu dem unter anderem Donald Trump, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan erwartet werden, in der Nähe des Hamburger Schanzenviertels abzuhalten: dort also, wo regelmäßig Polizeihubschrauber kreisen, Autos brennen und unter dem Namen "Erste-Mai-Demos" wilde Verfolgungsjagden inszeniert werden. Bei den jüngsten blieben acht Schwerverletzte zurück.

Während Finanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesbankpräsident Jens Weidmann heute in Berlin erläutern wollen, was politisch von der Konferenz zu erwarten ist, sagen Hamburger Sicherheitsexperten schon länger ein Ereignis der Kategorie "feucht und blau" voraus: feucht wegen der Wasserwerfer und blau wegen der vielen Polizeiuniformen.

REUTERS

Abschied vom Máximo Líder

Ein 900 Kilometer langer Trauerzug und eine Massenkundgebung auf dem Platz der Revolution: So nehmen die Kubaner Abschied von Fidel Castro, ihrem Máximo Líder. Für Deutschland nimmt Altkanzler Gerhard Schröder an den heute beginnenden Trauerfeierlichkeiten teil. Der Sozialdemokrat war als niedersächsischer Ministerpräsident wie als Bundeskanzler häufig auf die Karibikinsel gereist. Nicht nur der Cohibas wegen, sondern auch, weil ihn die schillernde Persönlichkeit Castros faszinierte, der beides war: charismatischer Revolutionär und Tyrann. Ob er nicht die Todesstrafe abschaffen wolle, fragte ihn der SPD-Politiker etwa 1998 auf einer Konferenz in Rio De Janeiro. Er denke darüber nach, antwortete Castro: "Aber vorher müssen noch ein paar Leute hingerichtet werden."

Österreichs Verhängnis

Die Botschaft der Republik Österreich lädt heute in Berlin zu einem Kongress über Steuerreformen ein. In der Heimat sollten sie gut zuhören. Schließlich verzeichnet Österreich nach sieben Jahrzehnten nahezu ununterbrochener Herrschaft der Großen Koalition eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten in Europa. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Schulden steigen, das Wachstum ist kaum messbar. Ernsthafte Reformen aber nimmt die Regierung nicht in Angriff, weil sich Konservative und Sozialdemokraten gegenseitig blockieren. Es kann deshalb nicht oft genug gesagt werden: Die Große Koalition ist ein Verhängnis, nicht nur in Österreich.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AP

Verlierer des Tages...

... ist Matthias Müller. Der VW-Chef ist als Redner nicht vorgesehen, wenn sich heute im Wolfsburger Stammwerk des Konzerns Manager, Gewerkschafter und Beschäftigte zur Betriebsversammlung treffen. Eine weise Entscheidung. Schließlich hatte Müller seinen Leuten kürzlich per Interview eine "Schlankheitskur" angedroht und den VW-Käufern widersprüchliches Verhalten vorgeworfen. Sie mäkelten an TTIP herum, wollten aber nun aus der amerikanischen Rechtsprechung Vorteile ziehen. Außerdem kauften sie die falschen Autos. Von der Verantwortung der VW-Führung für den Abgasskandal war in Müllers Wut-Antworten dagegen weniger zu hören. Wie lautet die alte Volksweisheit? "Reden kommt von Natur, Schweigen vom Verstande."

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Ihr Michael Sauga