was der Außenminister gestern eine Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik nannte, ist tatsächlich eine Wende mit unabsehbaren Folgen. Erstmals reagiert die Bundesregierung mit Gegendruck auf die Eskalation Recep Tayyip Erdogans, und kündigt Strafmaßnahmen an. In Wahrheit kommt da zweierlei zusammen: Erdogan eskaliert, und in Deutschland ist Wahlkampf. Angela Merkels Strategie des Nurnichtprovozierenlassen ist gescheitert und sie muss aufpassen, der SPD nun nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten. So funktioniert ja zur Zeit vieles in der deutschen Politik: Die SPD treibt und die Kanzlerin gibt nach. Nun ist dieses Prinzip auch in der Türkei-Politik angekommen. Wahlkampf hin oder her: Es ist richtig, die Hermes-Bürgschaften zu überprüfen, EU-Mittel in Frage zu stellen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit jetzt nicht weiter auszubauen.

Es ist aber befremdlich, dass Sigmar Gabriel auch verschärfte Reisehinweise im Rahmen der Neuausrichtung seiner Politik ankündigte. Reisehinweise sollen Deutsche im Ausland schützen, sie dürfen nicht als diplomatische Waffe missbraucht werden. Schon der Anschein, sie würden dazu benutzt, die türkische Tourismusindustrie zu treffen, macht deutsche Touristen zur Verfügungsmasse der Politik und untergräbt das Vertrauen in die Warnungen des Auswärtigen Amts. Mit Reisehinweisen sollten weder Außenpolitik noch Wahlkampf betrieben werden.

Aufwind in Bayern

Ich mache jetzt mit Ihnen ein kleines Quiz: Von wem stammt die folgende Selbstbeschreibung? "Ein bizarres, Ikarus-gleiches politisches Leben, das vom achtlosen Mantra des Andersseins beflügelt war, getragen von den Winden unerfüllbarer Erwartungen und der eigenen Hybris." Sie ahnen es? Sie haben diesen Sound vielleicht sogar vermisst? Dann haben Sie es gut, denn die Chancen, dass Karl-Theodor zu Guttenberg ein Phönix-gleiches Comeback in die deutsche Politik wagt, sind gerade vom Aufwind erfüllbarer Erwartungen beflügelt. Meine Kollegen aus dem Hauptstadtbüro beschreiben in der neuen Ausgabe des SPIEGEL, die Sie heute ab 18 Uhr digital abrufen können, wie CSU-Chef Horst Seehofer den Freiherrn davon zu überzeugen versucht, dass er jetzt bloß nicht wieder den Kairos verpasst.

Kampagnenstart von Grünen und Linken

Die Grünen und die Linkspartei stellen heute in Berlin ihre Wahlkampagnen vor. Von der Ökopartei weiß man schon, dass ihr Slogan in diesem Jahr ein abgewandeltes Nena-Zitat sein wird: Zukunft wird aus Mut gemacht. Im Original hieß es bekanntlich: Liebe wird aus Mut gemacht. Nun müssen die Grünen nur aufpassen, dass niemand Nenas Song als versteckten Hinweis auf ihre Machtoption versteht: Irgendwie, irgendwo, irgendwann...

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinnerin der Tages...

... ist die Kanzlerin, die jetzt im Urlaub ist. Es ist alles wie immer, auch im Wahljahr, erst Bayreuth, dann Wandern in Südtirol. Ich finde, Angela Merkel wirkte in den vergangenen Wochen oft erholungsreif. Übrigens darf auch ich mich zu den Gewinnern des heutigen Tages zählen, denn wenn Sie das hier lesen, bin ich schon auf dem Weg zu meinem Urlaub in Russland und Kirgisistan.

