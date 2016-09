Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

in Deutschland haben Terroristen zugeschlagen. Wer sie genau waren, wissen wir bisher nicht. Doch wer Bomben vor einer Moschee und einem Kongresszentrum legt, so wie das in Dresden am Montagabend geschah, der ist ein Terrorist. Opfer gab es zum Glück keine. Der Imam und seine Familie, die sich in der Moschee aufhielten, blieben unverletzt. Es ist leider wohl kein Zufall, dass der Anschlag in Sachsen verübt wurde, denn hier haben Übergriffe auf Ausländer besonders stark zugenommen. In Dresden finden dieses Jahr auch die dreitägigen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt, die nun von 2600 Polizisten gesichert werden sollen, die Moscheen in der Stadt stehen unter Objektschutz. Nicht besonders ermutigend ist, dass die Dresdner Polizei die Öffentlichkeit erst rund zehn Stunden nach den Detonationen informierte.

Neues zu MH17

Heute präsentiert die niederländische Staatsanwaltschaft neue Ergebnisse einer Gruppe von internationalen Ermittlern zur Frage: Wer ist für den Tod der 298 Menschen verantwortlich, die beim Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine starben? Recherchen von Journalisten, unabhängigen Datenanalysten und Ermittlern haben bisher schon ergeben, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit ein russisches Raketenabwehrsystem vom Typ Buk dafür verantwortlich war, ausgelöst in einem von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiet. Die russische Regierung bestreitet das hartnäckig. Wenn die internationalen Ermittler heute die bisherigen Erkenntnisse stützen, womöglich mit neuen Beweisen, könnten sie damit den Druck auf Moskau deutlich erhöhen - aber auch neue Fakten werden dem Propagandafeuerwerk wohl kaum ein Ende setzen, mit dem Russland seit mehr als zwei Jahren die Aufklärung zu behindern sucht.

Draghi und die Deutschen

In kaum einem Land hat Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, so scharfe Kritiker wie in Deutschland. Die besucht er nun heute im Bundestag und trifft auch mit Bundestagspräsident Norbert Lammert zusammen. Dabei wird es bestimmt um Draghis Politik des billigen Geldes gehen, die viele in angelsächsischen oder südeuropäischen Ländern als unausweichlich sehen, um die Konjunktur in Gang zu halten - die aber in Berlin als gefährliche Alchemie betrachtet wird, die Sparer bestraft und Immobilien verteuert. Eine Einigung ist zwischen Lammert und Draghi sicher nicht zu erwarten, aber miteinander reden ist bekanntlich immer gut.

Digitalisierungsgipfel im Kanzleramt

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt heute Besuch: Der französische Präsident François Hollande kommt vorbei, mit ihm EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sowie 20 Vorstandsvorsitzende führender europäischer Unternehmen. Gemeinsam wollen sie darüber reden, wie alle Wirtschaftsbereiche digitalisiert werden können und wie Europa bei Innovationen wettbewerbsfähiger werden kann. Ein wichtiges und kompliziertes Thema, aber für alle Beteiligten sicher auch ein schöner Fototermin.

Großbritannien fürchtet EU-Armee

Diese Briten: Sind zwar auf dem besten Weg auszutreten - solange sie aber drin sind, wollen sie weiterhin die europäische Verteidigungszusammenarbeit blockieren. Beim informellen Treffen der EU-Verteidigungsminister in Bratislava sagte der Brite Michael Fallon: Großbritannien fürchte eine EU-Armee, damit werde die Nato unterminiert. Eine EU-Armee wird es aber mit großer Wahrscheinlichkeit ohnehin nie geben. Eine stärkere militärische Kooperation in Europa werden die Briten bald nicht mehr blockieren können. Spätestens dann nicht mehr, wenn sie auch offiziell nicht mehr in der EU sind.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist nicht wie gestern die Deutsche Bank, aber schon wieder eine deutsche Bank: diesmal die Commerzbank, die 9000 Stellen streichen muss und ihre Mittelstandsbank zerschlägt. Die brutalen Maßnahmen belegen den Abstieg eines Unternehmens, das noch vor einigen Jahren die zweite große Macht in der deutschen Finanzbranche sein wollte - und sich mittlerweile mit einer Rolle als größere Sparkasse begnügt, wie mein Kollege Stefan Kaiser analysiert.

