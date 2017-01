Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

erinnern Sie sich an die Otto-Kataloge? Das waren lange Listen mit Gesetzesverschärfungen, die der damalige SPD-Innenminister Otto Schily nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf den Weg brachte. Nun hat CDU-Ressortchef Thomas de Maizière eine umfangreiche Reform der Sicherheitsbehörden vorgeschlagen. Er will unter anderem den Verfassungsschutz beim Bund zentralisieren und die Landesämter für Verfassungsschutz abschaffen. Außerdem soll es beim Bund eine "Steuerungskompetenz" in Sicherheitsfragen geben.

Der Aufruhr in den Ländern ist riesig. Allerdings hat de Maizière ein Argument auf seiner Seite: Der Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri hat ein Gewirr von Kompetenzen offenbart: Jeder durfte mitreden, aber niemand traf die richtige Entscheidung.

DPA

Wann kommt das Böller-Verbot?

An dieser Stelle ein Geständnis. Auch ich habe in der Silvesternacht die Berliner Feinstaubwerte in die Höhe getrieben. Ich liebe das scharfe Zischen, mit dem eine Rakete in den Himmel schießt, auch wenn danach die Stadt so aussieht, als wäre sie gegen einen Panzerangriff eingenebelt worden. Laut Umweltbundesamt werden in einer Silvesternacht etwa 4000 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Dies entspricht fast den Emissionen von zwei Monaten Straßenverkehr.

Mein Glaube an die menschliche Vernunft ist begrenzt. Erst das Rauchverbot im Büro hat mich dazu gebracht, mir keine Zigarette mehr beim Schreiben anzustecken. Und am Silvestertag 2017, da bin ich mir sicher, werde ich mich nicht an stinkende Nebelschwaden erinnern, sondern an das fröhliche Flackern der Zündschnur. Ich fürchte, ich bin nur mit einem Böller-Verbot zur Räson zu bringen. Was macht eigentlich Simone Peter?

DPA

Respekt für Simone Peter

Ok, das war ein billiger Gag. Nichts ist im Moment leichter, als sich über die Grünen-Chefin Simone Peter zu erheben. Seit sie am Neujahrstag ein Interview gab und darin die Frage stellte, ob der Einsatz der Kölner Polizei verhältnismäßig war, ist sie das Gespött der Hauptstadt. "Erst Veggie, jetzt Nafri", dichtete die "Bild"-Zeitung. Einige grüne Promis nutzten die Gelegenheit, sich von der ungeliebten Chefin zu distanzieren. Es ist nicht leicht, Fehler einzugestehen, wenn einem der Wind von vorne ins Gesicht bläst. Peter hat es trotzdem getan. Sie habe sich voreilig geäußert, sagte sie meiner Kollegin Annett Meiritz: "Das muss ich mir eingestehen."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AFP

Gewinner des Tages...

... ist der Winter. Er war die Witzfigur der vergangenen Wochen, ein schwächlicher Geselle, der sich bis weit in den Dezember nicht auf die Straße traute. Nun also Kälteeinbruch. Der Wetterdienst warnt vor Schneestürmen im Erzgebirge. Selbst in Berlin sollen Flocken fallen, das sagt zumindest meine Wetter-App. Der schenkt man hier allerdings wenig Vertrauen. In der Hauptstadt gilt die alte Bauernregel: Winter ist, wenn die S-Bahn nicht mehr fährt.

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister