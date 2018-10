kann die Menschheit aus der Geschichte lernen? Mir scheint, dass wir bisher vor allem versucht haben, aus Niederlagen zu lernen. Viel zu wenig haben wir darüber nachgedacht, wie mit einem militärischen oder machtpolitischen Sieg umzugehen ist. Dabei sind gerade Siege besonders gefährlich, die Momente des Triumphs, die leicht zu Arroganz und Hybris führen. Ihnen steht auf der Seite der Verlierer die Schmach und Verletzung der Niederlage gegenüber, die oft zum Wunsch nach Revision und Rache führen.

Im falschen Umgang mit dem Sieg wird leicht der Keim für den nächsten Konflikt gelegt. Das war so 1918 am Ende des Ersten Weltkriegs und, auf ganz andere Weise, auch in den Neunzigerjahren nach dem Ende des Kalten Kriegs. Zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs beginnt heute eine zweitägige internationale Konferenz im Auswärtigen Amt in Berlin, Außenminister Heiko Maas und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian werden sie eröffnen. Ihr Titel: "Frieden gewinnen".

In der Türkei beginnt heute der Prozess gegen einen deutschen Staatsbürger türkischer Herkunft. Er soll Präsident Recep Tayyip Erdogan auf seiner Facebook-Seite vor einigen Jahren als "Diktator" und "Kindermörder" bezeichnet haben, nun muss er sich wegen Präsidentenbeleidigung verantworten. Im August war er bei seinem Türkei-Urlaub verhaftet worden. Seitdem sollen sich ja die deutsch-türkischen Beziehungen bedeutend verbessert haben, Erdogan kam sogar zum Staatsbesuch nach Berlin. Das weitere Schicksal von Hüseyin M. dürfte als Zeichen dafür gelten, wie weit es mit der Verbesserung wirklich her ist.

Die Welthungerhilfe stellt heute ihren Welthungerindex 2018 vor, "Flucht, Vertreibung, Hunger" ist der Fokus. Dabei dürfte sich eine paradoxe Entwicklung fortsetzen: Obwohl der Kampf gegen den Hunger Fortschritte macht und die Werte zur Hungersituation weltweit fallen, steigt die absolute Zahl der Hungernden an. Nach neuen Zahlen der Uno waren es im vergangenen Jahr 821 Millionen Menschen. Die Hauptursachen: der Klimawandel und bewaffnete Konflikte.

Eine der schlimmsten Hungersnöte herrscht seit Monaten in Jemen, wo Saudi-Arabien gegen die Huthi-Rebellen Krieg führt. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD deshalb festgeschrieben, keine Waffen an die am Krieg im Jemen beteiligten Staaten zu liefern. Der Satz kam auf Betreiben der Sozialdemokraten in den Vertrag, er zielte vor allem auf Saudi-Arabien. Nun hat die Bundesregierung trotzdem umfangreiche Waffenlieferungen an Saudi-Arabien beschlossen und will sie auch künftig nicht ausschließen, sondern im Einzelfall prüfen. In der SPD-Fraktion war die Verärgerung gewaltig, wie meine Kollegen Matthias Gebauer und Veit Medick berichten. Droht also der nächste Koalitionskrach? Möglich, aber auch die SPD ist gespalten: Es ist der alte Konflikt zwischen den Genossen der Rüstungs-Bosse und den Anhängern der Friedenspartei SPD.

Am SPIEGEL-Stand auf der Frankfurter Buchmesse spricht heute um 11 Uhr SPIEGEL-Literaturchef Volker Weidermann mit Inger-Maria Mahlke, der diesjährigen Gewinnerin des Deutschen Buchpreises (Sie können das Gespräch im Livestream auf spiegel.de verfolgen). Vor zwei Wochen schrieb mein Kollege Takis Würger im SPIEGEL einen Artikel über Mahlke und ihr Buch "Archipel", er beschrieb sie als eine Autorin, die viele Preise gewinnt, deren Bücher aber eher unlesbar sind. Ihr Schreiben zeigte er als eine schreckliche Qual, verbunden mit Mangelernährung, Haltungsschäden und Seelenpein. Als schreibender Mensch habe ich Würgers Artikel über seinen Besuch bei Mahlke auf Teneriffa mit großem Interesse gelesen, am Ende aber beschlossen, eher kein Buch von Mahlke zu kaufen. Sollte ich mir das jetzt noch einmal überlegen?

