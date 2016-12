Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Weihnachtsmarkt mitten in Berlin. Menschen, die Glühwein trinken, sich amüsieren und unterhalten. Und dann plötzlich ein Blutbad. Noch ist nicht ganz klar, ob der Lastwagen gestern Abend aus Versehen oder absichtlich in die Menschen und Stände auf dem Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg raste, aber laut Innenminister Thomas de Maizière spricht viel für einen Anschlag.

Spätestens seit dem Jahr 2000 wissen wir, dass Weihnachtsmärkte ein Anschlagsziel sind. Damals verhinderte die französische Polizei ein Attentat auf den Markt in Straßburg, zuletzt soll im November dort wieder ein Anschlag geplant gewesen sein. Für Terroristen sind Weihnachtsmärkte ein doppelt attraktives Ziel: Sie sind Symbol einer offenen Gesellschaft, die im öffentlichen Raum zusammenkommt, sich austauscht und vergnügt. Und sie sind Symbol für das christliche Weihnachtsfest. Aber wie gesagt, noch ist nicht sicher, wer warum in Berlin den Lastwagen in die Menschenmenge fuhr.

Heute Mittag werden wir wohl mehr wissen, für 13 Uhr hat die Berliner Polizei eine Pressekonferenz angekündigt. Der mutmaßliche Fahrer des Lastwagens war noch am Abend gefasst und in der Nacht vernommen worden. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie im Newsblog auf SPIEGEL ONLINE.

Fragile Türkei

Eigentlich hatte der Tag fast hoffnungsvoll begonnen: Der Uno-Sicherheitsrat einigte sich auf eine Resolution zu Syrien. Auch Russland stimmte zu, dass Uno-Beobachter die Evakuierung von Ost-Aleppo überwachen sollen. Doch dann wurde am Abend in Ankara der russische Botschafter Andrej Karlow erschossen. Beim Besuch einer Ausstellung, von einem türkischen Polizisten, aus "Rache für Syrien".

Russland, die Türkei und Syrien - das ist ein hochexplosives Dreieck. Die russische Führung scheint allerdings besonnen zu reagieren, sie sprach von einem "Terrorakt", einem Anschlag auf die russisch-türkischen Beziehungen. Für heute ist in Moskau ein Treffen der Außen- und Verteidigungsminister der Türkei, Syriens und Russlands geplant.

Was mich vor allem beunruhigt, ist die innere Verfassung unseres Nato-Partners Türkei: Der versuchte Militärputsch im Sommer, der gezeigt hat, wie fragil die politische Ordnung ist; Erdogans Repressionen; die schlechte wirtschaftliche Lage; das Vorgehen gegen die Kurden; ein Land voller syrischer Flüchtlinge, die auch ihren Konflikt in das Land tragen. Wie stabil ist eigentlich die Türkei?

Polens Demokraten setzen sich durch

Ein Lichtblick: In Polen beugt sich die nationalkonservative Regierung nun schon zum zweiten Mal Protesten der Opposition. Seit dem Wochenende hatten Demonstranten das Parlament in Warschau blockiert, auch in anderen Städten hatte es Demonstrationen gegen ein Gesetz gegeben, das den Zugang der Medien zum Parlament beschränken sollte. Nun will es die Regierung noch einmal überarbeiten. Vor ein paar Monaten hatte sie schon einmal nachgegeben, nachdem Tausende Frauen gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts auf die Straße gegangen waren. Das ist wirklich eine gute Nachricht: Die polnische Demokratie lebt!

Gewinnerin des Tages...

... ist für mich Sawsan Chebli, bis vor Kurzem stellvertretende Sprecherin von Außenminister Frank-Walter Steinmeier und seit Dezember Staatssekretärin für Bundesangelegenheiten im Berliner Senat. Sie fühlt sich im Moment wahrscheinlich nicht wie eine Gewinnerin, denn die 38-jährige Chebli ist gerade Opfer einer üblen Hetzkampagne. Zitate werden aus dem Zusammenhang gerissen, um ihr angebliche Sympathien für Islamisten zu unterstellen. Die Tochter palästinensischer Einwanderer vertritt, etwa was das Kopftuch muslimischer Frauen angeht, eben nicht die Schwarz-Weiß-Position rechtslastiger Kolumnisten. Schließlich weiß sie, wovon sie redet. Als selbstbewusste deutsche Muslimin ist sie deshalb meine Gewinnerin.

Ich wünsche Ihnen einen sicheren und nicht allzu düsteren Tag, herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann