bitte weiterlesen, bitte nicht aufhören, auch wenn jetzt dieser Satz folgt: Die SPD könnte heute einen Kanzlerkandidaten präsentieren. Es klingt wie Fake News, wie "alternative facts", wie tausendmal gelesen, ohne dass etwas geschah, aber ein paar kompetente Spekulationen deuten darauf hin, dass sich die Sozialdemokraten doch nicht auf die Obersozialdemokratin Angela Merkel verlassen, sondern - nach langem Zaudern und Grübeln - ein eingetragenes Parteimitglied nominieren, womöglich sogar den Vorsitzenden Sigmar Gabriel.

Heute jedenfalls treffen sich die Spitzen der Partei um 17 Uhr, damit sie nicht ohne Kanzlerkandidaten zum SPIEGEL-Fest kommen müssen. Das beginnt um 18 Uhr. Wir feiern dann unser 70-jähriges Jubiläum in der Hauptstadt. Okay, das war jetzt ein bisschen fake, ich nehme das zurück: Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass es einen Zusammenhang von Kandidatenkür und SPIEGEL-Fest gibt. Aber es gibt das Treffen und die kompetenten Spekulationen. Und es gibt das Fest. Wir würden uns freuen, einen Kanzlerkandidaten der SPD begrüßen zu können.

Bartels zündet Stufe 3

Einer der unverwüstlichen politischen Zyklen dreht sich um den Wehrbericht. Er geht so: Soldaten erzählen dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags, was alles schlecht läuft bei der Bundeswehr (1), der Wehrbeauftragte schreibt den Wehrbericht eines Jahres (2), der Wehrbeauftragte veröffentlicht den Wehrbericht (3), der Verteidigungsminister/die Verteidigungsministerin gelobt Besserung (4). Danach ändert sich im Prinzip nichts (5). Soldaten erzählen... (1). Heute erreichen wir Stufe 3 und wahrscheinlich Stufe 4 dieses Kreislaufs, mit dem Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels und der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in den Hauptrollen. Einen eigenen Wehrbericht hat mein Kollege Konstantin von Hammerstein (nur zufällig ebenfalls adelig) im aktuellen SPIEGEL veröffentlicht, eine Reportage über den Einsatz der Bundeswehr in Mali, auch eine lohnende Lektüre.

Verfehlter Diskurs

Heute gibt es einen Staatsakt für den jüngst verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. Das ist eigentlich nicht der Tag, um diesen insgesamt verdienstvollen Politiker und Juristen kritisch zu beleuchten. Aber ein Hinweis sei mir erlaubt. Seine berühmte Ruck-Rede von 1997 war, trotz bester Absichten, Teil eines verfehlten Diskurses, der in den Achtzigerjahren begann und heute schädliche Folgen zeigt. Damals ging es darum, die Bundesrepublik durchzuökonomisieren, das letzte rauszuholen für den Standort. Gerhard Schröder, Angela Merkel und Horst Köhler waren andere Protagonisten dieses Diskurses, der leider übersehen hat, dass der politische Zustand einer Gesellschaft wichtiger ist als der wirtschaftliche.

Der Dreiklang der Demokratie

Heute sollten alle Freunde des Parlamentarismus die Daumen drücken, so wie ich. Der Oberste Gerichtshof von Großbritannien wird verkünden, ob die Regierung das Parlament zum Brexit konsultieren muss. Das würde am Austritt wohl nichts ändern, aber der Parlamentarismus braucht dringend jede Art von Stärkung. Demokratie funktioniert in einem Dreiklang am besten: Bürger - Parlament - Regierung. Der Rechtspopulismus beherrscht im Westen noch kein Parlament, er zieht seine Kraft aus "dem Volk", real oder behauptet. Ein Parlament aber ist die perfekte Dämpfungs- und Regulierungsinstanz zwischen Bevölkerung und den Anführern, die sich für stark halten. Ein Parlament ist der edelste Teil der liberalen Demokratie.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages

Eine der letzten Bastionen britischer Exzentrik war lange Zeit die Formel 1. Ken Tyrrell, Colin Chapman, Lord Hesketh, James Hunt, Max Mosley oder Bernie Ecclestone hielten die Fahne der bestrickenden Schrulligkeit hoch. Für sie gab es zwei große Verbrechen: Erstens - gelangweilt werden, zweitens - andere langweilen. So haben sie gelebt, nicht immer sauber, krumme Geschäfte oder delikate Sexspiele gehörten für den einen oder anderen dazu, aber in ihrem eigenen Sinne waren sie gewiss keine Verbrecher, sondern extrem unterhaltsam. Nun muss Ecclestone als Geschäftsführer der Formel 1 abtreten, weshalb er Verlierer der Tages ist. Uns bleibt der Prolet Lewis Hamilton. Und Boris Johnson. Das ist vielleicht ein Problem, dass die allerletzte Bastion britischer Exzentrik die Politik ist.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit