natürlich haben wir die Titelgeschichte im neuen SPIEGEL Ursula von der Leyen und ihrer skandalgeschüttelten Bundeswehr gewidmet. Das verheißungsvollste Mitglied des Kabinetts wird im eigenen Verantwortungsbereich mit eklatantem Führungsversagen konfrontiert und macht dann selber einen großen Führungsfehler: Sie zeigt öffentlich auf die eigenen Leute. In einem Unternehmen - und Ursula von der Leyen hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie ihr Ministerium als Unternehmen versteht - hat der Chef, die Chefin für alles die Verantwortung. Nach außen hin muss die Chefin "ich war's" sagen. Oder "Wir waren es". "Die waren es" verbietet sich. Das ist die Regel. Meine Kollegen liefern im Titel viele Belege für den desolaten Zustand von Teilen der Truppe und rekonstruieren den Stand der Ermittlungen im Fall des rechtsextremen Soldaten Franco A.. Es ist menschlich verständlich, dass die Ministerin mit Rechtsextremismus, Mobbing und Missbrauch nicht identifiziert werden will. Aber die ungeschriebene Regel ist nun mal anders. Und was wäre denn ein Militär wert, in dem keine Regeln mehr gelten?

Merkels Erbe

Was wird von Bundeskanzlerin Angela Merkel bleiben? Diese Frage stellen sich die Wähler, diese Frage stellt auch sie sich. Mein Kollege René Pfister hat Angela Merkel in in den vergangenen Tagen auf Reisen begleitet und erzählt im neuen Heft, warum eine Antwort auf diese Frage bei Merkel so viel schwerer zu finden ist als bei ihren beiden Vorgängern.

AFP Ivanka Trump, Christine Lagarde und Angela Merkel beim Frauengipfel in Berlin

Ich habe auch an Angela Merkel denken müssen, als ich ein anderes Stück aus dem neuen Heft gelesen habe. Sie kommt darin nur am Rande vor, es geht um Feminismus. Angela Merkel hat, durch die schiere Tatsache, dass sie als erste Frau Bundeskanzlerin wurde, durch die schiere Dauer ihrer Regierungszeit und ja, auch dadurch, dass es insgesamt gute Zeiten für Deutschland waren, viel für den Feminismus getan. Sie hat etwas für eine Sache getan, für die sie so wenig Sinn zu haben scheint, dass es manchmal richtig lustig mit ihr wird. Vor ein paar Tagen lud sie zu einem Frauengipfel ein - wer waren ihre wichtigsten Gäste? Eine Frau, deren Leistung hauptsächlich darin besteht, Tochter zu sein: Ivanka. Eine andere Frau, deren Leistung hauptsächlich darin besteht, wie im Märchen von einem zukünftigen König geheiratet worden zu sein: Maxima. Dann wird Angela Merkel auf dieser Veranstaltung gefragt, ob sie sich selber als Feministin verstehe. Sie weicht einer echten Antwort so ausführlich aus, dass die amüsierte Moderatorin Gelegenheit hat, die anderen Frauen auf dem Podium zu fragen, wer von ihnen sich denn als Feministin verstehe. Und? IWF-Chefin Christine Lagarde meldet sich sofort. Und selbst Ivanka Trump tut es. Warum plötzlich so viele Frauen Feministinnen sein wollen, erklären meine Kolleginnen Laura Backes, Ann-Katrin Müller und Ann-Kathrin Nezik im besagten Artikel auf vier Seiten.

Millionen Dokumente

Manchmal brauchen Recherchen Jahre. Ein Indiz, dann Monate später noch eines, dann ein Beweis, nach und nach fügt sich ein Bild. Manchmal aber brauchen Recherchen Monate oder Jahre, weil die Menge an Indizien und Beweisen kaum zu übersehen ist. Meine aufs Fußballgeschäft spezialisierten Kollegen haben von ihrem Informanten John 18,6 Millionen Dokumente bekommen: Absprachen über Gehälter und fragwürdige Finanzierungsmodelle. Die Dokumente belegen, was für ein schmutziges Geschäft der Profifußball geworden ist.

Seit vergangenen Herbst hat der SPIEGEL unter dem Begriff "Football Leaks" dazu große Enthüllungen veröffentlicht, da meine Kollegen aber über noch mehr Material verfügen und das Ganze sich liest wie ein Krimi, haben sie darüber jetzt noch ein Buch geschrieben, das am kommenden Donnerstag im SPIEGEL-Buchverlag (DVA) erscheint: "Football Leaks". Im neuen Heft bringen wir einen Vorabdruck, einen Bericht über Atlético Madrid. Der spanische Champions-League-Halbfinalist hat Anteile an Transferrechten von über 20 Spielern an Investoren verkauft.

Gewinner des Tages...

DPA Sänger Campino

...sind für mich die "Toten Hosen". Das neue Album der Düsseldorfer Band ist jetzt im Handel. Die Band gibt es konkret seit 1982, gefühlt also schon immer. Und ich habe mich schon immer über sie gewundert. Sie ist aus der deutschen Punkbewegung entstanden. Das, was ich über Punk weiß, habe ich mir angelesen. Ich habe es so verstanden, als sei der wesentliche Antrieb dieser Bewegung Protest und Verweigerung. Irgendetwas aber kann daran nicht stimmen. Denn Campino und seine Leute kamen mir immer konstruktiv, leidenschaftlich und bejahend vor. Mein Kollege Thomas Hüetlin weiß Gott sei Dank alles über Punk und die Toten Hosen, in einem großen Porträt erklärt er, dass sich die Toten Hosen einer besonderen Art der Verweigerung verschrieben haben: Sie verweigern sich der Verweigerung. Campino findet es okay, sich sozial zu engagieren und eine Sache ernst zu nehmen: "Ich halte nichts von diesem böhmermannschen Zeitgeistgeplapper, sich lustig zu machen, weil der Joke wichtiger ist als die Sache, um die es geht."

