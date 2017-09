war das nicht ein seltsames Duell? Da traten zwei Politiker gegeneinander an, die sich eigentlich gar nicht duellieren wollten, in den wesentlichen Punkten miteinander übereinstimmten und sogar die Vorliebe zu gewundenen Sätzen miteinander teilten. Da waren vier Moderatoren (gefühlt würde ich sagen: ein Dutzend), die mehr als die Hälfte der Sendung mit Fragen zum Thema Migration, Islam und Türkei bestritten - zum Teil in einem Ton, als müsse die AfD mit repräsentiert werden. Wichtige andere Fragen kamen dafür gar nicht vor.

Dann war da eine Kanzlerin, die sich bis auf wenige Ausnahmen nicht aus ihrer etwas allzu präsidialen Ruhe bringen ließ und immerzu wohlwollend nickte, wenn ihr Gegner sprach. Schließlich: Ein Herausforderer, der sich an Details abarbeitete, um zu verwischen, dass er mit seiner Gegnerin meist einverstanden war - dabei fahrig wirkte, seine Punkte zu selten machte - und seltsamerweise früh in der Sendung seine vermeintliche Schlusspointe preisgab, die aber gar keine Pointe war: ein Paulo-Coelho-haftes Zitat eines islamischen Sufi-Mystikers ("Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns.") Was sollte das? Je nach Blitzumfrage gewann Merkel die Debatte deutlich (ARD) oder knapp (ZDF), viele sahen keinen Unterschied zwischen den beiden.

Es gibt nun Stimmen, die sagen, man dürfe nicht gleichzeitig den Verfall der politischen Kultur in den USA kritisieren und sich andererseits über ein langweiliges Duell beschweren. Das ist ein interessantes Argument, das aber falsch ist. Der zivilisierte Umgang ist zwar in der Tat lobenswert. Aber Langeweile ist kein Beleg für Seriosität oder politische Kultur, und das Hauptproblem des Duells war auch nicht fehlendes Entertainment, sondern der Mangel an politischem Profil und argumentativer Schärfe auf beiden Seiten.

Das, was wir gesehen haben - oder dann gleich Donald Trump: Das sind nun wirklich nicht die einzig möglichen Optionen in der Politik. Die Wähler dürfen erwarten, dass Politiker, die sie regieren wollen, in einer beherzten Auseinandersetzung deutlich machen, wofür sie stehen. Wenn stattdessen alles mit einem Mantel des Vagen überdeckt wird und es keine grundlegenden Differenzen zwischen den Kandidaten gibt, ist das auch nicht gut für die Demokratie. Die Auftritte von Angela Merkel und Martin Schulz wirkten nicht wie engagierte Bewerbungen, das Land in die Zukunft zu führen, sondern wie ein uninspiriertes Plädoyer für eine Fortsetzung der Großen Koalition.

Mehr zum Duell und zu den Folgen finden Sie auf SPIEGEL ONLINE.

Debatte der Kleinen

Immerhin: Es besteht ein wenig Hoffnung, dass der Wahlkampf nun doch noch in Fahrt kommt und dass die vielen unbeantworteten Fragen des Abends in den nächsten Tagen und Wochen zum Thema werden. Heute geht es schon mal weiter mit der nächsten politischen Debattensendung, in der ARD treffen um 20.15 Uhr Spitzenkandidaten der kleineren Parteien aufeinander: Joachim Herrmann (CSU), Cem Özdemir (Grüne), Christian Lindner (FDP), Sahra Wagenknecht (Linke) und Alice Weidel (AfD) treten gegeneinander an. Moderiert wird die Sendung von (glücklicherweise nur) zwei Chefredakteuren: Christian Nitsche (BR) und Sonia Seymour Mikich (WDR).

Suche nach einer Antwort auf Kim Jong Un

Getty Images

Ob Nordkorea am Sonntag wirklich, wie behauptet, eine Wasserstoffbombe getestet hat, oder doch eine konventionelle Atombombe: Das ist unklar, aber auch nicht entscheidend. Die Bombe war fünf- bis zehnmal stärker als bei jedem früheren Test. In jedem Fall war es eine erneute gewaltige Provokation, auch gegenüber China, das in wenigen Wochen seinen Parteitag abhält. An der Ausgangslage für die internationale Gemeinschaft ändert sich wenig: Es war und bleibt schwierig, auf die nordkoreanische Krise eine Antwort zu finden. Eine militärische Lösung gibt es nicht. Wenig hilfreich sind - wie immer - Donald Trumps Tweets, in denen er bekanntgab, er könnte den Handel mit allen Staaten stoppen, die Handel mit Nordkorea treiben. Darunter fielen China und Indien, realistisch ist das nicht.

Möglich ist dennoch, dass China nach der jüngsten Provokation eine härtere Haltung gegenüber Nordkorea an den Tag legt und die Sanktionen verschärft. Beim Gipfel der Brics-Staaten in Xiamen treffen heute die Staats- und Regierungschefs Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas zusammen, um über Nordkorea zu beraten.

Polens Schulreform

AP

In Polen tritt heute eine Schulreform der nationalkatholischen PiS-Regierung in Kraft, die im Sinne der Parteiideologie in die Lehrpläne eingreift: So soll weniger Gewicht auf Darwins Evolutionslehre gelegt werden, der Gewerkschaftsführer Lech Walesa soll im Geschichtsunterricht nicht mehr behandelt werden, die wissenschaftlichen Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts sind kaum Thema. Zudem sollen wegen der Abschaffung einer Schulform Zehntausende Lehrer arbeitslos werden. Im Land sind heute Massenproteste zu erwarten, denn die Lehrer sind eine der bestorganisierten Berufsgruppen. Wenn die Reform zu Chaos im Bildungswesen führen sollte, könnte sie für die Regierung noch zu einem Problem werden.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages

AFP/ ICE

"Dreamers" heißen jene jungen Menschen, die als Kinder von ihren Eltern als illegale Einwanderer in die USA gebracht wurden. Eigentlich gibt es seit Jahren einen breiten Konsens unter Demokraten und Republikanern, dass diese rund 1,8 Millionen Menschen nichts für ihre Situation können und ihnen geholfen werden muss. Präsident Barack Obama schützte sie durch einen präsidialen Erlass namens DACA vor Abschiebung und gab ihnen die Möglichkeit zu arbeiten. Donald Trump überlegt nun aber offenbar, den Erlass in den nächsten Tagen zu kippen - gegen den Willen seiner eigenen Partei. Denn Trump braucht dringend etwas, um seine kleine, aktivistische Basis zu befriedigen. Zwar sagte er einmal, er habe ein Herz für "Dreamers". Das hält ihn aber offenbar nicht davon ab, darüber nachzudenken, sie alle auf einen Schlag zu Verlierern zu machen.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr