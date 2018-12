wenn ich versuche, mir nur die wichtigsten Stationen des politischen Jahres ins Gedächtnis zu rufen, dann wird klar, wie gedrängt alles war, wie hektisch und oft auch kopflos: 2018, das war das Jahr, in dem die SPD unter Qualen in eine Große Koalition eintrat, die dritte seit 2005; es war das Jahr des Sturzes von Martin Schulz und Sigmar Gabriel; das Jahr, in dem die CSU einen Aufstand gegen Angela Merkel anzettelte, eine Revolte, der am Ende Horst Seehofer zum Opfer fiel; das Jahr, in dem es vorstellbar wurde, dass ein Grüner Kanzler wird und die AfD zu einer rechten Volkspartei; es war das Jahr, in dem Angela Merkel das Ende ihrer eigenen Ära einläutete. Über die Außenpolitik, über Trump und Putin, ist da noch kein Wort gesagt.

An Dramen jedenfalls hat es nicht gemangelt

Ich habe in diesem Jahr oft den Satz gehört, dass Zeiten wie diese, Zeiten des Umbruchs, herrlich seien für den politischen Journalismus. Das mag sein, an Dramen jedenfalls hat es nicht gemangelt. Aber ich zweifle, ob diese irrwitzige Beschleunigung ein Gewinn ist. Demokratie heißt Wandel. Aber verträgt sie auch den Schleudergang? Wer, nur als Beispiel, soll verstehen, dass Martin Schulz, der gerade erst von der eigenen Partei aus dem SPD-Vorsitz befördert wurde, nun manchen schon wieder als Hoffnung gilt - weil das Ergebnis, mit dem er die Bundestagswahl 2017 verlor, im Lichte der aktuellen Umfragen schon fast wieder traumhaft erscheint?

Wir, die wir uns den ganzen Tag mit Politik beschäftigen, begreifen es ja selbst nicht. Und womöglich weiß Schulz auch nicht, wo ihm der Kopf steht. Es geht vielen Politikern so. Zu den bemerkenswertesten Erlebnissen des Jahres gehörte für mich ein Interview, das ich Anfang Dezember mit Horst Seehofer anlässlich des Rückzugs von Angela Merkel vom CDU-Vorsitz geführt habe. Derselbe Seehofer, der Merkel über Jahre bis auf Blut bekämpft hatte, machte Merkel nun eine Liebeserklärung: "Sie ist die Beste", sagte er: "Wir werden Sie vermissen."

Die Schizophrenie der Volkspartei

Na ja, Seehofer eben, werden Sie sagen. Aber die Widersprüche des Horst Seehofer stecken in allen Politikern, die versuchen, ihre Parteien als Volksparteien zu erhalten. Es ist nicht so sehr eine Charakter-, eher eine Systemfrage: Wenn sich die Gesellschaft immer weiter ausdifferenziert, wie soll da ein einzelner Politiker, 30, vielleicht sogar 40 Prozent der Wähler ansprechen? Ohne Schizophrenie scheint das nicht mehr möglich: Merkels besteht darin, dass sie die Willkommenskultur erfand und anschließend die Asylgesetze deutlich verschärfte. Seehofer hasst und liebt Merkel, so wie es die Wähler der CSU tun.

Man kann lange darüber streiten, warum die Volksparteien in diesem Jahr so einen atemberaubenden Niedergang erlebt haben. Aber ein Grund ist sicher, dass sie sich in ihrer Geschmeidigkeit immer ähnlicher geworden sind. Sie wollen alle ansprechen und wirken dabei seltsam austauschbar.

Gewinner des Tages

... ist Frank-Walter Steinmeier. Morgen Abend wird er die Weihnachtsansprache halten, es ist seine zweite als Bundespräsident. Es erfordert nicht sonderlich viel Wagemut, um zu prophezeien, dass Steinmeier wieder keine Schlagzeilen produzieren wird. Schon bei seinem Amtsantritt wirkte er wie die Antithese zu seinem flamboyanten Vorgänger Joachim Gauck. Steinmeier hat fast sein ganzes Berufsleben hinter Aktenordnern verbracht, und auch als Außenminister und Kanzlerkandidat schloss er keine Freundschaft mit dem Rednerpult. Mein Kollege Veit Medick hat Steinmeier in den vergangenen Wochen begleitet und das Porträt eines Mannes geschrieben, der sich auch in seinem neuen Amt nicht gewandelt hat. Steinmeier bleibt Steinmeier, diplomatisch, abwägend, seriös bis an die Grenze der Langeweile (Hier finden Sie den Text auf SPIEGEL+). Zugegeben, auch ich habe mich an dieser Stelle schon über den ewig faden Steinmeier lustig gemacht. Aber bei den Aufgeregtheiten der Zeit braucht es wahrscheinlich nicht auch noch ein aufgeregtes Staatsoberhaupt.

Frohe Weihnachten wünscht Ihnen,

Ihr Rene Pfister