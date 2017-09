heute geht es um die ganz großen Dinge. Nicht, dass eine Bundestagswahl nicht groß ist, aber sie wirkt vier Jahre lang, bis zur nächsten. Was heute in Tallinn besprochen wird, berührt die Zukunft Europas über viele Jahrzehnte. Die Staats- und Regierungschefs reden über die Digitalisierung, also beinahe über alles, weil es kaum noch einen Bereich gibt, in dem das Digitale nicht viel oder alles verändert.

Von Europa ging im 18. Jahrhundert die industrielle Revolution aus. Sie trug dazu bei, dass dieser Kontinent auch über die nächsten zweihundert Jahre die Geschicke der Welt bestimmte. Bei der digitalen Revolution hinkt Europa weit hinterher. US-Konzerne dominieren das Geschäft und die Gedanken. Es geht um solche Dimensionen. Nichts für kleine Politik. Hoffentlich ist den Politikern das bewusst.

Schulz hautnah

Heute können Sie etwas lesen, das Sie so noch nie gelesen haben, nicht einmal annähernd. Ich meine das ernst. Mein Kollege Markus Feldenkirchen hat Martin Schulz fünf Monate lang bei seiner Wahlkampagne begleitet. Und "begleitet" heißt nicht, dass er im Saal stand und zugehört hat, wie Schulz Reden hält. Feldenkirchen war dabei, als Schulz sich im Willy-Brandt-Haus mit seinem Kampagnenteam ausgetauscht hat, er war dabei, als Schulz für das TV-Duell mit der Kanzlerin geübt hat, er erlebte die depressiven und die euphorischen Momente des Kandidaten. In Deutschland wurde noch nie eine Wahlkampagne so hautnah beschrieben.

Wenn Sie wissen wollen, warum Schulz gescheitert ist, dann lesen Sie diesen Text. Wenn Sie wissen wollen, was Politik aus einem Menschen macht, gilt das gleiche. Heute ab 18 Uhr im digitalen SPIEGEL, morgen im Heft.

Faunisches Lachen

Das Spektrum einer Gesellschaft erweitert sich ständig durch neue Sozialfiguren. Oder bekannte Sozialfiguren erhöhen aus demografischen Gründen ihren Anteil. Dazu zählt ohne Frage der muntere Rentner, der den Jüngeren gerne zeigt und sagt, wie ein gelungenes Leben auszusehen hat. Er unterhält das Publikum mit Frauengeschichten, nimmt auch verrufene Jobs an, solange sie lukrativ sind, und zeigt der Welt gerne symbolisch den gestreckten Mittelfinger, vor allem alten Gefährten, die er größtenteils für Blödmänner hält. Sein faunisches Lachen schallt in allen Ohren.

Altkanzler Gerhard Schröder wird heute wohl in den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Rosneft gewählt. In der oben erwähnten Geschichte von Markus Feldenkirchen sagt Schulz, als er erfahren hat, dass Schröder zu Rosneft strebt: "Der ist völlig deppert, der Kerl."

Gewinner des Tages

Er ist ein Mann von früher. Er ist nicht schlank, nicht durchgeschult eloquent, nicht Sektenführer, nicht Guru, nicht Asket. Den Fußball hat er nicht neu erfunden. Seine Mannschaften spielten oft erfolgreich, aber nicht innovativ. Bayern München war zuletzt nicht einmal so erfolgreich, wie es Bayern München immer sein muss, deshalb musste er gehen.

Für mich ist Carlo Ancelotti damit der Gewinner des Tages, und das tut mir in der Seele weh, als Fan des FC Bayern München. Aber im Moment ist es gut, nicht dabei zu sein. Mit Entsetzen habe ich das Video vom Bankett nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain gesehen, diese Wutrede von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der die Mannschaft abkanzelt und damit den Trainer, der neben ihm sitzt. Dazu der kalte, lauernde Blick von Präsident Uli Hoeneß, der mit spitzen Lippen an seinem Wein nippt. Als hätten die Milliarden, die derzeit den Fußballmarkt überschwemmen, alle wahnsinnig gemacht.

Ancelotti kann, hat er erzählt, Kühe melken. Ich stelle mir vor, wie er schon heute in der Emilia-Romagna sitzt, wo er herkommt, bei einem kräftigen Essen kräftig zulangt und einen fabelhaften Wein genießt, mit selbstbewussten Schlucken. Ich stelle mir vor, dass er ganz gelassen ist, weil es für ihn größere Genüsse gibt, als auf der Trainerbank zu sitzen und dabei zuzuschauen, wie hässliche Tattoos vorüberziehen, von links nach rechts und von rechts nach links.

Neue Weltunordnung

David Petraeus war CIA-Direktor, war General der US-Armee und unter anderem in Afghanistan stationiert. Mit Versuchen, der Welt eine Ordnung zu geben, kennt er sich aus.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

