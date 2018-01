vor mehr als zweieinhalb Jahren erzählte Angela Merkel auf einer Veranstaltung der sächsischen CDU, dass der Jungenname "Milan" derzeit in kurdischen Gebieten hoch im Kurs stehe. Die Bundesregierung hatte zuvor entschieden, die kurdischen Peschmerga im Kampf gegen den IS mit der gleichnamigen Rakete auszustatten. Die Kurden seien "ganz entzückt" von der Wirkung der Waffe, berichtete die Kanzlerin vergnügt.

Ich musste an die Rede in Schkeuditz denken, als ich Meldungen las, dass die türkische Armee mit deutschen Leopard-Panzern gegen kurdische Milizen vorgeht. Schießen die Kurden bald mit deutschen Raketen auf Panzer des Nato-Partners Türkei? Noch ist kein solcher Fall bekannt. Und ich halte es nach wie vor für richtig, dass Deutschland die Peschmerga unterstützt hat. Aber klar ist nun auch: Wer Waffen liefert, kann sich mit den besten Absichten schuldig machen.

Söders Freiheit

Macht bedeutet manchmal den Luxus, im rechten Moment verzichten zu können. Als nach der Bundestagswahl die Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition begannen, war für den bayerischen Finanzminister Markus Söder - leider, leider - kein Platz am Verhandlungstisch frei. Nun, da Jamaika Geschichte ist und Horst Seehofer den Machtkampf um die Münchener Staatskanzlei verloren hat, ist es plötzlich Söder, der keine Lust mehr verspürt, in Berlin mitzumischen. Als Merkel am Sonntagabend im CDU-Vorstand gefragt wurde, warum Söder als Verhandler ausfalle, soll sie spitz angemerkt haben, der designierte Ministerpräsident wolle sich offenbar ganz auf Bayern konzentrieren. Was natürlich auch heißt, dass er von nun an - leider, leider - keine Rücksicht auf Berlin mehr nehmen kann.

Kermani diskutiert mit Gabriel

Der Schriftsteller Navid Kermani ist für den SPIEGEL in den vergangenen Monaten weit gereist, von Köln bis nach Isfahan, die iranische Heimatstadt seiner Eltern. Kermani hat daraus eine Reportage geformt, die von vergessenen Regionen erzählt und von den Gräben, die sich in Europa wieder auftun. Kommenden Freitagabend ist Kermani zu Gast im Hamburger Thalia Theater. Er liest dort aus seiner Reportage und diskutiert mit Außenminister Sigmar Gabriel, moderiert von SPIEGEL-Autor Lothar Gorris. Wenn Sie Interesse haben - wir haben 3 x 2 Freikarten reserviert. Eine Mail - und etwas Glück - genügen: info@spiegelgruppe-veranstaltungen.de.

Gewinner des Tages...

...ist Emmanuel Macron. Mehr als einmal hat sich Kanzlerin Merkel in den vergangenen Wochen darüber aufgeregt, dass sie von der ewigen Suche nach einem Regierungspartner gelähmt wird, während der französische Präsident auf der Weltbühne glänzt. "Ich stecke hier fest, und Macron reist nach China", zischte sie einem Unionskollegen zu. Meine Kollegin Julia Amalia Heyer hat im neuen SPIEGEL beschrieben, mit welchem Selbstbewusstsein Macron Außenpolitik macht. Manche sehen ihn schon in einer Reihe mit Mitterand und de Gaulle. Das mag etwas voreilig sein. Aber klar ist, dass Macron nicht auf den Beifahrersitz klettern wird, wenn es in Berlin wieder eine funktionierende Regierung gibt. Er hat sich schon daran gewöhnt, selbst zu lenken.

