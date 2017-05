Ursula von der Leyen sieht sich gern als erfolgreiche Modernisiererin: erst der CDU-Familienpolitik, jetzt der Bundeswehr. Doch nach ihrer Generalabrechnung mit der eigenen Truppe im Fall des rechtsgesinnten Offiziers Franco A. ("Haltungsproblem") steht sie in der Kritik wie kaum je zuvor in ihrer Amtszeit.

Heute will die Verteidigungsministerin ins französische Illkirch reisen, wo A. stationiert war. Doch ob sie die Affäre damit aus der Welt schaffen kann, ist höchst ungewiss, wie mein Kollege Matthias Gebauer meint, der sie auf dem Trip begleitet. "Der Fall ist politisch riskant", sagt er. "Alle Entwicklungen werden von nun an allein in ihrer Verantwortung liegen."

Lechts und rinks

Wie nah die radikale Linke heute oft der extremen Rechten steht, zeigt sich nirgendwo so deutlich wie im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Jüngstes Beispiel: Vor dem heutigen TV-Duell weigerte sich der ausgeschiedene linkssozialistische Bewerber Jean-Luc Mélenchon, zur Wahl des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron aufzurufen. Manche seiner Anhänger sympathisierten gar offen mit Front-National-Chefin Marine Le Pen. Historiker freilich kennen die anrüchige Verbindung noch aus den frühen Tagen der Weimarer Republik. Damals warb etwa der radikale Kommunistenführer Karl Radek mit einem Satz um die Zustimmung von NSDAP-Parteigängern, dem sich heute offenbar auch manche Linksintellektuelle Frankreichs anschließen können: "Die Sache des Volkes zur Sache der Nation gemacht, macht die Sache der Nation zur Sache des Volkes. "

Eine Wahl als Farce

Mehr als 50 Millionen Deutsche bekommen in diesen Tagen Post von ihrer Renten- oder Krankenkasse, in der sie aufgefordert werden, über die sogenannte Selbstverwaltung abzustimmen. Nur: Welchen Sinn hat eine Wahl, bei der sich Kandidaten, die niemand kennt, für Gremien bewerben, die nichts zu entscheiden haben? Heute macht die Gewerkschaft Ver.di in Berlin Reklame für die Groß-Abstimmung, an der sich zuletzt jedoch nicht mehr als 30 Prozent der Wahlberechtigten beteiligen mochten. Möglicherweise sagen sich viele Bürger in Anlehnung an einen alten Sponti-Spruch: Wo Demokratie zur Farce wird, wird Nichtwählen zur Pflicht.

Das Leid mit der Leitkultur

Es ist eine besondere Form von Gratis-Mut, wenn Thomas de Maizière in diesen Tagen die abgenudelte Platte von der deutschen Leitkultur auflegt. Wichtiger wäre es gewesen, wenn sich der Innenminister während der Flüchtlingskrise jenem Kontrollverlust entgegengestemmt hätte, der hierzulande viel Unheil befördert hat: Rechtsextreme Attentäter zum Beispiel, die sich als Syrer tarnen. Heute führt de Maizière politische Gespräche in den USA, doch es spricht viel dafür, dass sein Posten in einer künftigen unionsgeführten Regierung vom bayerischen Amtskollegen Joachim Hermann übernommen würde. Nach der abgewandelten Gorbatschow-Regel: Wer zu spät kommt, den bestraft die CSU.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Oliver Bäte. Der Allianz-Chef hat sich beim komplizierten Umbau des Versicherungsriesen jede Menge Feinde geschaffen. Seine großangekündigte Digitaloffensive blieb hinter den Erwartungen zurück. Die eigenen Führungskräfte verprellte er, indem der er sie bei einer internen Tagung eine Militärübung abhalten ließ. Nun soll Bätes Vorgänger und Allianz-Übervater Michael Diekmann den Aufsichtsrat führen, was manche Insider vor der heutigen Hauptversammlung dazu verleitete, die Personalie ebenfalls im Offiziersjargon zu kommentieren. Es gebe nun, heißt es, eine "neue Befehlskette".

