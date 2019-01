nachdem das Misstrauensvotum der Labour-Party gegen Theresa May gescheitert ist, muss die Premierministerin ab heute nach neuen Wegen aus dem Brexit-Schlamassel suchen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder bringt sie ein neues Referendum ins Spiel, oder sie sucht mit Hilfe europafreundlicher Abgeordneter aller Parteien nach einem Kompromiss für einen möglichst weichen EU-Austritt.

Und dann gibt es da noch die Methode, die einst der deutsche Dramatiker Bertolt Brecht ins Gespräch brachte: "Wäre es nicht einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?"

Was haben Robert Habeck und Franz von Assisi gemeinsam? Beide haben verstanden, wie man durch geschickten Umgang mit Fehlern neue Anhänger gewinnt. Der eine führte in seiner Jugend ein ausschweifendes Leben, bis er sich in Einsamkeit und Armut zurückzog und so eine erfolgreiche religiöse Bewegung begründete. Der andere sagte sich nach einem verunglückten Twitter-Video von den sozialen Netzwerken los, was ihm laut Umfragen die Sympathie einer Mehrheit der Bundesbürger eintrug.

Heute tritt Habeck beim Neujahrsempfang der rheinland-pfälzischen Grünen auf, und vielleicht macht er auch dort von seinem neuen PR-Motto Gebrauch. "Tue Buße und rede darüber."

Die Besenstil-Partei

Wer als Spitzenpolitiker aus der AfD austritt und eine neue Partei gründet, darf davon ausgehen, alsbald in der politischen Versenkung zu verschwinden. Bernd Lucke musste das erleben, genauso wie Frauke Petry. Heute stellt der frühere sachsen-anhaltinische AfD-Chef André Poggenburg seinen neu geschaffenen "Aufbruch deutscher Patrioten" vor; doch auch er hat offenbar nicht verstanden, dass es sich bei den Rechtspopulisten um eine Besenstil-Partei neuen Typs handelt: Die AfD wird gewählt, egal wen sie aufstellt - und egal, wer sie verlässt.

Sprengsatz Balkan

Seit Monaten wachsen die Spannungen im Südosten Europas. Während das kleine Mazedonien schon bald der Nato beitreten will und die USA das von Serbien beanspruchte Kosovo aufrüsten wollen, sucht Belgrads Präsident Aleksandar Vucic demonstrativ die Nähe Moskaus. Heute besucht Wladimir Putin das Land, nicht ohne die üblichen Warnungen vor den vermeintlichen Expansionsgelüsten des Westens auszustoßen. Merke: Wer auf dem Balkan zündelt, darf sich nicht wundern, wenn es irgendwann mal knallt.

Verlierer des Tages...

ist Winston Churchill. Der britische Staatsmann war lange ein Gegner des Frauenwahlrechts, an dessen deutsche Premiere vor 100 Jahren heute der Bundestag erinnert. Mittlerweile regt der Anblick weiblicher Abgeordneter niemanden mehr auf, bei Churchill aber löste er noch höchstes Befremden aus: "Als Sie das Unterhaus betraten, fühlte ich mich, als wäre eine Frau in mein Badezimmer gekommen, und ich hätte nichts außer einem Schwamm, um mich zu bedecken," schrieb er an die erste weibliche Abgeordnete des britischen Unterhauses.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Michael Sauga