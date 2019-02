immer mal wieder grüßt im Nachrichtengeschäft das Murmeltier, heute ist es wieder soweit: Die britische Premierministerin Theresa May reist nach Brüssel, um bei der EU und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (wieder einmal) darum zu werben, dass man ihr doch in Sachen Brexit ein wenig entgegenkommen möge. Hat es nicht etwas Soldatisches, bewundernswert Zähes, dass May immer wieder diese zum Scheitern bestimmten Missionen in Angriff nimmt, die dann tatsächlich scheitern? Oder hat es trotz der stets würdevollen Haltung, die sie dabei einnimmt, nicht doch auch etwas Würdeloses?

Die Ausgangslage ist auch diesmal schlecht: Die EU ist sich bisher einig darin, dass sie den verhandelten Deal nicht aufknüpfen will. May möchte, dass die EU den bereits verhandelten "Backstop" zeitlich befristet - die Garantie für eine dauerhaft offene Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Die EU stellt sich in dieser Frage weiterhin an die Seite ihres Mitgliedslandes Irland; sie will höchstens eine unverbindliche Erklärung abgeben.

May wird voraussichtlich ohne großes Entgegenkommen nach Hause zurückkehren müssen. Und wie geht es dann weiter? Heute in einer Woche wird May wohl noch einmal über den Deal mit der EU abstimmen lassen - wenn er, wie erwartet, scheitert, bleibt ihr nicht mehr viel übrig: Sie müsste dann aller Soldatenhaftigkeit zum Trotz über einen Rücktritt nachdenken. Wenn Großbritannien die EU dann nicht noch um eine Verschiebung des Austrittsdatums bittet, steigen die Chancen, dass das Land zum 29. März ohne Deal aus der EU ausscheidet - mit verheerenden Folgen, auch für die EU, aber vor allem für die Briten selbst.

Steinmeier trifft bedrohte Anwältin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft in Frankfurt heute die mit dem Tod bedrohte Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz zu einem persönlichen Gespräch. Das ist eine begrüßenswerte, wenn auch nur symbolische Unterstützergeste des Staatsoberhauptes für eine Frau, die in Deutschland Ungeheuerliches erleben musste: Sie und ihre Familie haben seit vergangenem Sommer in mittlerweile vier Briefen fremdenfeindlich begründete Todesdrohungen erhalten; unterschrieben waren die Briefe mit "NSU 2.0" - in Anlehnung an die rechtsterroristische Vereinigung "Nationalsozialistischer Untergrund".

Der Skandal: Die Briefe stammten offenbar aus den Reihen der Frankfurter Polizei, bei Ermittlungen flog im Dezember eine rechtsextreme Zelle innerhalb der Polizei auf, fünf Beamte wurden vom Dienst suspendiert. Basay-Yildiz hatte als Anwältin Angehörige eines Mordopfers im NSU-Prozess vertreten, außerdem zuletzt den nach Tunesien abgeschobenen Islamisten Sami A.; der letzte Drohbrief ging erst zu Beginn dieser Woche bei ihr ein.

Merkel bei den Osteuropäern

In Bratislava trifft Angela Merkel heute ihre größten Kritiker in Europa: die Regierungschefs der sogenannten Visegrád-Gruppe. Dazu gehören Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Vordergründig geht es beim Treffen um das Gedenken an jene Umsturzbewegungen, die vor 30 Jahren auch die deutsche Wende möglich machten. Doch es geht natürlich auch um Politik, und da wird man sich kaum einig werden.

Beim Thema Migration gehören Merkels Gastgeber seit 2015 zu ihren schärfsten Kritikern; sie sträuben sich weiterhin gegen die Pläne Merkels und der EU-Ratspräsidentschaft, Flüchtlinge in Europa besser zu verteilen. Ärger gibt es auch wegen der Nordstream-2-Pipeline von Russland nach Deutschland - Berlin unterstützt sie, in Osteuropa wird sie massiv abgelehnt, weil sie als strategisches Mittel der russischen Politik gesehen wird. Merkels Besuch fällt unter: Annäherung durch Reden.

Beamte wollen mehr Gehalt

Heute wird in Potsdam die zweite Runde in den Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes abgeschlossen. Die Forderungen der Gewerkschaften lauten: Sechs Prozent mehr Gehalt für die 1,2 Millionen Beamten und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, mindestens aber 200 Euro pro Monat mehr - die Länder weisen die Forderungen zurück. Wenn es heute zu keiner Einigung kommt, wird es wohl zu Warnstreiks kommen; die dritte Verhandlungsrunde folgt Anfang März. Da das Geld in den staatlichen Kassen gerade knapper wird, werden die Verhandlungen aktuell gerade eher schwieriger als einfach.

Macron debattiert mit der Jugend

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will heute vor rund 800 Jugendlichen auftreten und mit ihnen über seine Politik debattieren, davor trifft er in der Region Saône-et-Loire Bürgermeister und Abgeordnete, begleitet wird er von mehreren Ministern. Der Auftritt ist Teil seiner großen nationalen Debatte ("Grand débat national"), die er als Antwort auf die "Gelbwesten"-Bewegung ausgerufen hat - und die seine Popularität wieder deutlich gesteigert hat. Laut einer Umfrage von gestern sind seine Zustimmungswerte von 23 Prozent Anfang Dezember wieder auf 34 Prozent gestiegen. Macron ist, entgegen vieler voreiliger Kommentare, keineswegs erledigt.

Gewinner des Tages...

ist der elfjährige Joshua Trump. Sein Namensvater Donald, der US-Präsident (mit ihm nicht verwandt), hatte den Schüler aus dem Bundesstaat Delaware zu seiner "State of the Union" am Dienstag im Kongress eingeladen. Der Grund: Joshua soll wegen seines Nachnamens in der Schule gehänselt worden sein. Als die Kameras während Trumps Rede durch den Saal schwenkten, zeigten sie allerdings, dass Joshua bereits eingeschlafen war.

Kritiker des Präsidenten feierten den jugendlichen Gast des Präsidenten in sozialen Medien als neues Mitglied des "Widerstands", einer schrieb: "Jeder braucht ein wenig 'executive time'." Das ist der offizielle Begriff für jene Stunden in Trumps Agenda, in denen der Präsident keine offiziellen Termine hat - und lesen, twittern, fernsehen und schlafen darf. Laut einer Auswertung des Portals "Axios" von Daten aus dem Weißen Haus bestehen übrigens 60 Prozent von Trumps Arbeitszeit aus "executive time".

